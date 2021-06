VfB Stuttgart holt Torwart Florian Müller als Kobel-Ersatz

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem Ersatz für den nach Dortmund abgewanderten Torhüter Gregor Kobel fündig geworden. Die Schwaben nahmen wie erwartet den früheren U21-Nationaltorwart Florian Müller von Ligarivale 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Der 23-Jährige unterschreibt beim VfB bis 2025 und bekommt das Trikot mit der Nummer 1.

Müller bestritt 73 Bundesligaspiele für Mainz und den SC Freiburg, an den er in der vergangenen Saison ausgeliehen war. Dort hat er in der Spielzeit 2020/2021 31 Partien bestritten. Sein Debüt im Oberhaus hatte er im März 2018 im Alter von 20 Jahren gefeiert.

"Florian Müller hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Seine Fähigkeiten als noch junger Torhüter, sein Charakter und seine Mentalität machen ihn zu einem perfekten Neuzugang", sagte Sportdirektor Sven Mislintat.