Union Berlin: Max Kruse beschimpft Hater auf Instagram

Union Berlins Max Kruse hat auf Instagram verbal massiv gegen einen Hater ausgeteilt. Zuvor hatte dieser die Freundin Kruses beschimpft.

"Ich muss aufpassen, was ich sage, weil sonst würde ich sagen, dass er ein absoluter H****sohn ist. Aber das sage ich natürlich nicht. [...] Lass meine Freundin aus dem Spiel!", teilte der 33-Jährige aus.

Später erklärte Kruse, dass besagter Nutzer danach um Entschuldigung gebeten habe, er diese aber nicht angenommen habe. "Warum entschuldigst du dich bei mir? Wenn du dich bei jemandem entschuldigen solltest, dann bei meiner Freundin", so Kruse.

Da der Nutzer im Anschluss an Kruses Reaktion selbst Opfer von Anfeindungen und Hass wurde, rief der Union-Stürmer seine Fans zur Vernunft auf. "Menschen, die Hass im Netz verbreiten, merken erst, was sie tun, wenn sie selbst beleidigt werden. Aber Morddrohungen sind völlig fehl am Platz. Wir lassen uns nicht auf dieses Niveau herab", mahnte Kruse seine Follower. "Ich glaube, er hat seine Lektion gelernt und seinen Fehler eingesehen."