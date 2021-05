BVB, News und Gerüchte: Ottmar Hitzfeld - Haaland womöglich bald "ein Thema" beim FC Bayern

Ottmar Hitzfeld hält ein baldiges Interesse des FC Bayern an Erling Haaland für gut möglich. Selbiger droht derweil im heutigen Schicksalsspiel der Borussia im Kampf um die Champions League gegen RB Leipzig auszufallen. Die News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News - Ottmar Hitzfeld: Haaland womöglich bald "ein Thema" beim FC Bayern

Die Personalie Erling Haaland dürfte den BVB noch eine ganze Weile begleiten. Nachdem die Vereinsbosse zuletzt immer wieder betont hatten, dass der Norweger auch in der kommenden Saison in Dortmund spielen werde, geht der Fokus auf die Zeit danach. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge besitzt Haaland für 2022 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro.

Und so wird nun häufiger auch der FC Bayern ins Gespräch gebracht. Das sieht auch Ex-BVB- und FCB-Trainer Ottmar Hitzfeld so. Der zweimalige Champions-League-Sieger sagte gegenüber der Funke Mediengruppe: "Generell muss man sich glücklich schätzen, wenn man solche Spieler in der Bundesliga spielen sieht. Für Haaland wäre es eine große Herausforderung, die Bundesliga zu verlassen und sich im Ausland durchzusetzen. Wenn er aber noch etwas länger in Dortmund bliebe, gehe ich davon aus, dass er dann auch beim FC Bayern noch mal ein Thema werden würde."

Jedoch betonte Hitzfeld auch, das er beim BVB "niemanden mit einer Aussage in Verlegenheit bringen, geschweige denn Dortmund schwächen" wolle. Vielmehr hoffe Hitzfeld, "dass Dortmund seine Spieler lange halten kann, damit Konkurrenz da ist. Aber was passiert, wenn Lewandowski mal aufhört, wissen Sie ja auch ...".

© getty Erling Haaland droht ein Ausfall im Spiel gegen Leipzig.

BVB - News: Erling Haaland droht Ausfall gegen RB Leipzig

Zu Beginn der Woche noch sah alles danach aus, dass Stürmer Erling Haaland nach seinem im Spiel gegen Wolfsburg erlittenen Pferdekuss im Oberschenkel gegen Leipzig am heutigen Samstag wieder fit sein würde. Doch danach sieht es nun nicht mehr aus. Der Norweger verpasste das Abschlusstraining am Freitag und droht nun wohl doch auszufallen.

Eine ausführliche News zum Thema gibt es hier!

BVB - Gerücht: Wojciech Szczesny nächster Torwart-Kandidat in Dortmund

Die Suche nach einer neuen Nummer eins geht beim BVB munter weiter. Da der kolportierte Favorit Peter Gulacsi unter der Woche langfristig in Leipzig verlängert hat, muss sich die Borussia weiter umsehen.

Nun kam das Gerücht auf, dass Wojciech Szczesny, der derzeit bei Juventus beschäftigt ist, womöglich zu haben sein wird, da die Alte Dame laut Gazzetta dello Sport an Gianluigi Donnarumma vom AC Milan dran sein soll.

Nach Informationen von SPOX und Goal hat es sogar schon eine Kontaktaufnahme zwischen dem BVB und Szczesnys Beratern gegeben.

Die ausführliche News zum Thema gibt es hier!

BVB gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Der BVB trifft am heutigen Samstag am 32. Spieltag der Bundesliga daheim auf RB Leipzig. Los geht es im Signal-Iduna-Park um 15.30 Uhr. Wer die Partie, bei der es beim BVB zuvorderst darum geht, an den CL-Rängen dranzubleiben, live verfolgen will, benötigt ein Sky-Abonnement. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung live und exklusiv, zudem gibt es einen Livestream für Kunden via Sky Go sowie für alle anderen mit dem Streamingservice sky Ticket.

Wer die Partie lieber im Liveticker verfolgen will, ist derweil bei SPOX sehr gut aufgehoben!

BVB gegen RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Das Dortmunder Schicksalsspiel um die CL-Qualifikation ist zugleich die Generalprobe für das DFB-Pokal-Finale am kommenden Donnerstag. Die große Frage für die Borussia lautet dabei, ob Erling Haaland spielen kann. Und wenn nicht, wer ihn ersetzt. Sollte er spielen können, sähe die Dortmunder Aufstellung wie folgt aus:

BVB: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can - Reyna, Reus, Sancho - Haaland

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino - Dani Olmo, A. Haidara - Sörloth

BVB ohne Haaland gegen RB Leipzig? Die mögliche Startelf von Borussia Dortmund © getty 1/16 Erling Haaland wird dem BVB gegen Leipzig wohl fehlen. Wie könnte Terzic den Ausfall des Star-Stürmers kompensieren? Außerdem gibt es noch eine zweite erzwungene Baustelle. Die mögliche BVB-Startelf. © getty 2/16 Zum Saisonende füllt sich das Lazarett des BVB noch einmal: Neben dem schwer verletzten Morey wird auch Haaland aufgrund eines gegen Wolfsburg erlittenen Pferdekusses wohl gegen Leipzig ausfallen. © getty 3/16 Der Norweger musste bereits im Pokalspiel gegen Kiel pausieren, allerdings äußerte sich BVB-Trainer Terzic zuletzt noch positiv. Beim Abschlusstraining am Freitag fehlte Haaland aber noch immer, weshalb Terzic wohl umplanen muss. © getty 4/16 Neben Morey und wahrscheinlich Haaland fehlen dem BVB außerdem die Langzeitverletzten Moukoko, Witsel, Zagadou und Schmelzer. Außerdem fehlt Jude Bellingham mit einer Gelb-Rot-Sperre. © getty 5/16 TOR - MARWIN HITZ © getty 6/16 ABWEHR - LUKASZ PISZCZEK: Der Routiner spielte sich mit soliden Leistungen zuletzt zurück in die Startelf und erhielt dabei den Vorzug vor dem nun verletzten Morey und dem enttäuschenden Meunier. Das wird auch gegen Leipzig wohl so sein. © getty 7/16 MANUEL AKANJI: Musste zu Wochenbeginn kürzer treten, kehrte jedoch bereits am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück. Weil Emre Can an anderer Stelle gebraucht wird, gibt es keine Fragen bezüglich Akanjis Startelfnominierung. © getty 8/16 MATS HUMMELS: Fehlte vor zwei Wochen beim bis dato letzten Ligaspiel gegen Wolfsburg mit einer Gelbsperre und kehrt nun wieder in die Startelf zurück. © getty 9/16 RAPHAEL GUERREIRO © getty 10/16 MITTELFELD - MAHMOUD DAHOUD: Fehlte im Pokal gegen Kiel aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Andernfalls hätte er wohl auch dort in der Startelf gestanden. Zeigte gegen Wolfsburg eine ganz starke Leistung und macht sich mehr und mehr unverzichtbar. © getty 11/16 EMRE CAN: Zuletzt immer wieder mit Unsicherheiten, aber aufgrund von Sperren in Abwehr und Mittelfeld stets gesetzt. So auch gegen Leipzig, da Bellingham gesperrt fehlt. © getty 12/16 GIOVANNI REYNA: Präsentierte sich zuletzt in herausragender Form und bestätigte diese mit einem Doppelpack gegen Kiel. Danach musste er mit muskulären Problemen pausieren, trainierte aber wieder mit der Mannschaft und wird wohl fit. © getty 13/16 MARCO REUS: Den BVB-Kapitän nahm Lizenzspielerleiter Kehl in die Pflicht - auch weil Reus sich zum Saisonende in guter Form präsentiert. © getty 14/16 JADON SANCHO: Hat ebenfalls nach seiner langen Muskelverletzung wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Gegen Kiel glänzte er mit zwei Vorlagen und ist auch gegen Leipzig gesetzt. © getty 15/16 ANGRIFF - THORGAN HAZARD: Wird wohl wie schon gegen Kiel den falschen Neuner geben und ständig mit dem Trio hinter sich rochieren. Einzige Alternative - sollte Haaland ausfallen - ist Steffen Tigges. © getty 16/16 Und so wird der BVB voraussichtlich gegen RB Leipzig auflaufen.

BVB: Die kommenden Partien