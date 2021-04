FC Bayern - Fußball-Kolumne: Warum Salihamidzic im Machtkampf mit Flick die besseren Karten hat

Hansi Flicks fehlendes Bekenntnis zum FC Bayern nach dem Aus in der Champions League werten nahezu alle Beobachter als klares Indiz, dass er München am Saisonende verlassen wird. Hauptgrund ist das zerrüttete Verhältnis zu Sportchef Hasan Salihamidzic. Die Fußball-Kolumne.

Das Champions-League-Aus des FC Bayern gegen Paris St. Germain war nicht nur das Ende aller großen Träume, sondern auch das Ende einer Ära. Denn für die scheidenden Klublegenden David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez war es der letzte Auftritt als Münchner in der Königsklasse.

Sehr gut möglich erscheint seit Dienstagabend aber auch, dass es für Hansi Flick ebenfalls der letzte Auftritt als Bayern-Coach in Europas Eliteliga war. Denn nahezu alle Insider, mit denen man rund um die Säbener Straße spricht, rechnen mit einem Abschied am Saisonende.

Diese eindeutige Tendenz hat Flick mit seinem beinahe fünfminütigen Monolog bei Sky nach Spielende noch einmal verstärkt. "Man macht sich ja immer Gedanken, was passiert, wie geht es weiter. Es gibt für mich immer die Situation, alles zu bewerten, sich neuen Herausforderungen zu stellen oder zu überlegen, wie man es angehen kann", sagte er da unter anderem.

Statt auf seinen bis 2023 laufenden Vertrag zu verweisen oder sogar ein klares Bekenntnis abzugeben, ließ er seine Zukunft fast schon demonstrativ offen. Doch auch die Vereinsbosse äußern sich seit Wochen entweder wie in Paris überhaupt nicht oder ausweichend zur Trainerfrage, weil sie offenbar selbst nicht mehr mit einem Verbleib Flicks rechnen.

Flick: Abgänge beim DFB und in Hoffenheim als Blaupause?

Eine vorzeitige Trennung würde aber zum 56-Jährigen passen. Das zeigt der Rückblick auf seine beiden letzten Abgänge, die für die Öffentlichkeit überraschend kamen, letztlich jedoch konsequent waren. Sowohl beim DFB, wo er Anfang 2017 als Sportdirektor hinwarf, als auch bei der TSG Hoffenheim, wo 2018 schon nach acht Monaten als Sportvorstand Schluss war, ging Flick aus Unzufriedenheit über das Führungspersonal und die festgefahrenen Strukturen.

Auch der mehrfach getätigte Hinweis auf die besondere Bedeutung seiner Familie im heimischen Bammental, auch nach dem Spiel gegen PSG, passt da ins Bild: "Meine Familie würde mich immer unterstützen, ob ich jetzt beim DFB wäre und einen ganz anderen Rhythmus hätte, das wäre für sie völlig egal. Entscheidend ist für sie, dass der Job Spaß macht."

Bei Bayern tut er das anscheinend nicht mehr, jedenfalls abseits der täglichen Arbeit mit der Mannschaft. Vor allem der andauernde und mittlerweile auch öffentlich bestätigte Konflikt mit Hasan Salihamidzic hat den Chefcoach offensichtlich zermürbt.

Laut kicker hat Flick dem künftigen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn in einem ersten Gespräch vor einiger Zeit bereits mitgeteilt, dass er nicht mit Salihamidzic zusammenarbeiten könne. In nächster Zeit dürfte sich daran kaum etwas ändern. Im Gegenteil.

© imago images / MIS

Aus für Jerome Boateng sorgt bei Flick für Verärgerung

Viel mehr haben einige Vorkommnisse in den vergangenen Wochen das Zerwürfnis von Trainer und Sportchef noch weiter vertieft, vor allem das Aus für Jerome Boateng und mehr noch die Art und Weise. Zunächst sprach Uli Hoeneß als TV-Experte dem unter Flick wieder zum Leistungsträger avancierten Weltmeister die EM-Tauglichkeit ab.

Danach verkündete Salihamidzic Boateng das Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit nach übereinstimmenden Aussagen am Tag des Hinspiels gegen PSG am Rande des Anschwitzens, was auch in der Mannschaft nicht gut angekommen sein soll. "So ein Vorgehen kann sich ein Trainer einfach nicht gefallen lassen", heißt es. Andere sprechen sogar von "Mobbing".

Boateng ist die dritte Stammkraft nach Thiago und David Alaba, die Flick gerne gehalten hätte. Seine Unzufriedenheit über die Kaderzusammenstellung wurde auch in einer bemerkenswerten Aussage auf einer der letzten Pressekonferenzen deutlich: "Wir hatten letztes Jahr eine Mannschaft, die qualitativ, das weiß jeder, besser war als dieses Jahr."

Diese Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit droht sich nicht nur aus Flicks Ansicht mit dem Verlust der beiden Führungsspieler Boateng und Alaba in der nächsten Spielzeit noch zu vergrößern. Dabei ist dem Trainer durchaus bewusst, dass eine Verlängerung mit dem Star-Trio aufgrund deren hoher Gehaltsforderungen eher unwahrscheinlich war. Trotzdem fehlte ihm speziell im Fall Boateng auch der konkrete Wille von Salihamidzic und Co., den Routinier zu halten.

Bayern-Personalplanung der Hauptgrund für Zerwürfnis

Ohnehin ist die Personalplanung der Hauptgrund für die anhaltenden, teilweise recht lautstarken Diskussionen der beiden. Denn Flick fühlt sich bei diesem wichtigen Thema zu wenig eingebunden. Ein Konflikt, der bei Bayern auch historische Gründe hat. Salihamidzics Mentor Hoeneß vertritt seit langem die These, dass die Entscheidungen über Neuzugänge beim Verein und nicht beim Trainer liegen müssen, damit die Abhängigkeit von diesem nicht zu groß wird.

"Man will bei der Kaderplanung mitgenommen und eingebunden werden. Wir wissen alle, wie es in München abläuft: Dort ist es genau das Gegenteil", bestätigte Flicks Vorgänger Niko Kovac diesen Kernkonflikt kürzlich in der Sportbild.

Kritik an Arbeit von Hasan Salihamidzic wächst

Gleichzeitig aber hat sich Salihamidzic mit seiner Transferpolitik angreifbar gemacht. Außer Alphonso Davies habe der Bosnier in seinen bald vier Jahren als Verantwortlicher keinen guten Transfer hinbekommen, monieren seine zahlreichen Kritiker, die sich auch innerhalb des FC Bayern finden.

Sie sehen den Ex-Profi, der im Sommer 2017 überraschend von Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge zum Sportdirektor ernannt worden war, als Fehlbesetzung. Nur die Rückendeckung von Ehrenpräsident Hoeneß schütze ihn, behaupten Salihamidzics Gegner.

Angeblich soll die Zahl der Skeptiker zwar auch in der Vereinsführung immer größer werden, aber angesichts der von vielen Seiten bestätigten Teilung des Klubs in ein Hoeneß- und ein Rummenigge-Lager, wird sich am Status quo zumindest bis zu Rummenigges Vertragsende als Vorstandsvorsitzender Ende des Jahres kaum mehr etwas ändern.

DFB, Boateng, Corona-Appell: Die denkwürdigen Momente von Uli Hoeneß als TV-Experte © getty 1/22 Es war ein recht kurzes Vergnügen, das "Klartexter" Uli Hoeneß den deutschen TV-Zuschauern als RTL-Experte bei den deutschen WM-Quali-Spielen bereitete. Nach nur drei Spielen geht der TV-Experte Hoeneß in Rente. Das waren seine denkwürdigen Momente. © getty 2/22 DER FLAMMENDE CORONA-APPELL: Bei seinem dritten und letzten Auftritt vor dem 1:2 gegen Nordmazedonien kam die Corona-Impfthematik zwischen ihm und Florian König zur Sprache. Thema: Die viel geäußerte Kritik an der Regierung - und Hoeneß lieferte. © getty 3/22 "Schmeißt der Regierung keine Knüppel zwischen die Beine", forderte er in Richtung der "ein oder anderen Zeitung". Wenn er höre, dass die Behörden in England ganz anders mit der Sache umgehen, "da muss ich nur drüber lächeln". © getty 4/22 "Unsere Gesundheitsbehörde ist die allerbeste auf der Welt", sagte Hoeneß und er wolle sich beispielsweise nicht in irgendeinem Supermarkt oder an Tankstellen wie in den USA impfen lassen. Außerdem mahnte er zur Geduld und Geschlossenheit. © getty 5/22 "Wir sind ein Volk, wir müssen da gemeinsam durch. Und ob da jetzt jemand nach Mallorca fährt oder nicht, das ist nicht wichtig. Wir müssen zusammenhalten. […] Dann geht das zack, zack – und dann bin ich überzeugt, dass es gut wird." © imago images 6/22 DIE RÜCKKEHR DER ABTEILUNG ATTACKE: Ganz so staatsmännisch wie die Corona-Thematik behandelte Hoeneß bei seinem Debüt beim Spiel gegen Island den DFB nicht. Im Gegenteil. Es wurde ein TV-Moment, in dem er zum Rundumschlag ausholte. © getty 7/22 Dabei ging alles zunächst recht gemächlich los, ja gar langweilig. "Der Heißsporn wirkte gezähmt", schrieb die FAZ. Doch dann schlug es Mitternacht und Hoeneß polterte aufs Stichwort von König ("DFB") los. © getty 8/22 "Es ist ein Trauerspiel, was da abgeht. Die streiten ja wie die Besenbinder. Es geht um Postenschacherei und Macht. Denen geht es nicht um Fußball", ätzte Hoeneß gegen die DFB-Führungsriege. © getty 9/22 Sein Ziel Nummer eins: DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, der sich einen Machtkampf mit DFB-Präsident Fritz Keller liefert. "Der Generalsekretär wirkt völlig überfordert in dieser Position." © getty 10/22 Sein Ziel Nummer zwei: Schatzmeister Stephan Osnabrügge. Der "Arbeitsrechtler" könne nicht verhindern, dass "die Steuerfahndung beim DFB so oft ein und ausgeht wie ein Briefträger". © getty 11/22 Sein Ziel Nummer drei: Vizepräsident Rainer Koch. "Er glaubt, dass er eigentlich der Präsident wäre. Die ewig Unzufriedenen versuchen hier das Geschäft zu machen. Der Leidtragende ist Fritz Keller", dem man "nur Knüppel zwischen die Beine" stecke. © getty 12/22 Anschließend empfahl er noch Rummenigge als DFB-Vertreter bei der FIFA und der UEFA. "Ich glaube, er würde dem deutschen Fußball damit einen Gefallen tun", sagte Hoeneß © imago images 13/22 DIE BOATENG-Grätsche: Nicht ganz so sauer, aber immerhin "ein bisschen sprachlos" machte Hoeneß die 1:2-Blamage der DFB-Elf gegen Nordmazedonien, nach der sich zunächst Bundestrainer Löw einen kleinen Rüffel abholte. © getty 14/22 "Ich verstehe es überhaupt nicht, warum man ein so erfolgreiches System aus zwei Spielen ändert", kritisierte Hoeneß mit Blick auf die guten ersten beiden Auftritte der Deutschen gegen Island und Rumänien: "Ich hätte das so nicht verändert." © imago images 15/22 Es folgte ein erneuter Appell, Thomas Müller für die EM im DFB-Trikot zu reaktivieren: "Ihn kann man immer gebrauchen", sagte Hoeneß und hatte außerdem eine klare Vorstellung davon, wen man nicht mehr gebrauchen kann. © getty 16/22 "Boateng würde ich jetzt nicht mitnehmen, wir haben da hinten genug - vor allem wenn Mats Hummels noch kommt." Eine Aussage, die einen langen Nachhall haben sollte, gerade weil Hoeneß bei Bayern stets die Politik betrieb, eigene Spieler zu schützen. © imago images 17/22 Auch deshalb wunderte sich Bayern-Trainer Flick, selbst ein klarer Boateng-Fürsprecher, wenige Tage später sehr. "Das ist seine Meinung", sagte er: "Ich kenne das von Bayern München, dass man seine Spieler immer unterstützt." © getty 18/22 Boateng ist da jedoch allein historisch die Ausnahme von der Regel, wie es scheint. Immer wieder knirschte es zwischen ihm und der Bayern-Führung um Rummenigge ("Back to Earth") und Hoeneß (Rat zum Wechsel 2019). © getty 19/22 Kurz nach Hoeneß‘ Verbalgrätsche gab Bayern-Vorstand Salihamidzic angeblich entgegen interner Absprachen bekannt, dass Boatengs Vertrag bei Bayern (bis 2021) nicht mehr verlängert werde. Wasser auf die Streit-Mühlen mit Flick. © imago images 20/22 DER BESORGTE: Ganz anders, nämlich fast schon väterlich, gab sich Hoeneß dann als RTL-Experte bei der Verletzung von Robert Lewandowski, die sich der Bayern-Stürmer im Spiel der Polen gegen Andorra zugezogen hatte. © getty 21/22 "Mir ist gerade das Herz stehengeblieben. Hoffen wir mal, dass nicht viel passiert ist", sagte Hoeneß und griff danach zum Telefon und brachte die Zuseher live auf den neuesten – wenn auch hinterher falschen – Stand bei Lewandowski. © getty 22/22 "Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus", sagte Hoeneß. Am Ende war es dann aber doch etwas schlimmer. Lewandowski erlitt eine Bänderdehnung und muss seitdem pausieren.

Salihamidzic dank Rückendeckung von Hoeneß sicher im Sattel

So lange Hoeneß als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats weiterhin eine wichtige Rolle beim Rekordmeister spielt, dürfte Salihamidzic sicher im Sattel sitzen. Auch und gerade in der aktuellen Auseinandersetzung mit Flick, weshalb eben sehr viel für dessen Abschied im Sommer spricht.

Mit dem Vergraulen eines der erfolgreichsten Bayern-Trainers aller Zeiten, würden die Münchner allerdings weitgehend selbst verschuldet vor einer neuen Baustelle stehen. Denn der passende Nachfolger ist derzeit nicht in Sicht.

Zwar gilt es als gesichert, dass Julian Nagelsmann der mit Abstand beste Kandidat wäre und allein aufgrund der engen Verbundenheit zu seiner Heimat gerne eines Tages die Bayern trainieren würde. Aber der Leipzig-Coach hat diese Woche auch sehr deutlich gemacht, dass es aktuell keine Gespräche gibt und er sich bei RB an seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag gebunden fühlt, der auch keine Ausstiegsklausel beinhaltet.

"Ich würde niemals einen öffentlichen Krieg oder Kampf anfangen, um mich irgendwo rauszuboxen. Es muss immer für beide Seiten passen", stellte Nagelsmann klar. Die Leipziger haben ihrerseits auch gar keinen Grund, ihrem wichtigsten Angestellten die Freigabe für den Konkurrenten aus München zu geben, im Gegenteil.

Außer Nagelsmann kaum geeignete Nachfolger auf dem Markt

Ansonsten aber hält sich das Angebot an geeigneten Trainern aktuell in engen Grenzen. Zwar stünde etwa Ex-Kapitän Mark van Bommel zur Verfügung, aufgrund dessen geringer Erfahrung würde der Verein aber ins Risiko gehen. Ähnlich wie bei Niko Kovac, der trotz des Double-Gewinns in seinem ersten Jahr schon kurz vor dem Aus stand.

Damals soll Rummenigge noch vor dem DFB-Pokalfinale mit Leipzigs Trainer Ralf Rangnick über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen haben, ehe Hoeneß am Tag nach dem 3:0-Finalsieg gegen RB auf dem Münchner Rathausbalkon Kovac eine Jobgarantie gab.

Die hielt allerdings nur bis Ende Oktober, als der Kroate nach einem 1:5 in Frankfurt entlassen wurde. Auch danach soll Rummenigge Rangnick den Trainerjob bei Bayern offeriert haben, doch als der Umworbene die Vertragsauflösung bei Red Bull in die Wege geleitet hatte, verwies ihn Rummenigge angeblich für die Klärung der sportlichen Details an Salihamidzic. Daraufhin soll Rangnick abgesagt haben, weil er nicht unter dem Bosnier arbeiten wollte.

Stattdessen übernahm Kovacs Assistent Flick und führte die strauchelnden Bayern zu historischen sechs Titeln. Nun ist nur noch die Meisterschaft möglich. Dies sei zwar der wichtigste Titel, hatte Hoeneß 2017 das Münchner Mantra erklärt: "Aber auf die Dauer ist ein Titel schon ein bisschen wenig für uns."

