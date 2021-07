BVB: FC Chelsea will angeblich 175 Millionen Euro für Erling Haaland zahlen

Der FC Chelsea will angeblich 175 Millionen Euro bezahlen, um BVB-Stürmer Erling Haaland noch in diesem Sommer auf die Insel zu locken. Das berichtet die englische Tageszeitung Mirror.

Eine solche Ablösesumme würde Haaland hinter Neymar (für 222 Millionen Euro 2018 aus Barcelona zu PSG) zum zweitteuersten Spieler der Welt machen. Laut des Berichts würde Haaland gerne an die Stamford Bridge wechseln und unter Chelsea-Trainer Thomas Tuchel spielen.

Auf Anfrage der Bild-Zeitung sagte Sportdirektor Michael Zorc mit Blick auf die Berichte aber: "Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison."

Der Berater des jungen Norwegers, Mino Raiola, hatte zuletzt immer wieder gezündelt. Der BVB möge das so sehen, er selbst habe allerdings eine andere Meinung, hatte Raiola in einigen Interviews gesagt.

Im kommenden Jahr greift bei Haaland eine Ausstiegsklausel, die bei etwa 75 Millionen Euro liegen soll, also nicht einmal halb so hoch wie der vermeintlich gebotene Betrag wäre. Allerdings musste der BVB in Jadon Sancho (zu Manchester United) bereits einen absoluten Leistungsträger in diesem Transferfenster ziehen lassen.

Wie der Mirror weiter berichtet, sei Chelsea der einzige Klub, der Haaland in diesem Sommer verpflichten könnte. Weitere Konkurrenten wie Real Madrid und Manchester United würden wohl noch ein Jahr abwarten, um Geld zu sparen.

Beim amtierenden Champions-League-Sieger Chelsea spielen mit Timo Werner und Kai Havertz auch zwei deutsche Nationalspieler in der Offensive.