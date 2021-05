BVB, News und Gerüchte: Manuel Akanji schwärmt von Robert Lewandowski

BVB-Verteidiger Manuel Akanji hat erklärt, warum Robert Lewandowski nicht zu stoppen ist. Stuttgarts Sportdirektor hat über das Interesse an Gregor Kobel gesprochen. Am Samstagabend will Borussia Dortmund ins Finale des DFB-Pokals einziehen. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, News: Akanji schwärmt von Lewandowski

Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji hat Robert Lewandowski in den höchsten Tönen gelobt: "Wenn man sich ihn anschaut oder gegen ihn spielt, er hat einfach keine Schwächen", schwärmte er bei bundesliga.com vom Bayern-Star. Der Pole sei "nicht so schnell wie Erling (Haaland), aber er ist physisch stark, technisch stark, ein guter Vollstrecker und clever. Er hat alles, was ein Stürmer braucht."

Lewandowski zeige diese Leistungen auf höchstem Niveau "einfach jedes Jahr". Dennoch sei es laut Akanji möglich, den Stürmer zu stoppen - auch wenn ihm dies in den bisherigen Aufeinandertreffen nicht wirklich gelungen ist. "Ich glaube, er hat fast jedes Mal getroffen, wenn er gegen uns gespielt hat. Es ist also nicht leicht, so einen Stürmer aus dem Spiel zu nehmen."

Er rechne nicht damit, dass die Leistungen des Ausnahmeangreifers in absehbarer Zeit nachlassen würden, so Akanji - dafür sei Lewandowski zu ehrgeizig: "Er ist der Beste oder einer der Besten der Welt. Und es ist wahrscheinlich, dass er das auch in den nächsten zwei, drei Jahren sein wird." Gleiche Eigenschaften sieht Akanji aber auch bei seinem Teamkollegen Haaland: " Es nervt ihn, wenn er eine Chance liegen lässt. Aber das macht ihn auch besser."

Zudem glaubt der 25-Jährige weiter fest an eine Qualifikation für die Champions League und kann sich eine Schwächephase der Konkurrenten durchaus vorstellen: "Auch nach der Niederlage gegen Frankfurt wussten wir, dass wir noch Chancen haben. "Frankfurt und Wolfsburg haben nicht in den europäischen Top-Wettbewerben gespielt. Es ist nicht einfach, einen dritten oder vierten Platz zu verteidigen, wenn es Druck von hinten gibt. Und genau den üben wir aus."

BVB, News: Keine Anfrage wegen VfB-Keeper Kobel

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat klargestellt, dass ihn bisher keine Anfrage wegen Torhüter Gregor Kobel erreicht habe: "Das scheint heißer hinter den Kulissen zu sein, ohne dass aber bei mir schon was angekommen ist. Das Torwartkarussell dreht sich ja ein bisschen, nicht nur in Deutschland. Der Stand der Dinge ist aber, dass keine klare Nachfrage zu Greg entstanden ist", erklärte er im Interview mit dem SWR.

Kobel habe sich mit seinen starken Leistungen "definitiv in die Notizbücher großer Klubs gespielt", vom Interesse habe Mislintat aber auch nur aus der Zeitung erfahren. Unter anderem der BVB wird mit dem Schweizer in Verbindung gebracht, laut der Bild soll die Entscheidung zwischen Kobel und Leipzigs Peter Gulacsi fallen, rund 15 Millionen würden demnach für den 23-Jährigen fällig werden.

BVB, News: Terzic warnt vor Pokalgegner Kiel

Im DFB-Pokal bietet sich dem BVB noch eine Titelchance, am Samstagabend geht es im Halbfinale gegen Holstein Kiel (ab 20.30 Uhr im Liveticker). Trainer Edin Terzic, der in der kommenden Saison wieder ins zweite Glied rücken soll, hat eindrücklich vor dem Spitzenteam des Unterhauses gewarnt: "Den FC Bayern zu schlagen ist nicht so leicht. Wir müssen auf der Hut vor ihnen sein." Die Norddeutschen würden eine "sehr gute Saison" spielen und eine "extrem mutige" Spielweise an den Tag legen.

Wichtig sei es, sowohl in der Liga als auch im Pokalwettbewerb maximal fokussiert zu sein: "Wir wollen beides: die Qualifikation für die Champions League und das Finale in Berlin. Wir hoffen, es werden insgesamt noch fünf wichtige Spiele für uns." Auch Sportdirektor Michael Zorc sprach vom "großen Ziel, uns wieder in Berlin zurückzumelden, denn es ist die Chance auf einen Titel".

Während bei den Schwarzgelben nur der Gelb-Rot-gesperrte Mahmoud Dahoud passen muss, sind die Kieler nach 28 Tagen Quarantäne noch auf der Suche nach Spielrhythmus. Laut Trainer Ole Werner sei die Situation "nicht optimal, aber bestmöglich". Nun sollen "alle Kräfte" mobilisiert werden, "um die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen". Es sei allerdings bereits "herausragend", überhaupt die Möglichkeit zu haben, gegen den großen BVB anzutreten - "und das nicht, weil sich die Losfee verirrt hat".

BVB - Kiel: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB : Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland

: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Reus - Reyna, Sancho - Haaland Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Si. Lorenz, van den Bergh - Meffert - Hauptmann, J.-S. Lee - Bartels, Serra, Reese

BVB, News: Delaney glaubt an Pokalsieg und Champions League

Auch Mittelfeldspieler Thomas Delaney geht optimistisch in die finalen Wochen der Saison. "Der Sieg in Wolfsburg war sehr wichtig. Wenn wir das Spiel verloren hätten, hätten wir Wolfsburg nicht mehr eingeholt", blickt der Däne im BVB-Podcast auf den Erfolg bei den Wölfen in der vergangenen Woche zurück, als sich der BVB mit 2:0 in der Autostadt durchsetzen und den Rückstand auf den Tabellendritten auf zwei Punkte verkürzen konnte.

Bezüglich einer erneuten Qualifikation für die Königsklasse stellte Delaney klar: "Nach dem Frankfurt-Spiel habe ich schon gesagt, dass es noch möglich ist. Jetzt bin ich überzeugt, dass wir es mit drei Siegen schaffen." Für die Borussia geht es in der Liga noch gegen Leipzig, Mainz und Leverkusen.

Zudem warnt er vor Pokalgegner Kiel, "auch wenn es ein Zweitligist ist". Der Pokalwettbewerb sei "in Deutschland wichtiger als in Dänemark, das habe ich schon in Bremen gespürt. Ich bin seit fast drei Jahren in Dortmund und habe keinen Titel gewonnen." Deshalb sei der "Hunger nach Titeln groß".

