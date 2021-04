VfL Wolfsburg - BVB (Borussia Dortmund): Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Duell um die Champions League: Heute trifft der BVB auf den VfL Wolfsburg. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Bundesliga: Diese Spiele stehen heute an

Fünfmal Bundesliga steht heute auf dem Programm, das sechste geplante Spiel zwischen Schalke 04 und Hertha BSC fällt wegen der Quarantäne der Berliner aus.

Mit dabei ist eigentlich alles, was sich am Besten am Spiel des FC Bayern in Mainz zeigt: Während die Münchener ihre neunte Schale in Serie klar machen können, kämpfen die 05er um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die brauchen auch die Bremer, nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge geht es für den SVW heute zu Union Berlin.

Auch der Kampf um die Champions-League-Plätze wird heute ausgetragen, so gastiert Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen und in Wolfsburg stehen sich mit dem VfL und dem BVB zwei direkte Konkurrenten um die Königsklasse gegenüber.

Komplettiert wird der heutige Spieltag durch die Begegnung der TSG Hoffenheim beim SC Freiburg.

Datum, Uhrzeit Heim Gast 24. April, 15.30 Uhr SC Freiburg TSG Hoffenheim 24. April, 15.30 Uhr Union Berlin Werder Bremen 24. April, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 FC Bayern München 24. April, 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 24. April, 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt

© getty Erling Haaland schoss in dieser Saison bereits 23 Ligatore.

VfL Wolfsburg gegen BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer beim direkten Duell um die Champions-League-Ränge live im TV dabei sein möchte, benötigt ein Abonnement von Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Begegnung des BVB in Wolfsburg exklusiv.

Ausschnitte der 90 Minuten werden zudem in der Konferenz zu sehen sein, die es im Livestream, ebenso wie das Einzelspiel, in der SkyGo-App oder mit einem Sky Ticket sehen lässt.

Die Highlights der Begegnung gibt es dann bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Dort stehen die Höhepunkte aller Partien der 1. und 2. Bundesliga stets auf Abruf bereit.

Bundesliga im Liveticker: VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Während die erneute Meisterschaft des FC Bayern nur noch Formsache ist, geht es im Kampf um den Europapokal beziehungsweise gegen den Abstieg weiterhin spannend zu.