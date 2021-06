Bericht: AC Milan erkundigte sich nach Sasa Kalajdzic

In der kommenden Sommer-Transferperiode dürfte Sasa Kalajdzic besonders im internationalen Fokus stehen. Nach einer starken Saison beim VfB Stuttgart stehen zahlreiche Klubs Schlange. Nun soll sich auch der AC Milan in die Gespräche eingeschaltet haben.

Wie Journalist Gianluigi Longari von Sportitalia verkünden ließ, hätten sich die Rossoneri bereits beim VfB nach den Diensten des 23-Jährigen erkundigt. Demnach soll Stuttgart Kalajdzics Marktwert auf 25 Millionen Euro schätzen.

Ob die Mailänder Ernst machen und den Forderungen nachgeben, bleibt derzeit noch offen. Der 1,92-Meter-Mann wurde in der Vergangenheit bereits mit RB Leipzig, Borussia Dortmund, West Ham United und der AS Rom in Verbindung gebracht.

Stuttgart plant indes den 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Vergangene Saison netzte Kalajdzic in 36 Pflichtspielen 17 Mal.