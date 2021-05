Der VfB Stuttgart empfängt am 34. Spieltag der Bundesliga Aufsteiger Arminia Bielefeld. Hier könnt Ihr das Aufeinandertreffen im Liveticker verfolgen.

Schafft der VfB Stuttgart es noch in die Conference League? Sichert sich Arminia Bielefeld den direkten Klassenerhalt in der Bundesliga? Das Aufeinandertreffen zwischen den Schwaben und dem Aufsteiger im Rahmen des 34. Spieltags könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Schwaben wollen derweil in die Conference League. Stuttgart liefert sich als momentaner Neunter ein Fernduell mit Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg um Platz sieben. Auf diesem befindet sich derzeit Union, der Rückstand des VfB beträgt zwei Punkte. Diese Entscheidungen werden dieses Wochenende in der Bundesliga getroffen.

Vor Beginn: Für beide Klubs geht es an diesem 34. Spieltag noch um etwas. Die Bielefelder kämpfen gegen Werder Bremen und den 1. FC Köln um den Klassenerhalt. Als 15. der Bundesliga hat die Arminia einen Punkt Vorsprung auf Bremen (16.) und zwei auf Köln (17.). Gewinnt sie, bleibt sie in der Liga.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker zur Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Anstoß in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena ist um 15.30 Uhr.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Kobel - P. Stenzel, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Massimo, Ahamada - Didavi, Castro - Kalajdzic

Kobel - P. Stenzel, Anton, Kempf - Karazor, Sosa - Massimo, Ahamada - Didavi, Castro - Kalajdzic Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, de Medina - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Voglsammer - Klos

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Stuttgart gegen Bielefeld läuft heute live und in voller Länge nur auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 5 - auch via Livestream mit Sky Go und Sky Ticket. Kommentieren wird die 90 Minuten von Marcus Lindemann.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bundesliga: Tabelle vor dem 34. Spieltag