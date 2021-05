Schalke 04 - News und Gerüchte: Bleibt Suat Serdar in der Bundesliga?

Suat Serdar wird den FC Schalke 04 womöglich verlassen und soll zwei Interessenten aus der Bundesliga haben. Derweil stellt Trainer Dimitrios Grammozis seiner Mannschaft ein vernichtendes Zeugnis aus und ein weiterer Abgang deutet sich an. Die News und Gerüchte zu S04 gibt es hier.

Schalke 04 - Gerücht: Suat Serdar vor Verbleib in der Bundesliga

Schalke 04 bereitet sich weiter auf die 2. Liga vor. Einer, der wohl nicht mit ins Unterhaus gehen wird, ist Suat Serdar (24). Der soll laut Sport1 das Interesse von Hertha BSC und Bayer Leverkusen geweckt haben.

Serdar galt schon länger als Abgangskandidat und einer, der Geld in die Kassen der Knappen spülen könnte. Serdar kam 2018 von Mainz 05 zu Schalke und stieg in dieser Zeit zum Nationalspieler auf. In der abgelaufenen Saison kam er auf 25 Einsätze und erzielte einen Treffer bei drei Assists.

Serdars Vertrag läuft im Sommer 2022 aus, sodass Schalke nur noch in diesem Sommer eine Ablöse erhalten würde.

© getty Suat Serdar hat offenbar Interessenten in der Bundesliga.

Suat Serdar im Steckbrief

Geburtstag 11. April 1997 Geburtsort Bingen Starker Fuß Rechts Position Zentrales Mittelfeld Vereine Hassia Bingen, FSV Mainz 05, Schalke 04

Schalke 04 - Gerücht: Interesse an Amine Harit aus Frankreich

Ein weiterer Spieler, der Schalke in Kürze verlassen könnte, ist Amine Harit (23). Dieser war bei den Knappen ohnehin nach zahlreichen Disziplinlosigkeiten in Ungnade gefallen und zählte zu denen, die wohl keine Zukunft in Gelsenkirchen haben würden.

Die WAZ berichtet nun von Anfragen aus Frankreich. Allerdings läuft der Vertrag des Offensivspielers noch bis 2024, was mögliche Verhandlungen verkompliziert, zumal Schalke auf Transfererlöse angewiesen ist.

Schalke 04 - Gerücht: Transferziel Serdar Dursun geht zu Union Berlin

Schalke hat sich offenbar eine Abfuhr im Werben um Zweitliga-Toptorjäger Serdar Dursun eingeholt. Der Stürmer von Darmstadt 98, der in der abgelaufenen Saison mit 27 Treffern Torschützenkönig geworden ist, soll sich einem Bericht der Bild zufolge für einen Wechsel zu Union Berlin und damit in die Bundesliga entschieden haben.

Schalke wurde seit längerem mit Dursun in Verbindung gebracht, hatte jedoch bereits vor Wochen den Transfer von Simon Terodde vom HSV perfekt gemacht, sodass sich die Enttäuschung der Knappen in dieser Personalie in Grenzen halten dürfte.

Schalke 04 - News: Dimitrios Grammozis rechnet mit Saison ab

Trainer Dimitrios Grammozis von Schalke 04 hat nach dem Abstieg in die 2. Liga und der Kritik an seiner Person in aller Deutlichkeit den Zustand seines Teams bemängelt. "Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die mental am Boden war und konditionell große Probleme hatte", sagte Grammozis der Sport Bild.

In seinem ersten Spiel als Schalke-Coach, dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 am 24. Spieltag, sei nur die Frage gewesen: "Welcher Spieler kann mit welchen Krämpfen noch etwas länger durchhalten? Das war kein gutes Bild, wir waren nicht konkurrenzfähig."

