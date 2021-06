Schalke 04 - News und Gerüchte: S04 winkt millionenschwere Finanzspritze durch eSport-Verkauf

Schalke 04 winken Einnahmen in Millionenhöhe durch den Verkauf einer eSport-Lizenz. Derweil gibt es neue Gerüchte um Amine Harit. Die News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Schalke 04 - Gerücht: Verkauf der eSport-Lizenz soll Geldsegen bringen

Schalke 04 ist auf der Suche nach finanziellen Mitteln offenbar fündig geworden: Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, steht der Klub vor einem millionenschweren Verkauf seiner eSport-Abteilung.

Konkret geht es dabei um den Startplatz in der League of Legends Championship Series (LEC). Dieser Verkauf soll den Knappen rund 30 Millionen Euro einbringen.

Der Deal soll kurz vor dem Abschluss stehen. Schalke hatte ursprünglich auf Initiative vom scheidenden Marketing-Vorstand Alexander Jobst und dem früheren Aufsichtsratschef Clemens Tönnies die Lizenz für acht Millionen Euro erworben. Das ergibt dann einen Gewinn von 22 Millionen Euro für Schalke.

Laut Bild tendierten Jobst sowie Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers und Sportvorstand Peter Knäbel zwar dazu, die zukunftssichere eSport-Lizenz aufgrund ihrer guten Wachstumschancen zu behalten, doch die anhaltenden Finanzprobleme machen einen sofortigen Verkauf wohl unabdingbar.

Derweil laufen die Verträge des eSports-Teams mit sechs Spielern, einem Trainer und einem Analysten aus, sodass diese ablösefrei wechseln können. Im April noch hatte Schalke rund eine Million Euro für den Verkauf von LOL-Spieler Felix "Abbedagge" Braun (21) erhalten.

Schalke 04 - Gerücht: Zieht es Amine Harit nach Villarreal?

Eine mögliche weitere Einnahmequelle für Schalke 04 sind Spielerverkäufe. Ein Name, der dabei ganz oben auf der Liste steht, ist Amine Harit. Um den Marokkaner kursieren seit längerer Zeit schon Gerüchte, doch noch ergab sich kein konkretes Wechselszenario.

Zuletzt war von einem Interesse aus Frankreich die Rede, doch nun führt die Spur offenbar nach Spanien. Wie der Journalist Fabrizio Romano von Sky Sport Italia berichtet, soll der FC Villarreal konkretes Interesse haben. Der Europa-League-Sieger hätte als künftiger Champions-League-Teilnehmer zumindest das nötige Kleingeld, um einen Wechsel zu realisieren - Schalke soll mehreren Berichten zufolge rund 15 Millionen Euro verlangen.

Schalke 04 - News: Mike Büskens' emotionaler Abschiedsgruß an Huntelaar und Kolasinac

Seit Donnerstag stehen die Abgänge von Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac bei Schalke 04 fest. Nun äußerte sich Co-Trainer Mike Büskens und fand emotionale Worte.

Auf seinem Instagram-Account schrieb der frühere "Eurofighter": "Ich habe gelesen, dass es aufgrund unserer momentanen Situation nicht mit Seo und Klaas weitergehen wird. Danke für drei intensive Monate zusammen."

Büskens fuhr Richtung Kolasinac fort: "Dir gilt mein Dank, weil er auf eine Menge verzichtet hat, um wieder das königsblaue Trikot zu tragen, und uns in einer der schwersten Phasen unterstützt hat. Ich hoffe, Seo erholt sich gut und greift dann wieder bei Arsenal an und bringt diese unglaubliche Power und den Wahnsinn, der in ihm steckt, auf den Rasen."

Die Zusammenarbeit mit Huntelaar wiederum sei für Büskens "eine Freude" gewesen: "Wie er trotz seiner 37 Jahre und all seiner Erfolge dieses Spiel lebt und liebt, ist der Wahnsinn. Auf einen gebührenden Abschied bei Ajax zu verzichten und sich den Tabellenkeller der Bundesliga mit unserem S04 anzutun, spricht einfach auch für diesen unfassbaren Charakter", unterstreicht Büskens. "Ich werde seine Spielfreude in jedem Training vermissen. Herzlichen Dank für Euren Einsatz und dass ich Euch auf diese Art kennenlernen und wertschätzen konnte."

