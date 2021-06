BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund verweigert Giovanni Reyna Gold-Cup-Teilnahme

Borussia Dortmund verweigert Giovanni Reyna eine Teilnahme mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft am nordamerikanischen Gold Cup. Kein Bundesligist gab im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Geld für Spielerberater aus als der BVB. Gregor Kobel kommt zur neuen Saison vom VfB Stuttgart. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB verweigert Giovanni Reyna Gold-Cup-Teilnahme

Borussia Dortmund verweigert Giovanni Reyna eine Teilnahme mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft am nordamerikanischen Gold Cup (10. Juli bis 1. August). Der Klub will nicht, dass der 18-jährige Offensivspieler große Teile der am 1. Juli startenden Vorbereitung unter dem neuen Trainer Marco Rose verpasst.

"Vielleicht wird Gio Reyna ein paar Tage später dazustoßen, aber dann rechnen wir fest mit ihm", sagte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl den Ruhr Nachrichten. "Den Gold Cup wird er nicht bestreiten."

Zum Einsatz kommen wird Reyna aber beim Halbfinale und einem möglichen Finale der nordamerikanischen Nations League. In der Nacht auf Freitag geht es gegen Honduras, im Falle eines Erfolgs wartet ein Finale gegen Mexiko oder Costa Rica.

Bundesliga: Dortmund zahlt am meisten für Spielerberater

Aus den von der DFL veröffentlichten Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres geht hervor, dass in diesem Zeitraum kein Bundesligist mehr Geld für Spielerberater ausgegeben hat als Borussia Dortmund. Demnach kommt der BVB auf 38,569 Millionen Euro und liegt damit deutlich vor dem auf Platz zwei liegenden FC Bayern München mit 32,594 Millionen. Es folgt RB Leipzig mit 19,383 Millionen.

Die Zahlen beziehen sich auf das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, der FC Schalke 04, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart richten sich dabei nach dem Kalenderjahr, alle anderen Klubs nach der Fußball-Saison.

© getty Gregor Kobel wechselt vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund.

BVB holt Torhüter Gregor Kobel vom VfB Stuttgart

Borussia Dortmund hat Gregor Kobel vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der 23-Jährige erhält beim BVB einen Vertrag bis 2026. "Wir freuen uns sehr, dass sich Gregor Kobel für Borussia Dortmund entschieden hat. In ihm sehen wir großes Potenzial. Gregors Zielstrebigkeit, sein Ehrgeiz und seine Konstanz sind bemerkenswert, das Profil seines Torhüterspiels passt zu uns", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Kobel erklärte: "Borussia Dortmund ist einer der größten und bekanntesten Fußballvereine der Welt. Ein Klub, der den Anspruch hat, jedes Jahr um den Meistertitel und den DFB-Pokal zu kämpfen und in der Champions League zu spielen. Es macht mich stolz, für den BVB auflaufen zu dürfen. Ich möchte meinen Teil zu den zukünftigen Dortmunder Erfolgen beitragen."

