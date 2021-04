BVB, News und Gerüchte - Lukasz Piszczek: "Ihr wisst nicht, wie kaputt ich bin"

BVB-Urgestein Lukasz Piszczek hat seinen Wechsel zu einem Amateurklub bestätigt und auf seine körperlichen Verschleißerscheinungen hingewiesen. Von seinem Trainer Edin Terzic wurde er für seine aktuelle Verfassung gelobt. Während Borussia Dortmund wohl eine neue Nummer eins ins Auge gefasst hat, verteidigten Michael Zorc und Terzic die ehemalige Nummer eins Roman Bürki. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, News - Piszczek: "Ihr wisst nicht, wie kaputt ich bin"

Lukasz Piszczek hat erneut bestätigt, dass er den BVB im Sommer verlassen und gleichzeitig seine Profikarriere beenden werde. "Ihr wisst nicht, wie kaputt ich bin", sagte der 35-Jährige im Gespräch mit bundesliga.com. In den vergangenen Jahren litt der 35-Jährige immer wieder unter muskulären Problemen, von größeren Verletzungen blieb er aber weitestgehend verschont.

Schon im vergangenen Sommer hatte er sein Karriereende angedeutet und über mentale Probleme gesprochen. "Es gab durchaus mal eine Zeit, in der ich mich verbrannt fühlte. Die Leute sehen mich 90 Minuten auf dem Platz. Um dort gut zu performen, muss ich mehr tun, als nur körperlich fit zu sein", sagte er und verriet, dass er mit einem Sportpsychologen arbeite.

Seine Zukunft sieht er bei seinem Ex-Klub, bei dem er sich auch um die Jugendausbildung kümmern will: "Ich werde nach Polen zurückkehren und zum Spaß für meinen alten Klub LKS Goczałkowice spielen. Es hat nichts mehr mit Profifußball zu tun, ich werde mich dort einfach fit halten." Vizepräsident des Klubs ist Piszczeks Vater: "Ich bin hier aufgewachsen, hier habe ich mich zu dem Mann entwickelt, der ich heute bin, deshalb wollte ich etwas zurückgeben".

Seit 14 Jahren spielt der Pole in der Bundesliga, erst für Hertha BSC und seit 2010 für den BVB. Für die Borussia bestritt er bereits 378 Pflichtspiele (19 Tore, 64 Assists), je zweimal wurde er mit den Schwarzgelben Meister und Pokalsieger und könnte die erfolgreiche Zeit mit einem weiteren Triumph im DFB-Pokal krönen.

BVB, News - Terzic lobt Piszczek: "Stabil und sehr gut trainiert"

Nachdem Piszczek über weite Teile der Saison kaum Einsatzzeiten sah, war der Rechtsverteidiger in den vergangenen Partien wieder gefragt. In den beiden Siegen in der Bundesliga gegen Union Berlin und Werder Bremen spielte er durch. Von Trainer Edin Terzic hat er für seine derzeitige Verfassung nun ein Lob kassiert.

"Er hatte in den letzten Monaten leider immer mal wieder Rückschläge mit kleineren Verletzungen gehabt, die ihn dann aus dem Rhythmus gebracht haben. Jetzt wirkt er aber sehr stabil und er hat sehr gut trainiert", sagte Terzic vor dem Pokalhalbfinale am Samstag gegen Holstein Kiel (ab 20.30 Uhr im Liveticker).

Dass Piszczek in seinen letzten Wochen in Dortmund nochmal gefragt ist, habe er sich laut Terzic "wie kein anderer im Kader verdient. So kann er auch zeigen, was er noch im Tank hat." Bei seinen jüngsten Einsätzen habe er seine Sache "sehr gut gemacht und es geht nur darum, dass er sich diese Chance durch seine Leistung verdient hat." Leidtragender ist Mateu Morey, der jetzt nur noch auf der Bank sitzt.

BVB, Gerüchte: Interesse an Bilbao-Keeper Simon?

Borussia Dortmund gehört angeblich zu den Interessenten an Torhüter Unai Simon von Athletic Bilbao. Das berichtet die spanische Tageszeitung La Razon. Demnach habe der BVB bezüglich eines möglichen Simon-Transfers im Sommer allerdings auch große Konkurrenz.

Vor allem der FC Arsenal soll den 23-jährigen Spanier ganz genau beobachten. Zudem dürfte Simon aus Bilbao nur sehr schwer loszueisen sein. Schließlich hat der sechsmalige spanische Nationalkeeper, der zuletzt die Nummer eins der Furia Roja war, erst im August vergangenen Jahres seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Hier gibt es weitere Infos.

Unklar ist darüber hinaus die Zukunft der langjährigen Nummer eins Roman Bürki, der zuletzt von Marwin Hitz verdrängt wurde. "Das ist gerade keine einfache Zeit für ihn", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag und bescheinigte dem Schweizer "ein sehr professionelles und gutes Verhalten".

Auch Terzic äußerste Verständnis und sprach von der "schwersten Phase, die Roman in seiner Karriere vermutlich erlebt. Aber er gibt Vollgas und versucht um seine Chance zu kämpfen." Laut Zorc habe Hitz allerdings "in den letzten Spielen sehr gute Leistungen gezeigt und viel Ruhe ausgestrahlt. Wir haben nicht ohne Grund zweimal zu Null gespielt."

© getty Unai Simon hütet das Tor von Athletic Bilbao.

