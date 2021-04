BVB-Pressekonferenz: Michael Zorc wünscht sich "Zurückhaltung bei Vertragsgesprächen"

Borussia Dortmunds Sportlicher Leiter Michael Zorc hat nach der Kritik an der Champions-League-Reform den Ball zurück an die Spieler, Trainer und Berater gespielt. Zwar hat der 58-Jährige Verständnis für den Unmut am aufgeblähten Terminkalender, doch er sieht auch die Profis in der Pflicht. Trainer Edin Terzic deutete derweil eine Startelf-Rückkehr von Jadon Sancho gegen den VfL Wolfsburg an.

"Ich habe schon von vielen Spielern und Trainern gehört, dass es zu viele Spiele sind und dass da mehr Zurückhaltung geboten wäre", sagte Zorc auf einer Pressekonferenz am Freitag: "Aber dann möchte ich aus Vereinssicht gerne anfügen, dass ich diese Zurückhaltung auch mal bei den Vertragsgesprächen mit ihren Beratern sehen möchte."

Unter anderem hatte Nationalspieler Ilkay Gündogan seinem Ärger an der Champions-League-Reform Luft gemacht. "Mit all dem Gerede über die Super League, könnten wir da auch über das neue Champions-League-Format reden? Immer mehr und mehr und mehr Spiele, denkt denn keiner an uns Spieler?", schrieb der Mittelfeldstratege von Manchester City am Donnerstag bei Twitter.

Der neue Modus der Champions League sieht ab 2024 eine Aufstockung von derzeit 32 auf 36 Teilnehmer vor. Demnach bestreitet jeder Klub nach dem sogenannten "Schweizer Modell" künftig zehn Gruppenspiele gegen zehn anhand einer Setzliste zugeloste Gegner. Für Zorc stellt die Reform "natürlich einen Kompromiss dar. Aus rein sportlicher Sicht bin ich kein Fan davon". Man brauche eine "gesunde Balance. Ich würde jetzt aber nicht das Kind mit dem Bade ausschütten."

Wolfsburg - BVB: Sancho macht "hervorragenden Eindruck"

BVB-Trainer Trainer Edin Terzic hat vor dem Königsklassen-"Endspiel" beim VfL Wolfsburg sein Team in die Pflicht genommen. Der eine oder andere Spieler sei nach der langen Saison müde, "aber das zählt morgen alles nicht", sagte Terzic: "Wir müssen alles raushauen, was im Körper drinsteckt, um Wolfsburg auf zwei Punkte herunter zu ziehen."

Ob Jadon Sancho für Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) wieder eine Startelf-Option ist, ließ der 38-Jährige offen. Sancho hatte am Mittwoch nach siebenwöchiger Verletzungspause gegen Union Berlin (2:0) sein Comeback gefeiert und dabei "einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Wenn er so spielt und so fleißig ist, wird er jeder Mannschaft auf der Welt helfen können." Für den gelbgesperrten Mats Hummels wird der genesene Thomas Delaney aller Voraussicht nach in den Kader rücken.

Dank zweier Siege in der englischen Woche ist der BVB im Kampf um die Champions League auf vier Punkte an Eintracht Frankfurt herangerückt, Wolfsburg liegt fünf Zähler vor den Schwarz-Gelben. "Mit Blick auf Wolfsburg ist es ein Endspiel. Je nachdem was Frankfurt in Leverkusen macht, kann da auch einiges passieren."

Zorc bezeichnete Wolfsburg als "eine der Überraschungen der Saison". Das Team von Oliver Glasner sei "eine gut strukturierte, körperlich starke Mannschaft, die keine Überdinge im Spiel macht. Aber sie spielen sehr diszipliniert und profitieren sicher auch von der fehlenden Doppelbelastung."

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag