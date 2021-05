FSV Mainz 05 - Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FSV Mainz 05 und Hertha BSC holen heute Abend ihre Partie vom 29. Spieltag der Bundesliga nach. Wie Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sehe die Highlights von Mainz 05 - Hertha BSC 40 Minuten nach Abpfiff - jetzt Gratis-Probemonat bei DAZN sichern

Die Mannschaft von Hertha BSC ist zurück aus der Quarantäne - und hat daher jetzt in der Bundesliga nicht nur noch drei, sondern gleich sechs Partien zu bestreiten.

An den Spieltagen 29, 30 und 31 konnten die Berliner nicht zu den regulären Terminen teilnehmen, nachdem sich mehrere Teammitglieder mit dem Coronavirus infiziert hatten und schließlich für alle eine Selbstisolation angeordnet wurde.

Bundesliga, FSV Mainz 05 - Hertha BSC: Nachholtermin, Spielort

Nachgeholt wird als erstes das Duell im Rahmen des 29. Spieltags mit dem FSV Mainz 05. Es findet am heutigen Montag, den 3. Mai statt. Gespielt wird in der Mainzer Opel Arena, Anpfiff ist um 18 Uhr.

Begegnung: FSV Mainz 05 - Hertha BSC

FSV Mainz 05 - Hertha BSC Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 29

29 Datum: 3. Mai 2021

3. Mai 2021 Anstoß: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Stadion: Opel Arena, Mainz

Dass das Spiel am heutigen Montag bestritten wird, hängt mit der Spielpause in dem deutschen Oberhaus am zurückliegenden Wochenende zusammen. Wegen des Feiertags am 1. Mai wurde im Profibereich nur das Halbfinale des DFB-Pokals ausgetragen, um die Polizei bundesweit zu entlasten.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ursprünglich hätte die Begegnung zwischen Mainz und Hertha am Sonntag, den 18. April ab 18 Uhr steigen sollen. Heißt: Sky wäre für die Live-TV-Übertragung zuständig gewesen und ist es daher auch heute. Ihr bekommt die 90 Minuten auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen, Übertragungsstart ist um 17.30 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Wolff Fuss. Via Livestream seid Ihr mit Sky Go oder Sky Ticket live dabei.

Die Highlights in der Zusammenfassung könnt Ihr Euch 40 Minuten nach dem Abpfiff derweil auf DAZN ansehen. Das gilt grundsätzlich nach sämtlichen Partien der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Live seht Ihr bei dem Streamingdienst unter anderem die Freitagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Europa League sowie die Top-Ligen Primera Division, Serie A und Ligue 1.

DAZN kostet im Monatsabo 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Das Monatsabo ist jederzeit kündbar und läuft automatisch so lange weiter, bis Ihr es beendet. Wichtiger Hinweis: Als Neukunde kann man das Angebot die ersten 30 Tage lang kostenlos testen.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC: Bundesliga heute im Liveticker

Mainz gegen Hertha: Wer gewinnt? Wird es überhaupt einen Sieger geben? Alle wichtigen Informationen zu dem Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzwölften und dem Tabellen-17. bekommt Ihr heute auch im Liveticker von SPOX.

FSV Mainz 05 - Hertha BSC: Voraussichtliche Aufstellungen

FSV Mainz 05: X

X Hertha BSC: X

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle