Eintracht Frankfurt: Kommt Milot Rashica von Werder Bremen als Kostic-Ersatz?

Sollte Filip Kostic Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen, hat die SGE offenbar schon einen Ersatz im Auge. Wie die Bild berichtet, gelte Milot Rashica von Absteiger Werder Bremen als heißer Kandidat.

Der neue Sportvorstand Markus Krösche hatte den 28-Jährigen bereits mehrfach versucht zu seinem ehemaligen Arbeitgeber RB Leipzig zu lotsen, was aber an den zu hohen Forderungen der Bremer scheiterte. Werder habe damals 20 Millionen Euro plus Boni gefordert.

Dem Bericht zufolge soll Rashica aufgrund des Abstiegs nun für zwölf Millionen Euro erhältlich sein. Im Falle eines Kostic-Verkaufs eine Summe, die Frankfurt in jedem Fall stemmen könnte.

Bereits in den kommenden Tagen könnte Bewegung in den Wechsel kommen, da Werder bis zum 30. Juni einen Transferüberschuss von 9,4 Millionen Euro generieren will, um Planungssicherheit zu haben.

An Kostic sollen hingegen gleich mehrere europäische Top-Klubs interessiert sein. Als einer der größten Interessenten an dem Serben gilt Serie-A-Meister Inter Mailand. Auch Stürmer Andre Silva könnte den Verein verlassen. Krösche hatte bereits angekündigt, dass der Klub einen "kleinen Umbruch" haben wolle. Es gilt sich auf mehrere Szenarien vorzubereiten.

Ebenfalls auf Frankfurts Liste steht der Bild zufolge Offensivmann Lovro Majer. Der kroatische U21-Spieler gilt als großes Talent und würde wohl zwischen zehn und 15 Millionen Euro kosten.

© getty Milot Rashica könnte zu Eintracht Frankfurt wechseln.

Milot Rashica: Mehrere Interessenten aus der Bundesliga?

Bei Rashica könnte die Eintracht zudem Konkurrenz bekommen. Wie der kosovarische TV-Sender RTK berichtet, soll auch der FC Bayern Interesse am Angreifer zeigen. Neu-Trainer Julian Nagelsmann sei ein Fan des Kosovaren.

Ebenfalls genannt werden in der Meldung der BVB, VfL Wolfsburg, Olympique Marseille und Lazio Rom.