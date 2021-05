Der 1. FC Köln befindet sich zwei Spieltage vor Schluss auf einem Abstiegsplatz und muss heute gegen Hertha BSC ran. Wir verraten Euch, wie die Geißböcke aus der Bundesliga absteigen könnten.

Der 1. FC Köln steht unter Zugzwang! Nach 32 Spieltagen hat der Effzeh bloß 29 Punkte auf dem Konto und ist auf Tabellenplatz 17 vorzufinden. Stand heute würden die Kölner also absteigen. Noch sind jedoch zwei Spiele zu absolvieren. Mit Hertha BSC steht den Geißböcken zudem ein Klub, der ebenso noch nicht den Klassenerhalt fixiert hat, gegenüber.

Los geht die Partie zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln am heutigen Samstag, den 15. Mai, um 15.30 Uhr. Als Spielstätte dient das Berliner Olympiastadion. Insgesamt finden heute sieben Spiele statt, die alle zeitgleich um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

© getty Der 1. FC Köln ist aktuell auf Platz 17 in der Bundesliga.

1. FC Köln, Abstieg: So steigt Köln heute aus der Bundesliga ab

In der Saison 2017/18 musste der 1. FC Köln zum letzten Mal in die 2. Bundesliga, als man nach 34 Spieltagen die Spielzeit auf dem letzten Tabellenplatz beendete. Heute könnte es erneut zum Abstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse kommen. Dafür muss jedoch folgendes eintreten:

Der 1. FC Köln verliert gegen Hertha BSC und parallel dazu gewinnen Arminia Bielefeld (heutiger Gegner: TSG Hoffenheim) und Werder Bremen (heutiger Gegner: FC Augsburg) ihre Spiele.

Im Falle einer Köln-Niederlage gegen die Herthaner bräuchten sowohl Bielefeld als auch Bremen nur mehr zwei Punkte, um zumindest nicht in die Fix-Absteigerränge zu fallen. Dadurch wäre der 1. FC Köln neben Schalke 04 der zweite Absteiger.

Bundesliga: Das untere Tabellendrittel vor dem 33. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Tordifferenz Punkte 13. Hertha BSC 32 40:50 -10 34 14. FC Augsburg 32 32:49 -17 33 15. Werder Bremen 32 34:51 -17 31 16. Arminia Bielefeld 32 23:51 -28 31 17. 1. FC Köln 32 33:60 -27 29 18. Schalke 04 32 21:82 -61 13

Hertha BSC gegen 1. FC Köln: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Hertha BSC gegen den 1. FC Köln gibt es heute bei Sky zu sehen. Live und in voller Länge überträgt der PayTV-Sender das Duell auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD. Für Euch die Begegnung leiten wird Kommentator Martin Groß.

Neben der Übertragung im TV hat Sky das Spiel auch im Livestream im Angebot. Ihr könnt diesen entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket aufrufen.

Hertha BSC gegen 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX darf bei so einem wichtigen Spiel natürlich nicht fehlen und bietet Hertha gegen Köln im Liveticker an. Wer also keinen Zugang zu Sky hat, kann als Alternative beim Liveticker vorbeischauen. So verpasst Ihr auch garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Hertha BSC vs. 1. FC Köln.