1. FC Köln: Poldi postet, Funkel trinkt - für Köln ist es "joot jejange"

Am Ende war alles ganz einfach. Gegen die ausgelaugten Zweitliga-Profis von Holstein Kiel sicherte sich der 1. FC Köln in der Relegation fast mühelos den Bundesliga-Klassenerhalt.

FC-Vereinsikone Lukas Podolski postete ein Jubelfoto, der scheidende Trainer Friedhelm Funkel nahm lachend die obligatorische Bierdusche mit Gelassenheit und Altersmilde hin - extreme Anspannung verwandelte sich beim 1. FC Köln nach dem 5:1 (4:1)-Relegationssieg bei Holstein Kiel und dem verspäteten Klassenerhalt in immense Erleichterung. Auf Kölsch: Et hätt noch emmer joot jejange.

Kein einziges Mal in dieser Saison konnte der Bundesliga-16. vier Tore in einer Partie erzielen. Aber als es für die Gäste darauf ankam, reichten dafür 36 Minuten. Für Funkel der beste Beleg für die große Moral seiner Truppe: "Wir waren schon abgeschrieben, man gab uns keine Chance mehr. Aber die Mannschaft ist imponierend aufgetreten."

Auch weil das Team im wichtigsten Spiel dieser Spielzeit einen echten Leader auf dem Platz hatte. Kapitän Jonas Hector glich per Kopfball schon nach drei Minuten den 0:1-"Rückstand" gegen den Zweitligisten aus dem Hinspiel aus, erstickte die wenigen strukturierten Offensivaktionen der Norddeutschen meist schon im Keim und war überall auf dem Platz zu finden.

"Wir wissen, was der FC für die Stadt Köln bedeutet. Das ist eine ganz innige Bindung. Wir wollten einfach etwas zurückgeben", sagte der Ex-Nationalspieler vor dem Rückflug nach Köln, wo sich eine Rettungsparty auf der FC-Geschäftsstelle anschloss. Hector packte selbst mit an und schleppte eine Kiste Kölsch.

1. FC Köln: Nun übernimmt Steffen Baumgart

Auch Funkel genehmigte sich dort nach Mitternacht das eine oder andere Bierchen. Rettung vor dem Abstieg und siegreiches Ende seiner 30 Jahre währenden Trainerlaufbahn - der 67-Jährige hatte gleich zwei mehr als gute Gründe, relaxed und voller Vorfreude in die Zukunft zu blicken.

"Einen solchen Abschluss habe ich mir gewünscht. Aber es waren auch sieben harte Wochen, die viel Kraft gekostet haben", bilanzierte Funkel, bevor er sich am Sonntag zu einem Kurzurlaub zurückzog. In der nächsten Spielzeit wolle er nur "einfach wieder als Zuschauer ins Stadion kommen".

Dann wird sein Nachfolger Steffen Baumgart in der Verantwortung stehen. Und in der Pflicht, zumindest eine Zittersaison wie 2020/2021 unbedingt zu vermeiden. Denn Dauertänze am Abgrund, das bewiesen zuletzt die Beispiele des Hamburger SV und ganz aktuell des SV Werder Bremen, führen irgendwann dann doch zum Absturz in die Zweitklassigkeit.

Soweit aber muss es am Rhein nicht kommen, besonders wenn Sebastian Andersson im August dort anknüpft, wo er in Kiel aufhörte. Zweimal traf der fast schon chronisch verletzte Schwede per Kopf und verdeutlichte spät, aber nicht zu spät, dass er für den FC durchaus eine Verstärkung sein kann.

Daran erinnerte auch der faire Sportsmann Funkel - und im gleichen Atemzug auch an seinen beurlaubten Vorgänger Markus Gisdol: "Für Markus ist es unglücklich gelaufen. Wenn er einen Spieler wie Sebastian öfter hätte einsetzen können, wäre ich vielleicht gar nicht Trainer in Köln geworden." Aber wie heißt es bekanntlich rund um die Domplatte: Et kütt wie et kütt.