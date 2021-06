BVB - News und Gerüchte: Sancho winkt offenbar Mega-Gehalt bei ManUnited-Transfer

Einem Bericht zufolge hat der BVB eine langfristige Vertragsverlängerung mit Ausnahmetalent Jude Bellingham bereits abgeschlossen. Erling Haaland sorgt auf Mykonos weiter für Aufsehen und Jadon Sanchos Gehalt bei ManUnited ist angeblich bekannt. Die News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB-Gerüchte: Bellingham-Verlängerung schon abgeschlossen

Bereits vor zwei Wochen kursierten Gerüchte über eine automatische Vertragsverlängerung bis 2025 von Jude Bellingham bei Erreichen seines 18. Lebensjahres. Damals berichtete die Bild, dass sich der BVB und Bellingham bei seiner Verpflichtung 2020 geeinigt hätten.

Nun berichtet der Sport-Journalist Nicolo Schira, dass sich die Dortmunder bereits mit Bellingham auf einen Vertrag bis 2026 geeinigt hätten, der Klub hat zu diesen Gerüchten noch keine Stellung bezogen.

Bellingham wechselte 2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB und kam in der vergangenen Spielzeit auf 47 Einsätze. Bei der EM kämpft er mit England am Dienstag um den Einzug ins Viertelfinale.

BVB-News: 30.000 Euro Trinkgeld auf Mykonos? Haaland äußert sich

Dortmunds Star-Stürmer Erling Haaland verpasste mit Norwegen die EM-Qualifikation und verbringt seinen Sommer deshalb aktuell auf der griechischen Insel Mykonos. Dort machte er zuletzt auch mit angeblichen Luxus-Einkäufen auf sich aufmerksam.

Das griechische Blatt Sportime berichtete am Samstag, dass Haaland während eines Besuchs im Restaurant Nammos, einem Promi-Hotspot auf Mykonos, innerhalb von sechs Stunden insgesamt 500.000 Euro ausgegeben und am Ende auch noch ein Trinkgeld von 30.000 Euro an das Personal übergeben habe.

Der Norweger meldete sich daraufhin via Twitter zu Wort und dementierte die Gerüchte mit einem Augenzwinkern: "Ich glaube, sie haben die Hauptgerichte vergessen. Fake-News." Sportime schien in einem nachfolgenden Artikel an der Geschichte festzuhalten und äußerte, dass man Haaland für seine "Fake-News"-Behauptung verzeihen würde.

BVB-News: Kommt hinter Kobel und Hitz Bewegung auf?

Roman Bürki steht nach der Verpflichtung von Torhüter Gregor Kobel offenbar vor einem Abschied beim BVB. Hinter der neuen Hoffnung Kobel und Marwin Hitz, Nummer eins über weite Strecken der vergangenen Saison, scheint es laut Ruhr Nachrichten nun weiter Bewegung zu geben.

U23-Torhüter Luca Unbehaun, der in den letzten Jahren als große Nachwuchshoffnung galt, steht beim BVB auf dem Prüfstand. Der 20-Jährige war lange Zeit in der BVB-Jugend gesetzt, nach einer langwierigen Knieverletzung fiel er 2019 für acht Monate aus.

Anfang 2020 feierte er bei den BVB-Amateuren seine Premiere, mit Stefan Drljaca (22) hat ihn sein Positionskonkurrent jedoch eingeholt. Beide Torhüter teilten sich in der vergangenen Saison die Einsatzzeiten in der Regionalliga, Drljaca wurde jedoch häufiger in den Profikader berufen.

Nun ist offen, ob Unbehaun in der kommenden Saison auf Rang drei im Profikader Platz nimmt. Aus der Bundesliga soll es ebenfalls Interesse geben, so haben Union Berlin und Hoffenheim angeblich Interesse an einer Leihe vermeldet.

© getty Luca Unbehaun (20) spielt seit 2016 in der Jugend des BVB.

BVB-Gerücht: Sancho winkt Mega-Gehalt bei ManUnited-Transfer

Rechtsaußen Jadon Sancho steht offenbar kurz vor einem Transfer zu Manchester United. Nun wurden Gerüchte laut, dass der Engländer bei den Red Devils sein Gehalt im Vergleich zu seinem BVB-Vertrag mehr als verdoppeln würde.

So berichtet The Sun, dass Sancho in Manchester ein Gehalt von rund 290.000 Euro pro Woche erwartet. Und das trotz seiner bisher eher bedeutungslosen Rolle bei der EM.

Sanchos Berater haben angeblich ein Gehalt von gut 400.000 Euro pro Woche gefordert, doch United habe diese Forderung abgelehnt, da es den Engländer in eine Gehaltsklasse mit Topverdiener David de Gea gebracht hätte.

BVB-Gerücht: Konkurrenz um Wunschspieler Yusuf Demir?

Sowohl Barcelona als eben auch der BVB zählen zu den aussichtsreichsten Interessenten für Yusuf Demir (18) von Rapid Wien. Nun bietet wohl auch Eintracht Frankfurt um den Spielmacher mit. Einem Bericht von Sport1 zufolge beschäftigt man sich bei den Hessen intensiv mit dem Österreicher.

Demir, der seinen Berater im Gespräch mit SPOX und Goal an Lionel Messi erinnerte, steht passenderweise zudem wohl auf der Liste des FC Barcelona. Auch andere Top-Klubs sollen ihre Fühler nach dem Teenager ausgestreckt haben. Er debütierte vor wenigen Monaten in Österreichs A-Nationalmannschaft und steht in Wien noch bis 2022 unter Vertrag. In der vergangenen Saison absolvierte der Angreifer 32 Pflichtspiele, in denen ihm neun Tore und drei Assists gelangen.

