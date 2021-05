Der VfB Stuttgart trifft in der Bundesliga heute auf den FC Augsburg. Dieser Artikel verrät Euch, wieso sky die Partie heute nicht live im TV und Livestream zeigt.

VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg heute live und in voller Länge sehen? Jetzt DAZN sichern!

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg: Ort, Datum, alle Infos

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und ihren Gästen aus Augsburg findet am Abend des heutigen Freitags statt. Ab 20.30 Uhr soll der Ball auf dem Rasen rollen.

Austragungsort der Begegnung ist die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Zuschauer werden auf den Rängen allerdings nicht gestattet sein.

Darum zeigt sky VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute nicht live im TV und Livestream

Das heutige Freitagsspiel in der Bundesliga wird nicht live auf sky zu sehen sein. Die Rechte für die Partie liegen bei DAZN. Der Streamingdienst und der Pay-TV-Sender teilen sich die Bundesliga-Rechte. Die Rechte für die Freitagsspiele liegen dabei bei DAZN.

Die Vorberichterstattung auf DAZN beginnt um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anstoß in Stuttgart. Das Streamingportal überträgt die gesamte Partie live und in voller Länge.

Daniel Herzog begleitet die gesamte Berichterstattung als Moderator. Kommentator der Partie ist Marco Hagemann, an dessen Seite Ralph Gunesch als Experte fungieren wird.

Ein Jahresabo von DAZN kostet 119,99 Euro. Falls Ihr ein Monatsabo bei DAZN abschließt, zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich. Als Neukunde könnt Ihr zudem einen Gratismonat bei DAZN abschließen.

Auf DAZN könnt Ihr nicht nur die Bundesliga verfolgen, sondern noch jede Menge weiteren Livesport: Dazu zählen zum Beispiel die Champions League, die Europa League, die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Auch andere Sportarten finden sich im DAZN-Portfolio jede Menge, beispielsweise US-Sport (NBA, NFL, NHL), Kampfsport, Wintersport, Darts, Golf, Tennis und vieles mehr.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute im Liveticker

Falls Ihr das Duell zwischen den Stuttgartern und den Augsburgern heute nicht live sehen könnt oder live sehen wollt, könnt Ihr die Begegnung natürlich auch im Liveticker verfolgen. Das könnt Ihr bei SPOX tun.

Hier geht's zum Liveticker von VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg.

© getty Der VfB Stuttgart trifft auf den FC Augsburg.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag