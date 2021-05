Ein Platz in der Bundesliga ist für nächste Saison noch zu vergeben, die Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel ist jedoch heute nicht live bei Sky im TV und Livestream zu sehen. Wo Ihr die Relegation stattdessen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live im Livestream auf DAZN sehen - sichere Dir den kostenlosen Probemonat und sei heute Abend live beim Hinspiel dabei!

Relegation - 1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Datum, Modus und Ort

Der 1. FC Köln empfängt Holstein Kiel am heutigen Mittwoch (26. Mai) um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion zum Hinspiel der Relegation. Die Kölner haben den direkten Klassenerhalt in der Bundesliga nicht geschafft und treffen darum auf die Kieler, die die Saison in der 2. Bundesliga auf dem dritten Platz beendet haben.

Am Sonntag, den 29. Mai, steht dann auch schon das Rückspiel in Kiel an. Die Wertung von Hin- und Rückspiel ist aus europäischen Wettbewerben bekannt: Wer insgesamt mehr Tore schießt, darf sich nächste Saison in der Bundesliga mit den besten Teams Deutschlands messen. Bei Gleichstand dienen die Auswärtstore als Tiebreaker, auch Verlängerung und Elfmeterschießen beim Rückspiel sind möglich.

© getty Mit 62 Punkten hat sich Holstein Kiel den dritten Platz in der 2. Bundesliga geholt und sich für die Relegation qualifiziert.

Darum zeigt Sky die Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute nicht live im TV und Livestream

Die Relegation läuft in diesem Jahr weder bei Sky noch im Free-TV. Stattdessen hat sich der Streamingdienst DAZN die exklusiven Rechte an den beiden Spielen gesichert.

Die Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im Livestream bei DAZN

Beginnend mit den Vorberichten ab 18 Uhr erwartet Euch heute folgende Crew auf DAZN zum Hinspiel der Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Dort findet Ihr in der kommenden Saison eine noch größere Auswahl an exklusiven Livespielen aus der Bundesliga sowie weiterhin die Champions League, Europa League, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und viele weitere hochklassige Ligen und Wettbewerben aus Europa und der ganzen Welt.

Weiter geht es im DAZN-Angebot mit US-Sport - die Playoffs in der NBA und NHL sind bereits spektakulär gestartet! Dazu kommen die NFL und MLB sowie Boxen, UFC, Tennis, Darts, Motorsport, Wintersport, Radsport, Beachvolleyball, die Handball-Champions-League, Basketball und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet ein monatlich kündbares Abonnement nur 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist zu 119,99 Euro für insgesamt zwölf Monate noch günstiger!

Die Relegation 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr die die Relegation natürlich auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker versorgt Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Köln und Kiel.

Hier zum Liveticker des Relegations-Hinspiels 1. FC Köln vs. Holstein Kiel!

Bundesliga: Die Tabelle nach Saisonende

Der 1. FC Köln hat am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21 mit 1:0 gegen Schalke 04 gewonnen, wodurch Werder Bremen mit einer 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach auf den 17. Platz gefallen und direkt aus der Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen ist.