BVB, News und Gerüchte: Vertrag von Jude Bellingham verlängert sich offenbar automatisch

Der Vertrag von Jude Bellingham verlängert sich offenbar automatisch. Wegen einer Klausel im Vertrag von Alexander Isak winkt Borussia Dortmund wohl Geld. Alle News und Gerüchte zum BVB im Überblick.

Hier geht's zu allen Meldungen über den BVB vom Vortag.

BVB: Bellinghams Vertrag verlängert sich wohl automatisch

Borussia Dortmund und Jude Bellingham haben ihre Zusammenarbeit offenbar ausgeweitet. Wie die Bild berichtet, verlängert sich der Vertrag des Mittelfeldspielers mit seinem 18. Lebensjahr automatisch. Der noch 17-Jährige erreicht seine Volljährigkeit bereits am 29. Juni.

Demnach wird das Arbeitspapier des Engländers, der derzeit bei der Europameisterschaft für die Three Lions im Einsatz ist, um zwei Jahre bis 2025 ausgedehnt. Darauf hätten sich der BVB und Bellingham bei der Verpflichtung 2020 (23 Millionen Euro, Birmingham City) geeinigt.

In der vergangenen Spielzeit hatte Bellingham zu den Leistungsträgern der Borussia gehört und kam insgesamt auf 47 Einsätze. In Englands Aufgebot ist er zudem mit Abstand der jüngste Spieler im EM-Kader.

Über den Wechsel von Bellingham nach Dortmund und seine starke Debütsaison sprach BVB-Chefscout Markus Pilawa zuletzt mit SPOX und Goal.

© getty Der Vertrag von Jude Bellingham verlängert sich offenbar automatisch.

BVB, News: Borussia Dortmund winkt wohl "Nachzahlung" für Isak

Alexander Isak wechselte im Anschluss einer Leihe (Willem II Tilburg) für 6,5 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum spanischen Erstligisten Real Sociedad - und der BVB sicherte sich eine Rückkaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro. Nun winkt dem BVB offenbar eine Art Nachzahlung.

Wie der kicker berichtet, befinden sich beide Klubs derzeit in Gesprächen. Der Grund: San Sebastian will dem BVB diese Klausel abkaufen und den noch bis 2024 laufenden Vetrrag verlängern. "Wir arbeiten daran, dass die Borussia keine Gefahr darstellt", wurde Sportdirektor Roberto Olaba zuletzt in der Marca zitiert.

Mit Erling Haaland ist der BVB derzeit im Sturm bestmöglich besetzt und strebt dem Bericht zufolge ohnehin keine Rückkholaktion von Isak an.

BVB, News: Markenbotschafter Jörg Heinrich lobt Union-Fans

Dortmunds Markenbotschafter Jörg Heinrich hat die Fans und Arbeit von Union Berlin gelobt und sprach von großer Anerkennung der Köpenicker bei der Borussia. "Sogar beim BVB zieht man vor den Eisernen den Hut", sagte er dem Berliner Kurier im Bezug auf die Stimmung in Spielen mit dem Hauptstadtklub.

Er selbst habe in zwei Pokalspielen in Dortmund miterlebt, wo der "Gelben Wand" eine Fangewalt gegenübergestanden sei. "Wenn ich an diese Spiele denke und an die vielleicht 12.000 Anhänger, die Union mitgebracht hatte, dann kann man erkennen, welchen Rückhalt die Mannschaft hat und wozu sie fähig ist", erklärte Heinrich.

Die Eisernen, die in der abgelaufenen Saison auf Platz sieben landeten und sich somit für die Conference League qualifiziert haben, seien nach dem Aufstieg 2019 inzwischen etabliert im deutschen Oberhaus. Heinrich kenne "niemanden, der schlecht über den 1. FC Union spricht, alle äußern sich positiv, alle sind angetan von dem, was sich dort entwickelt hat und sie erkennen neidlos die Arbeit an, die in Köpenick geleistet wird."

Jörg Heinrich hatte von 1996 bis 1998 und 2000 bis 2003 für den BVB gespielt, ehe er seine Karriere 2005 bei den Unionern ausklingen ließ.

© getty Markenbotschafter Heinrich hat Union Berlin gelobt.

BVB, Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22