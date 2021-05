1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Hinspiel in der Relegation im kostenlosen Livestream sehen - so funktioniert's

Das Hinspiel der Relegation zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel läuft zwar nicht im Free-TV, Ihr könnt die Partie aber dennoch im kostenlosen Livestream sehen. Wir haben alle Informationen, wie der kostenlose Livestream funktioniert und wo Ihr ihn finden könnt.

Das Relegations-Hinspiel 1. FC Köln vs. Holstein Kiel heute live auf DAZN sehen - Sichert euch den Gratismonat und seid live dabei!

1. FC Köln vs. Holstein Kiel - Hinspiel der Relegation: Termin, Anpfiff und Stadion

Als Bundesligist ist der 1. FC Köln der Gastgeber des Hinspiels in der Relegation und empfängt den Zweitligisten Holstein Kiel am heutigen Mittwoch (26. Mai) um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Das Rückspiel steht am kommenden Samstag (29. Mai) in Kiel an. Der Gewinner darf nächste Saison in der Bundesliga spielen, der Verlierer geht in die 2. Liga oder bleibt in Kiels Fall dort. Bei einem Gleichstand entscheidet die Auswärtstorregelung oder sogar die Verlängerung oder das Elfmeterschießen im Rückspiel.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Hinspiel der Relegation heute live im TV und Livestream

Das heutige Hinspiel in der Relegation wird nicht live im TV übertragen, auch nicht von Bezahlsendern. Das liegt daran, dass sich der Streamingdienst DAZN die exklusiven Übertragungsrechte gesichert hat.

Startend mit der Vorberichterstattung ab 18 Uhr erwartet euch dort folgende Crew:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Ralph Gunesch

Falls Ihr den Livestream verpasst, könnt Ihr das Spiel auch danach noch in voller Länge oder als Highlight-Video sehen. DAZN zeigt Fußball aus vier der fünf europäischen Topligen, der Champions League, Europa League sowie Boxen, UFC, Wintersport, Motorsport, Radsport, Darts, Handball, Basketball, US-Sport (NBA, NFL, NHL und MLB), Beachvolleyball, Snooker und noch vieles mehr!

Falls Ihr noch nicht überzeugt seid, könnt Ihr DAZN erstmal einen Monat lang kostenlos testen. Ein monatlich kündbares Abonnement kostet danach 11,99 Euro, das Jahresabo ist zu 119,99 Euro für zwölf Monate noch etwas günstiger.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Hinspiel der Relegation heute im Liveticker

Falls Ihr nicht auf die Livebilder zugreifen könnt oder möchtet, müsst Ihr das Hinspiel der Relegation trotzdem nicht verpassen! Mit dem SPOX-Liveticker erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen aus Köln.

Hier entlang zum Liveticker 1. FC Köln vs. Holstein Kiel.

1. FC Köln vs. Holstein Kiel: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Kainz - Duda

Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Jakobs - Skhiri, Özcan - Wolf, Hector, Kainz - Duda Holstein Kiel: Dähne - Dehm, Wahl, Lorenz, van den Bergh - Ignjovski - Porath, Lee - Bartels, Serra, Reese

Bundesliga: Die Relegation zur Bundesliga in den vergangenen fünf Jahren

Holstein Kiel trat bereits 2018 in der Relegation zur Bundesliga an, scheiterte jedoch deutlich mit 1:4 gegen den VfL Wolfsburg, der zum zweiten Mal in Folge den Klassenerhalt in der Relegation sicherte.