FC Schalke 04 plant offenbar mit Comeback von Ausrüster adidas ab 2022

Der FC Schalke 04 plant offenbar ab der Saison 2022/23 mit seinem ehemaligen Ausrüster adidas. Das berichtet die Bild.

Adidas war bis 2018 durchgängig Ausrüster der Königsblauen. Schon zur Bundesliga-Gründung 1963 lief Schalke in Trikots des Herstellers aus Herzogenaurach auf. 2017 verkündete Schalke die Trennung von adidas - es ging ums Geld.

Mit dem englischen Sportartikelhersteller Umbro war ein Ersatz gefunden. Der Vertrag bis 2023 wird jedoch im Juni 2022 vorzeitig aufgelöst. Darauf hatten sich beide Parteien bereits im Februar 2021 geeinigt. Der scheidende Marketing-Vorstand Alexander Jobst fand damals deutliche Worte: "Wir haben von Umbro einen viel stärkeren Auftritt erwartet, dass sie uns besser positionieren und wir - wie angekündigt - überall tatsächlich in Warenhäusern vertreten sind."

Nun habe Schalke laut Bild adidas - mit der Unterstützung von 11teamsports - als Trikotsponsor zurückgewonnen. Angeblich handelt es sich um einen Vertrag über fünf Jahre bis 2027, der Schalke in der 2. Liga 1,5 Millionen Euro pro Saison in die klamme Vereinskasse spülen würde. Für jede Saison in der Bundesliga würde S04 wohl sogar 2,2 Mio. Euro kassieren.

Umbro zahlte dem Vernehmen nach 6 Millionen Euro pro Jahr. Allerdings soll sich Jobst mit den Geschäftspartnern aus England auf eine zu hohe Trikot-Abnahmeverpflichtung geeinigt haben, weshalb Schalke nun auf unverkauften Trikots sitzen zu bleiben scheint und der Deal zum Verlustgeschäft avanciert.