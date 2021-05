Zum Saisonfinale der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund heute Bayer Leverkusen. Beide Teams spielen in der kommenden Saison europäisch. Hier könnt Ihr die Partie des 34. Spieltags im Liveticker verfolgen.

Duell zweier Spitzenteams am letzten Bundesliga-Spieltag! Wie verabschieden sich Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in die Sommerpause? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Edin Terzic (BVB) und Hannes Wolf (Leverkusen) ist es heute das vorerst letzte Spiel als Trainer ihrer Klubs. Borussia Dortmund hat sich dank eines starken Schlussspurts die Teilnahme an der kommenden Champions League gesichert, Leverkusen spielt wieder in der Europa League. Für den BVB geht es heute noch darum, den dritten Tabellenplatz abzusichern - und dem langjährigen Leistungsträger Lukasz Piszczek einen würdigen Abschied zu bereiten.

Vor Beginn: Das Spiel wird um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Delaney, Bellingham - Reus, Sancho - Haaland

Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Delaney, Bellingham - Reus, Sancho - Haaland Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Dragovic, Wendell - Demirbay, Aranguiz - Bellarabi, Wirtz, D. Gray - Paulinho

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird heute exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD) beginnt die kostenpflichtige Übertragung mit Kommentator Tom Bayer um 15.15 Uhr. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) beginnt ebenfalls um 15.15 Uhr die Samstags-Konferenz - mit BVB gegen Leverkusen.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel via SkyGo-Abonnement oder SkyTicket live sehen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag