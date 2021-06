BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund hat offenbar Schmerzgrenze bei Transfer von Donyell Malen

Der BVB hat offenbar im Werben um den niederländischen Nationalspieler Donyell Malen offenbar eine Schmerzgrenze, was die Ablöse angeht. Derweil gibt es schlechte Nachrichten für ein Nachwuchstalent. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

Hier findet Ihr die BVB-News und -Gerüchte des gestrigen Tages.

BVB - Gerücht: Schmerzgrenze bei Donyell Malen

Der Transfer von Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United soll sich in den finalen Zügen befinden. Und schon kommen Gerüchte auf, wie der BVB diesen Verlust bestmöglich kompensieren wolle.

Wie Bild berichtet, soll der Wunsch-Nachfolger der niederländische Nationalspieler Donyell Malen (22) sein. Dieser spielt bei der PSV Eindhoven, soll aber auch nach dem Sancho-Deal keine Mondsumme kosten.

Das Blatt will wissen, dass die Ablösesumme, die der BVB maximal für den Flügelflitzer bezahlen wolle, bei 27 Millionen Euro liegt. Ob das letztlich Eindhoven genügt, nachdem das generelle Interesse an Malen nach dessen bisherigen EM-Auftritten nicht geringer geworden sein dürfte, bleibt abzuwarten. Sein Vertrag in Eindhoven läuft jedenfalls noch bis 2024.

BVB - News: Talent Moritz Broschinski muss erneut operiert werden

Schlechte Nachrichten für Nachwuchstalent Moritz Broschinski (20): Der Stürmer muss erneut am schon länger verletzten Oberschenkel operiert werden und wird damit weitere zwei bis drei Monate ausfallen.

Die Krankenakte des U23-Spielers ist schon jetzt sehr lang. Erst 2020 war er von Energie Cottbus zum BVB gekommen und gab sein Profi-Debüt unter Trainer Lucien Favre, bevor er erstmals für die zweite Mannschaft auflaufen durfte, die mittlerweile in die 3. Liga aufgestiegen ist. Doch schon beim Debüt gegen Augsburg brach sich Broschinski den Fuß.

Nachdem er dann zurückkam, verletzte er sich im Dezember beim Debüt für die zweite Mannschaft in der Regionalliga erneut schwer - Muskelbündelriss im Oberschenkel.

Und da er sich von dieser Verletzung noch immer nicht erholt hat, folgt nun die erneute OP. Damit ist unklar, ob mit ihm in der 3. Liga noch in diesem Jahr zu rechnen ist - geschweige denn bei den Profis.

BVB - Gerücht: Lucien Favre sagt Crystal Palace doch noch ab

Eigentlich war alles klar: Noch am Donnerstag hatte der Guardian berichtet, dass Dortmunds Ex-Trainer Lucien Favre einen Dreijahresvertrag bei Premier-League-Klub Crystal Palace unterschreiben werde. Doch daraus wird wohl nichts.

The Athletic und andere Medien berichten nämlich am Freitag, dass Favre einen Rückzieher gemacht haben soll.

Trotz vorheriger mündlicher Einigung zog Favre demnach seine Zusage wieder zurück. Offenbar fühle er sich letztlich doch noch nicht bereit für die neue Aufgabe.

Der Schweizer wäre erst der zweite Trainer von Crystal Palace gewesen, der nicht von der Insel stammt. Der erste war Holland-Legende Frank De Boer.

BVB - Transfers: Die Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22