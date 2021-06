Schalke 04, News und Gerüchte: Uth fordert offenbar Abfindung bei Wechsel nach Köln

Mark Uth steht offenbar vor einem Wechsel zum 1. FC Köln. Vorher fordert der Stürmer aber noch eine Abfindung von Schalke 04. Alle News und Gerüchte zu Königsblau im Überblick.

Schalke 04: Uth fodert wohl Abfindung

Mark Uth will Schalke 04 nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen. Der 29-Jährige strebt nach seiner Leihe im Frühjahr 2020 eine Rückkehr zum 1. FC Köln an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sei er sich bereits mit dem Effzeh einig.

Wie der Express allerdings berichtet, hapere der Deal aber noch an einer finanziellen Forderung des Stürmers. Demnach erwarte Uth eine Art Abfindung von Königsblau, weil er bei einem Wechsel wohl die Hälfte seines bisherigen Jahresgehalts einbüßen würde.

Zuletzt hatte der kicker aufgedeckt, dass er in Gelsenkirchen drei Millionen jährlich zusätzlich einer Punktprämie in Höhe von 17.500 Euro verdiene. Hinzu kommt, dass Köln eine Ablösezahlung kategorisch ausschließen soll, weshalb das bisherige Arbeitspapier mit Uth aufgelöst werden müsse.

Nach Express-Informationen fordere Uth deshalb 500.000 Euro als Abstandszahlung für die Vertragsauflösung. Schalke soll sich hingegen bislang geweigert haben.

S04-News: Suat Serdar wechselt zu Hertha BSC

Suat Serdar wird künftig für Hertha BSC spielen. Das gab Schalke 04 am vergangenen Freitag in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Sockelablöse für den 24-Jährigen, der bei S04 zu den bestbezahlten Spieler gehörte, bei acht Millionen Euro liegen.

Serdar war 2018 für drei Millionen Euro vom FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen gewechselt und erzielte in 83 Pflichtspielen elf Tore.

© getty Suat Serdar spielt künftig für Hertha BSC.

Schalke 04: Comeback von Ausrüster adidas

Ab der Saison 2022/23 wird Schalke 04 wieder von seinem ehemaligen Ausrüster adidas ausgestattet. Das bestätigten die Königsblauen am vergangenen Freitag.

"Geschichte kann man zwar nicht wiederholen, aber umso mehr freue ich mich für alle Schalker, dass wir gemeinsam mit adidas und 11teamsports ein neues Kapitel für eine erfolgreiche Zukunft des FC Schalke 04 gestalten können. Welcome back, adidas", sagte Marketing-Vorstand Alexander Jobst zum neuen Ausrüsterdeal.

FC Schalke 04: Die Abschluss-Tabelle der Bundesliga