Wolfsburg vs. FC Bayern München heute im Liveticker

Am 29. Spieltag der Bundesliga gastiert der FC Bayern beim VfL Wolfsburg. Macht der Rekordmeister den nächsten Schritt zum Titel? Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Der FC Bayern München kann sich nach dem Aus in der Champions League jetzt ganz auf die nächste Meisterschaft konzentrieren. Hier gibt es das Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern beim VfL Wolfsburg im Liveticker.

Bundesliga: VfL Wolfsburg - FC Bayern heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wie reagiert der FC Bayern auf das Viertelfinal-Aus in der Champions League? Nur vier Tage nach dem Spiel bei Paris Saint-Germain spielt der Tabellenführer den VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg kann der Rekordmeister den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen. Wolfsburg ist aber ein unangenehmer Gegner und will den dritten Tabellenplatz festigen, der zur Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison berechtigt.

Vor Beginn: Das Spiel des 29. Spieltags wird heute um 15.30 Uhr in der Wolfsburger Volkswagen-Arena angepfiffen.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Bundesligagastspiel des FC Bayern München beim VfL Wolfsburg.

Bundesliga: VfL Wolfsburg - FC Bayern heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Gerhardt - Baku, Philipp, Brekalo - Weghorst

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Martinez - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Bundesliga: VfL Wolfsburg - FC Bayern heute im TV und Livestream

Die Partie läuft exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport UHD live und in voller Länge. Ihr könnt Wolfsburg gegen Bayern auch als Teil der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen. Ihr könnt die Begegnung auch im Livestream sehen. Dafür bietet Sky seinen Service SkyGo an. Eine weitere Option ist, ein SkyTicket zu erwerben.

Nur 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt Ihr die besten Szenen von Wolfsburg gegen Bayern auf DAZN sehen. Als Neukunde könnt Ihr den Streamingdienst einen Monat lang kostenlos testen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle