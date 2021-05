Thesen zur Bundesliga-Saison: Gebt Millionen-Retter Terzic einen neuen Klub

Arminia Bielefeld schafft die kleine Sensation, Mainz schafft Historisches. Edin Terzic muss als Chef in der Liga bleiben, Schalke und Werder dürfen dagegen gerne runter. Die Talking Points des 34. Spieltags.

Arminia Bielefeld ist die Mannschaft der Saison

"Alles richtig gemacht", muss man am Ende konstatieren. Arminia Bielefeld hat sich ein zweites Jahr in der Bundesliga erarbeitet und ist dafür ein hohes Risiko eingegangen. Der Trainerwechsel von Uwe Neuhaus zu Frank Kramer kam nicht allenthalben gut an und auch der Zeitpunkt war doch ziemlich überraschend - immerhin war die Mannschaft nie wirklich abgeschlagen.

Aber wie das so ist bei Klubs, die finanziell nicht mit der Konkurrenz mithalten können - Bielefeld hat mit Abstand den kleinsten Etat und Personalkosten von nur rund 16 Millionen Euro: Umso mehr müssen die großen Entscheidungen sitzen. Und bei der Arminia saß wirklich alles. Der Aufstieg war vielleicht gar keine große Überraschung mehr, der Klassenerhalt ist es sehr wohl.

Werder hat fast fünf Mal, Schalke sogar mehr als sieben Mal mehr Geld ausgegeben für seinen Kader als die Arminia. Der aktuelle Kader hat den Klub keine zwei Millionen Euro an Ablösen gekostet und tatsächlich hätte man vor der Saison allenfalls drei, vier Spielern Erstliganiveau attestiert. Aber im Kollektiv war Bielefeld eine Klasse für sich. Und deshalb ist die Arminia die Mannschaft der Saison.

Gebt Edin Terzic einen Klub!

Edin Terzic hat Borussia Dortmund in den letzten Wochen der Saison doch noch ins gelobte Land geführt, eine vermeintliche Katastrophen-Saison sowohl in der Pflicht (Champions-League-Teilnahme), als auch in der Kür (DFB-Pokalsieg) noch in die beste seit vier Jahren verwandelt. Er hat dem Klub damit Abermillionen Euro gerettet und die Fans versöhnt, die zwischenzeitlich den Glauben in diese wankelmütige Mannschaft verloren atten. Und er hat die Chancen drastisch erhöht, dass Erling Haaland oder Jadon Sancho vielleicht doch noch in Dortmund bleiben. Oder am Ende sogar beide?!

Terzic hat in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel erreicht und soll jetzt doch zurück ins zweite Glied. Er selbst soll das auch wollen, was einigermaßen schade wäre. Zum einen hat er mit seiner erfrischenden Art für Belebung in der Bundesliga gesorgt, nicht nur beim BVB. Zum anderen darf man auch die schwere Zeit und die Probleme nicht vergessen, die er mit der Borussia hatte. Es lief auch bei Terzic nicht alles rund und die Frage steht schon im Raum: Hat sich nur die hochbegabte Dortmunder Mannschaft einfach endlich mal am Riemen gerissen und ist explodiert oder war es wirklich Terzic' Geschick als Trainer, diese Mannschaft zu diesen Leistungen zu treiben?

Um das herauszufinden, bräuchte der 38-Jährihge aber eine eigene Mannschaft. Beim VfL Wolfsburg und bei Eintracht Frankfurt ist die Trainerfrage noch ungeklärt, auch der ein oder andere ambitionierte Zweitligist ist noch auf der Suche...

BVB-Zeugnis: Die Besten sind die Jüngsten - zwei Neue enttäuschen © getty 1/27 Borussia Dortmund hechelte lange Zeit den eigenen Zielen hinterher, erfüllte sie aber doch noch: Der BVB qualifizierte sich für die CL, gewann den DFB-Pokal und kam in der Königsklasse ins Viertelfinale. Das Saison-Zeugnis aller eingesetzten Spieler. © getty 2/27 TOR - Roman Bürki (24 Pflichtspiele): Es war seine schwierigste BVB-Saison. Nach durchschnittlichen Leistungen, einigen Patzern und einer Verletzung musste er auf die Bank. Als er wieder gebraucht wurde, war er aber da und ein sicherer Rückhalt. Note: 4. © getty 3/27 Marwin Hitz (28 Pflichtspiele): Die sonstige Nummer 2 profitierte von Bürkis Fehlern und dessen Blessur, Terzic schenkte ihm dann dauerhaft das Vertrauen. Dabei mit Licht und Schatten, insgesamt aber solide. Sein Vertrag wurde verlängert. Note: 3,5. © getty 4/27 ABWEHR - Raphael Guerreiro (40 Pflichtspiele, 6 Tore): Der heimliche Spielmacher auf der Linksverteidigerposition bereitete 11 Treffer vor - so viele wie noch nie. Defensiv manchmal schlafmützig, offensiv aber mit sehr vielen guten Ideen. Note: 2. © getty 5/27 Emre Can (40 Pflichtspiele, 2 Tore): Fand sich einige Male auch auf der Bank wieder und wurde seinem Ruf als Allrounder gerecht. Zwischenzeitlich mit zu vielen Patzern für einen Führungsspieler. Wille und Mentalität stimmen aber immer. Note: 3,5. © getty 6/27 Manuel Akanji (41 Pflichtspiele, 2 Tore): Wie das gesamte Team mit einer eher unterdurchschnittlichen Hinrunde. Unter Terzic blühte der Innenverteidiger aber regelrecht auf, verteidigte kompromisslos und zeigte konstant starke Leistungen. Note: 3. © imago images / MIS 7/27 Dan-Axel Zagadou (13 Pflichtspiele): Kam nur auf 4 Startelfeinsätze und 381 Spielminuten. Verletzte sich in der Vorbereitung schwer am Knie, zog sich später einen Muskelfaserriss zu und pausiert nun wieder nach Knie-OP. Dortmunds Pechvogel! Note: 4. © getty 8/27 Mats Hummels (48 Pflichtspiele, 6 Tore): Riss die mit Abstand meisten Saisonminuten ab und zeigte dabei größtenteils tadellose Leistungen. 5 Buden in einer BL-Spielzeit schaffte er zuletzt 2010/11. Fährt im Juni nun völlig verdient zur EM. Note: 2. © getty 9/27 Thomas Meunier (33 Pflichtspiele, 1 Tor): Durfte trotz siebenmonatiger Spielpause bei PSG sofort mehrfach unter Favre ran - und patzte auch mehrfach. Zeigte kaum einmal eine stabile Leistung, offensiv nie ein Faktor. Saß im Schlussspurt draußen. Note: 5. © getty 10/27 Mateu Morey (24 Pflichtspiele): Spielte 18 Mal von Beginn an und ging mit dieser Entwicklung den nächsten kleinen Schritt. Wie im Vorjahr aber zu Saisonbeginn verletzt - gegen Kiel kam es dann zur Tragödie. Wird dem BVB lange Zeit fehlen. Note: 3,5. © getty 11/27 Nico Schulz (19 Pflichtspiele): Auch sein zweites Jahr in Dortmund ging vollkommen in die Hose. Stand nur 9 Mal in der Startelf, wo man ihm dann fehlenden Rhythmus und Wettkampfhärte ansah. Dazu erneut mehrere Wochen verletzt. Note: 5. © getty 12/27 Felix Passlack (14 Pflichtspiele, 1 Tor): Hatte zum Saisonstart keine Chance und nutzte sie - auch zu seinem ersten Bundesligator. Anschließend jedoch Dauer-Reservist und im November letztmals in der BL eingesetzt. Sein Vertrag wurde verlängert. Note: 4. © getty 13/27 Lukasz Piszczek (19 Pflichtspiele, 1 Tor): In seiner letzten Profisaison erzielte er sein erstes CL-Tor und traf nun in allen Wettbewerben, in denen er spielte. Sonst lange draußen, im Schlussspurt aber wichtig. Tolle Leistung im Pokalfinale. Note: 2,5. © getty 14/27 MITTELFELD - Giovanni Reyna (46 Pflichtspiele, 7 Tore): Startete stark in seine erste echte Spielzeit als Profi, kämpfte danach aber lange Zeit mit einem echten Formtief und saß draußen. Unter Terzic wieder leichtfüßig und zurück in der Spur. Note: 3. © getty 15/27 Jude Bellingham (46 Pflichtspiele, 4 Tore): Kam als 16-Jähriger ohne Urlaub aus Englands 2. Liga - und auf Anhieb zu den drittmeisten Einsätzen. Spielt mit hoher Intensität, dazu lauf- und kampfstark. Wird im nächsten Jahr noch wichtiger. Note: 1,5. © getty 16/27 Julian Brandt (45 Pflichtspiele, 4 Tore): Niemand stand häufiger im Kader als er (51 Mal), in 30 Partien saß er aber draußen. Enttäuschte angesichts seines Talents häufig. Sein Highlight war die tolle Vorarbeit zum Siegtor gegen Leipzig. Note: 4,5. © getty 17/27 Reinier (19 Pflichtspiele, 1 Tor): Der Real-Leihspieler stand am 34. Spieltag erstmals in der Startelf und kam auf die drittwenigsten Spielminuten (339). Infizierte sich zwischenzeitlich mit Corona. Braucht weiter Zeit. Note: 5. © getty 18/27 Thomas Delaney (34 Pflichtspiele, 1 Tor): Nur 23 Spiele von Beginn an sind zu wenig für die Ansprüche des Dänen, der als Wechselkandidat gilt. Zweimal auch länger verletzt. Wirklich festbeißen konnte sich der Sechser in der Mannschaft nicht. Note: 4. © getty 19/27 Marco Reus (49 Pflichtspiele, 11 Tore): Der Kapitän verzeichnete die meisten Einsätze. Kam aus einer langen Verletzung, so dass ihm Spritzigkeit und Tempo fehlten. Im Schlussspurt die prägende Figur, wurde da auch dem Führungsanspruch gerecht. Note: 2,5. © getty 20/27 Axel Witsel (22 Pflichtspiele, 1 Tor): Bevor er sich im Januar einen Achillessehnenriss zuzog, spielte er seine schwächste Saison beim BVB. Scheute oft das Risiko, verlangsamte teils das Spiel und ging mit unter, wenn es nicht lief. Note: 4. © getty 21/27 Mahmoud Dahoud (31 Pflichtspiele, 2 Tore): Im Kader stand er wie gewohnt regelmäßig, in der Hinrunde war er aber völlig außen vor. Seit Februar deutlich verbessert und endlich konstant in seinen Leistungen. In dieser Form ein echter Gewinn. Note: 3. © getty 22/27 ANGRIFF - Erling Haaland (41 Pflichtspiele, 41 Tore): Fehlte mal mit einem Muskelfaserriss, ansonsten traf er durchschnittlich in jedem Spiel. Mit unglaublicher Wucht und Zielstrebigkeit vor dem Tor. Eminent wichtig für den BVB. Note: 1. © getty 23/27 Jadon Sancho (38 Pflichtspiele, 16 Tore): Das lang anhaltende Wechsel-Theater im Sommer machte ihm zu schaffen, er verlor seine Leichtigkeit und traf erst im Januar in der BL. In der Rückrunde gereift und zum Schluss wieder bärenstark. Note: 2. © getty 24/27 Thorgan Hazard (28 Pflichtspiele, 4 Tore): Laborierte gleich an 3 Muskelverletzungen in Folge und stand erst im März wirklich zur Verfügung. War so nicht in der Lage, an seine starke Quote des Vorjahres anzuknüpfen. Note: 4. © getty 25/27 Youssoufa Moukoko (15 Pflichtspiele, 3 Tore): Wurde zum jüngsten BL-Spieler, BL-Torschützen und CL-Spieler der Geschichte - alles mit 16 Jahren. Musste unverhofft schnell ran, als Haaland fehlte und deutete sein großes Potential mehrfach an. Note: 2. © getty 26/27 Ansgar Knauff (7 Pflichtspiele, 1 Tor): Trainierte bei den Profis, spielte stark in der U23 und stand in der CL bei ManCity plötzlich in der Startelf. Im ersten BL-Spiel direkt mit einer Vorlage, im dritten mit dem wichtigen Siegtor beim VfB. Note: 2. © getty 27/27 Steffen Tigges (8 Pflichtspiele): Auch dank seiner aktuell 20 Saisontore steht die U23 vor dem Aufstieg in die 3. Liga. Als Not am Mann war, rückte er im Pokal in Braunschweig auf einmal in die Startelf. Insgesamt mit 148 Minuten. Note: 3,5.

Mainz einfach nur sensationell

Sie hätten es austrudeln lassen können. Nach der erfolgten Rettung einfach abschenken in Wolfsburg, einen lauen Samstagnachmittag erleben, ein bisschen spielen und dann wieder nach Hause fahren. Niemand hätte sich daran gestoßen. Aber Mainz 05 hat sich im Laufe der Saison so krass verändert wie keine andere Mannschaft in der Liga.

Zum Start gab es noch dieses fast schon skandalöse 1:4 gegen Stuttgart, als die Mannschaft beinahe abschenkte gegen einen Aufsteiger. Zum Ende siegte Mainz beim Champions-League-Klub Wolfsburg am letzten Spieltag und schloss in der Rückrundentabelle zu den Wölfen auf. Mainz hat nach sieben Punkten und einem Sieg aus der Vorrunde 32 Punkte und neun Siege in der Rückserie geholt. Das gab es noch nie in der langen Geschichte der Liga.

Mit den Rückholaktionen von Christian Heidel, Martin Schmidt und Bo Svensson hat Mainz ein paar sehr schlaue Entscheidungen getroffen und den alten Mainz-Spirit neu geweckt. Da steht wieder eine hungrige Mannschaft auf dem Feld und ein Trainer an der Seitenlinie, der wie ein Versprechen für die Zukunft wirkt. Man muss (noch) nicht in Klopp- oder Tuchel-Sphären denken bei Bo Svensson. Aber dieser Trainer könnte in Mainz tatsächlich eine neue Ära prägen.