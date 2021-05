In der Bundesliga findet heute das Nachholspiel zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg statt. Dieser Artikel verrät Euch, wer die Begegnung heute live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt.

Wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Nachholspiel Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen den Herthanern und ihren Gästen aus Freiburg findet am Abend des heutigen Donnerstag, dem 6. Mai 2021, statt. Um 18.30 Uhr erfolgt der Anstoß.

Austragungsort der Partie ist das Berliner Olympiastadion. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg heute im Pay-TV?

Anders als bei den meisten Bundesliga-Spielen zeigt Sky das Spiel zwischen Hertha und Freiburg nicht live. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an dem Nachholspiel vom 30. Spieltag nicht.

Sky teilt sich die Rechte an der Bundesliga mit DAZN. Die Donnerstagspartie zählt dabei zum Portfolio des Streaming-Anbieters. Daher läuft die Begegnung nicht auf Sky.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg heute im Livestream?

Dadurch, dass Sky die Übertragungsrechte an der heutigen Partie nicht besitzt, läuft das Spiel exklusiv auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Partie live und in voller Länge.

Die Übertragung beginnt bei DAZN eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 18.15 Uhr. Moderator Tobi Wahnschaffe führt durch die Übertragung, die Partie begleitet dann Kommentator Uli Hebel am Mikrofon, ihm steht zudem Sandro Wagner als Experte zur Seite.

Neben der Bundesliga hat DAZN noch jede Menge weiteren Livesport im Angebot. Dazu zählen beispielsweise die Champions League, die Europa League, die Primera Division, Serie A und die Ligue 1. Aus anderen Sportarten sind zum Beispiel US-Sport wie NFL, NBA und NHL, Kampfsport wie Boxen, UFC und Bellator sowie Tennis, Golf, Wintersport und Darts vertreten.

Wer zeigt / überträgt die Highlights von Hertha BSC vs. SC Freiburg?

Auch die Highlights von Hertha gegen Freiburg könnt Ihr auf DAZN sehen. Direkt nach dem Spiel könnt Ihr auf das Re-Live der Partie zugreifen, wo Ihr zu den Highlights springen könnt, beispielsweise zu allen Toren.

Nur 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr die Highlights zudem in einem Video abrufen, in dem alle Tore, alle Roten Karten und die größten Chancen enthalten sind.

Auch Sky hat die Highlights des Spiels bereits kurz nach dem Abpfiff im Angebot. Diese könnt Ihr beispielsweise via Sky Go abrufen.

Natürlich könnt Ihr die Highlights der Begegnung auch bei SPOX sehen. Ab 0 Uhr des Folgetags könnt Ihr die besten Szenen der Partie auf unserer Seite verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Datum: 6. Mai 2021

Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Olympiastadion (Berlin)

Olympiastadion (Berlin) Übertragung: DAZN

Livestream: DAZN

Highlights: DAZN, Sky, SPOX

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? Das Nachholspiel in der Bundesliga heute im Liveticker

Wir bieten auch einen Liveticker zu der heutigen Begegnung an. SPOX begleitet alle Partien in der Bundesliga per Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker von Hertha BSC gegen SC Freiburg.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Khedira, Tousart, Guendouzi, Plattenhardt - Cunha, Cordoba

Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Zeefuik, Khedira, Tousart, Guendouzi, Plattenhardt - Cunha, Cordoba SC Freiburg: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Heintz - Schmid, Höfler, Santamaria, Günter - Sallai, Demirovic, Grifo

Bundesliga: Tabelle