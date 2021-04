Union Berlin - Hertha BSC: Derby heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 27. Spieltag der Bundesliga wird heute mit dem Berliner Stadtderby zwischen Union Berlin und Hertha BSC abgeschlossen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Union Berlin - Hertha BSC: Uhrzeit, Stadion, Ort

Zu Ostern steht in der Bundesliga das Wiener Stadtderby zwischen Union Berlin und Hertha BSC an. Die Partie steigt am heutigen Sonntag, den 4. April, in Deutschlands Hauptstadt im Stadion An der Alten Försterei, der Heimstätte von Union Berlin. In der Hinrunde siegten die Herthaner mit 3:1.

Union Berlin - Hertha BSC: Derby heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen der beiden Hauptstadtteams zeigt heute der Pay-TV-Sender Sky sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Ab 17.30 Uhr könnt Ihr die Vorberichterstattung verfolgen, Michael Born kommentiert die vollen 90 Minuten inklusive Nachspielzeit.

Mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket könnt Ihr auf den Livestream von Sky zugreifen und so das Derby verfolgen.

Union Berlin - Hertha BSC: Die Highlights bei DAZN

Union Berlin - Hertha BSC: Derby heute im Liveticker

Das Berliner Stadtderby gibt es zudem bei SPOX auch im Liveticker. Der Ticker bietet die perfekte Alternative für alle, die sich keinen Zugang zum Sky-Angebot verschaffen können.

Hier geht's zum Liveticker: Union Berlin vs. Hertha BSC.

Union Berlin - Hertha BSC: Die möglichen Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, N. Schlotterbeck - Trimmel, Andrich, Ryerson - Prömel, Ingvartsen - Musa, Kruse

Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Stark, M. Dardai - Zeefuik, Tousart, Guendouzi, Mittelstädt - Lukebakio, Matheus Cunha - Cordoba

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle am 27. Spieltag

Bereits im zweiten Jahr seit dem Aufstieg in der Saison 2019/20 kämpfen die Eisernen um die Europa-Plätze. Hertha BSC kämpft hingegen um den Klassenerhalt.