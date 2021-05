BVB-Profi Mahmoud Dahoud: "Edin Terzic ist verrückt" – Fußballer sind "Banane im Kopf"

Laut Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund sind Fußballer "ein bisschen Banane im Kopf". Auch seinen Trainer Edin Terzic bezeichnete er im Interview mit Sport1 als "verrückt". Über Ex-Coach Lucian Favre wollte der Nationalspieler indes nicht sprechen.

Schon jetzt, drei Pflichtspiele vor dem Saisonende, ist es Mo Dahouds Spielzeit beim BVB mit den meisten Einsatzminuten. Unter Trainer Edin Terzic ist er mittlerweile gesetzt. "In der Vergangenheit habe ich nicht immer eine faire Chance erhalten. Oft habe ich ein gutes Spiel gemacht und bin dann für ein paar Wochen wieder auf die Bank gesetzt worden. So kannst du gar keine Konstanz reinkriegen. Ich glaube, dass die Fans den besten Mo noch gar nicht sehen konnten", sagte Dahoud.

Unter Terzics Vorgänger Lucian Favre stand Dahoud 54-mal ohne Einsatz im Kader. Nur 25-mal ließ ihn Favre von Beginn an ran - in 98 Spielen. Nachfragen zu Favre blockte Dahoud vielsagend ab. "Ich will gar nicht so tief in dieses Thema reingehen und möchte nicht schlecht über die alten Trainer sprechen. Sagen wir es so: Die Diskussionen haben am Ende keinen Sinn gemacht", sagte er.

BVB-Profis mit den meisten Einsatzminuten unter Edin Terzic:

Rang Spieler Einsätze Minuten 1 Mats Hummels 27 2.298 2 Erling Haaland 24 2.179 3 Marco Reus 28 2.106 4 Raphael Guerreiro 25 2.085 5 Emre Can 26 1.999 6 Marwin Hitz 22 1.965 7 Manuel Akanji 23 1.916 8 Jude Bellingham 26 1.810 9 Jadon Sancho 20 1.724 10 Gio Reyna 24 1.416 11 Mo Dahoud 20 1.367

Terzic aber setzt auf den zentralen Mittelfeldspieler. Dahoud sieht sich selbst als Typ Straßenkicker. "Ich mag Tricks. Der Fußball lebt doch von diesen Aha-Momenten. Wir sind nicht im Büro. Im Leben darfst du nicht zu ernst sein. Wir Fußballer sind ein bisschen Banane im Kopf. Jemanden zu tunneln, das ist doch geil."

Mo Dahoud schwärmt von Edin Terzic

Banane im Kopf sei auch Terzic - im besten Sinne. "Edin ist mit Herz und Leidenschaft bei der Sache. Er ist verrückt. Nach Spielen schläft er nicht, er schaut sich die 90 Minuten stattdessen noch vier, fünf Mal an. Er arbeitet akribisch daran, dass wir noch perfekter spielen", sagte Dahoud.

Ab der kommenden Saison heißt Dahouds Trainer Marco Rose. "Die Leute aus Gladbach erzählen mir viel Gutes über ihn. Das Training soll sehr gut sein und er soll ein sehr zielstrebiger und fokussierter Trainer sein", sagte Dahoud, der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde und sein Profidebüt feierte.

Dahouds Vorbilder: "Das waren die Besten"

In jungen Jahren orientierte sich Dahoud an Zinedine Zidane und Ronaldo, "Il Fenomeno". "Das waren die Besten. Sie haben mich inspiriert und geprägt. Durch sie bin ich überhaupt erst zum Fußball gekommen. Ich wollte auf der Straße immer so sein wie Zidane, Ronaldo oder auch Ronaldinho."

Heute begeistern Dahoud vor allem seine Mitspieler in der täglichen Arbeit. Allen voran der Norweger Erling Haaland imponiert Dahoud: "Erling ist einfach ein Tier. Wenn die norwegische Naturgewalt mal ins Rollen kommt, kann ihn keiner halten. Er ist eine Wand, an der alles abprallt, ein Tier, das niemand aufhalten kann."