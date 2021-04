Schalke-Legende Klaus Fischer exklusiv: Ex-Trainer Baum und Gross "fehl am Platz"

Schalke-Legende Klaus Fischer trauert nach dem vierten Abstieg in der königsblauen Geschichte um seinen Verein. Bei SPOX und Goal kritisiert er neben zwei Ex-Trainern auch die Einstellung der Spieler und prophezeit S04 schwierige Zeiten in der 2. Liga.

"Es ist traurig für den Verein und uns alle. Damit hätte ich nie gerechnet. Vor zwei Jahren haben wir noch Champions League gespielt", sagt der 71-Jährige, der zwischen 1970 und 1981 für Schalke auflief und mit 268 Toren auf Platz drei der ewigen Bundesliga-Torjägerliste steht, gegenüber SPOX und Goal. Sein knallhartes Urteil: "Wenn man alles verkehrt macht, was man verkehrt machen kann, dann kommt so etwas zustande."

Der Abstieg sei ein Resultat einer verfehlten Personalpolitik, bei der "viel Geld verbrannt worden" ist. Hinzu kamen eine Vielzahl an Verletzungen sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die einen "emotionalen Verein" wie Schalke 04 und seine heißblütigen Fans besonders schwer treffen würden.

Dass die Königsblauen bereits kurz nach Beginn der aktuellen Saison Trainer David Wagner freistellten und in der Folge Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Gross und Dimitrios Grammozis die Mannschaft betreuten, habe laut Fischer zu keinerlei Verbesserungen geführt. Besonders mit Baum und Gross geht Fischer hart ins Gericht: "Die beiden waren fehl am Platz."

Mit Baum habe man in einer solch prekären Situation "einen Trainer geholt, der als Lehrer deutscher Schülermeister geworden ist und bei seiner Vorstellung sagte: 'Lasst mich mal machen.' Was dabei herausgekommen ist, hat man gesehen." Mit Gross folgte dann ein Coach, "der die Spieler gar nicht kannte". Dies sage einiges über die Entwicklungen im Verein aus. Unter anderem nannte dieser Alessandro Schöpf "Massimo" und Can Bozdogan "Erdogan".

FC Schalke 04 und der letzte Bundesliga-Abstieg 1988: Das war damals los © IMAGO / Rust 1/18 Es ist offiziell: Der FC Schalke 04 ist zum vierten Mal in die 2. Liga abgestiegen. Zuletzt war dies 1988 der Fall - also vor 33 Jahren. Was war damals eigentlich so los? Ein Rückblick. © IMAGO / Mary Evans 2/18 Ironie des Schicksals: Im Jahr des Schalker Abstiegs stand das Lied "Don’t Worry, Be Happy" von Bobby McFerrin Jr. in den deutschen Single-Charts am längsten an Nummer eins. © IMAGO / Rust 3/18 Neben Schalke stieg übrigens der FC Homburg 08 ab. Waldhof Mannheim rettete sich in der Relegation im Entscheidungsspiel gegen Darmstadt 98 mit einem 5:4 im Elfmeterschießen. © IMAGO / Laci Perenyi 4/18 Nach drei Vize-Meisterschaften in den fünf vorherigen Jahren holte Werder Bremen die Meisterschaft in der Bundesliga - mit nur 22 Gegentoren. Bereits drei Spieltage vor Saisonschluss stand Werder als Meister fest. © IMAGO / Kicker/Eissner 5/18 Torschützenkönig in der Schalker Abstiegssaison wurde Jürgen Klinsmann vom VfB Stuttgart mit 19 Toren. © IMAGO / Rust 6/18 Für Schalke und Homburg ging es wie gesagt runter. Die Stuttgarter Kickers und der FC St. Pauli schafften den Sprung in die Bundesliga. © IMAGO / Horstmüller 7/18 Am 18. Mai holt sich Bayer Leverkusen im UEFA-Cup seinen bis heute einzigen internationalen Titel - und wie! Nach einem 0:3 im Hinspiel bei Espanyol Barcelona gewann man in Leverkusen mit 3:0 und anschließend mit 3:2 im Elfmeterschießen. © IMAGO / Sportfoto Rudel 8/18 Im Finale in München gewinnt die niederländische Nationalmannschaft mit 2:0 gegen die UdSSR und sichert sich somit den Titel bei der achten Europameisterschaft. © IMAGO / Pressefoto Baumann 9/18 1988 war das Jahr von Steffi Graf. Der Tennisspielerin gelang Historisches: Graf siegte bei allen vier Grand-Slam-Turnieren des Jahres und holte auch Gold bei Olympia. Der "Golden Slam" war perfekt. Dabei war sie keine 20 Jahre alt. © IMAGO / Sven Simon 10/18 Mitte Dezember siegte das deutsche Davis-Cup-Team im Tennis um Boris Becker und Charly Steeb erstmals im Finale gegen Schweden mit 4:1. Im gesamten Turnierverlauf verlor die deutsche Mannschaft nur ein Einzelmatch. © IMAGO / Camera 4 11/18 Kati Witt aus der damaligen DDR holt den Titel bei der 78. Eiskunstlauf-WM in Budapest - sie gewann zum insgesamt vierten Mal. Auch bei Olympia 1988 siegte Witt und holte Gold. Ihr Kür zum Bolero aus "Carmen" - bis heute unvergessen! © IMAGO / Colorsport 12/18 Ayrton Senna gewann die 39. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Für den Brasilianer, der 1994 tragisch ums Leben kommen sollte, war es der erste von insgesamt drei Fahrer-Titeln. © IMAGO / WEREK 13/18 Am 4. August lief Carl Lewis aus den USA bei den Olympischen Spielen in Seoul die 100 Meter der Herren in 9,92 Sekunden und stellte einen neuen Weltrekord auf. Auch im Weitsprung holte er damals Gold. © IMAGO / Pressefoto Baumann 14/18 Bei der fünften Biathlon-WM der Frauen gewann Petra Schaaf mit der Goldmedaille im Sprint die erste Medaille für Deutschland im Frauen-Biathlon überhaupt. © IMAGO / bonn-sequenz 15/18 Und abseits des Sports? Am 16. August kam es zum Gladbecker Geiseldrama, das die Republik rund 54 Stunden in Atem hielt. Beim Bankraub mit anschließender Geiselnahme kamen drei Menschen ums Leben. © getty 16/18 Am 28. August kam es zum Flugtagunglück von Ramstein. Auf einer US-Air-Base kollidierten während einer militärischen Flugschau drei Flugzeuge vor mehr als 300.000 Zuschauern und stürzten in die Menge. 70 Menschen starben, rund 1000 wurden verletzt. © IMAGO / ZUMA Wire 17/18 Am 8. November wurde George H. W. Bush zum 41. Präsidenten der USA gewählt. Er folgte auf Ronald Reagan und blieb vier Jahre im Amt. 2001 wurde dann auch sein Sohn George W. Bush Präsident der USA. © imago images 18/18 Die meisten Kinozuschauer lockte Michael Douglas mit "Eine verhängnisvolle Affäre" ins Kino. Ebenfalls in den Top 10: Ödipussi, Rambo III, Der Prinz aus Zamunda und Crocodile Dundee II. These: Schalke steigt immer dann ab, wenn im Kino nichts los ist.

Schalke-Legende kritisiert Spieler: "Da kam überhaupt nichts!"

Doch auch die Mannschaft selbst nahm er für die Horrorsaison - Schalke gewann nur zwei seiner 30 Spiele in der Bundesliga - in die Pflicht. "Wo war das Läuferische, das Kämpferische? Da kam überhaupt nichts!" Mit Sorge blickt Fischer auf die 2. Liga, in welcher der HSV auch in seiner dritten Saison um den Aufstieg bangen muss. "Da wird etwas auf uns zukommen, einige werden ihr blaues Wunder erleben. Dort wird kein guter Fußball gespielt, aber Teams wie Regensburg kämpfen wie die Löwen."

Viele Spieler seien mit dem Kopf schon bei einem neuen Arbeitgeber, da ihr Vertrag nur in der Bundesliga Gültigkeit besitzt. "Wütend" ist Fischer über Aussagen wie der von Suat Serdar. Dieser erklärte jüngst in der Sport Bild, dass er sich "möglichst dauerhaft in der Champions League" sehe. Für Fischer lasse dies "Zweifel am Charakter" aufkommen.

Grammozis, der bereits Erfahrung in der 2. Liga gesammelt hat, traut Fischer es durchaus zu, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, vermisst jedoch eine Sache: "In einer Situation wie dieser muss auch mal Tacheles geredet werden, das wird nicht gemacht." In der kommenden Saison werde es darauf ankommen, eine gute Mischung aus Jung und Alt zu finden. Ob ein Routinier wie Klaas-Jan Huntelaar noch einen großen Einfluss haben kann, zweifelt er an: "Ich habe nichts gegen ihn, aber er ist wieder ein Jahr älter." Für jeden Gegner sei die Partie gegen das große Schalke 04 im Unterhaus das Spiel des Jahres.

Kein Verständnis hat Fischer für die Vorkommnisse nach dem Abstieg in Bielefeld, als Mannschaft und Betreuer nach der Rückreise am eigenen Stadion von Anhängern attackiert und gejagt wurden. Vergleichbares hat der Ex-Stürmer in seiner aktiven Laufban nicht erlebt, nach dem Abstieg 1981 seien lediglich "ein paar Eier an die Haustür geworfen" und einige unschöne Plakate gezeigt worden. Dies sei "das Allerletzte", nun müsse der Klub handeln: "Wenn man da nicht einschreitet, dann werden diese Leute den Verein übernehmen."

FC Schalke 04: Die Statistiken in den Abstiegssaisons