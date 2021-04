RB Leipzig, News und Gerüchte: Interesse aus der Premier League an Stürmer Hee-chan Hwang

Der bislang glücklose RB-Stürmer Hee-chan Hwang hat Interesse aus der Premier League auf sich gezogen. Julian Nagelsmann will sich mit dem Pokaltriumph aus Leipzig verabschieden. Auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor gibt es eine Option weniger. News und Gerüchte zu den Roten Bullen gibt es hier.

RB Leipzig: Interesse aus der Premier League an Stürmer

Die Zukunft von Leipzig-Stürmer Hee-chan Hwang könnte in der Premier League liegen. Nach Informationen von SPOX und Goal ist der FC Everton an einer Verpflichtung im kommenden Transferfenster interessiert. Bereits im Winter klopften die Toffees bei RB an, kassierten aber eine Absage.

Mit West Ham United, Brighton Hove & Albion sowie dem VfL Wolfsburg gibt es allerdings jede Menge Konkurrenz im Werben um den Stürmer, der selbst vor der Rückrunde um eine Leihe gebeten haben soll, um mehr Spielzeit zu erhalten. Für ein Umdenken könnte nun die Tatsache sorgen, dass mit Jesse Marsch jener Trainer in Leipzig anheuert, unter dem sich Hwang in Salzburg so gut entwickelt hat. Vor seinem Wechsel verbuchte er in der Saison 2019/20 stolze 38 Scorerpunkte für die Mozartstädter.

Seit seinem Wechsel aus Salzburg nach Leipzig vor der Saison für neun Millionen Euro konnte der 32-fache südkoreanische Nationalspieler die hohen Erwartungen aber noch nicht erfüllen. In 21 Spielen traf er erst zweimal, in 15 Einsätzen in der Bundesliga steht der 25-Jährige noch gänzlich ohne Treffer da. Für die neue Spielzeit hat RB zudem Youngster Brian Brobbey von Ajax Amsterdam unter Vertrag genommen.

RB Leipzig, News: Nagelsmann peilt Pokaltriumph an

Bei Werder Bremen spielt RB Leipzig am Freitagabend um den Einzug ins Finale des DFB-Pokals (ab 20.30 Uhr im Liveticker). Besonders beim scheidenden Trainer Julian Nagelsmann ist der Wunsch groß, seine Zeit bei den Sachsen mit dem ersten Titel der Vereinsgeschichte zu krönen: "Natürlich wäre es sehr schön, wenn ich mich hier mit dem DFB-Pokal verabschieden könnte", sagte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

"Wenn du mit deiner Mannschaft im Halbfinale stehst, willst du auch ins Finale einziehen und dort dann gewinnen. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Finale zu verlieren. Wenn wir die Chance erhalten, das Ding zu gewinnen, werden wir dafür auch alles tun", betonte Nagelsmann. Eine zusätzliche Motivation brauche es für ein Pokalhalbfinale allerdings nicht: "Die Jungs sind topmotiviert."

Auch nach der Bekanntgabe seines Abgangs sei das Verhältnis zur Mannschaft intakt: "Ich habe nach wie vor einen guten Draht zur Mannschaft und mit den Jungs geredet. Das ganze Drumherum wird sie nicht beeinflussen. Jeder meiner Spieler will sich weiter verbessern." Zudem freut er sich darüber, dass mit Marsch bereits ein Nachfolger gefunden wurde: "Er ist ein sehr emotionaler Trainer, der eine gute Bindung zu seinen Spielern hat. Nach Saisonende werde ich sicherlich das Gespräch mit ihm suchen."

Beim Duell gegen Werder kann in jedem Fall wieder Kapitän Marcel Sabitzer mitwirken, der zuletzt unter Wadenproblemen litt. Auch hinsichtlich eines Einsatzes von Yussuf Poulsen (Oberschenkel) sieht es gut aus. Neben Justin Kluivert, der sicher fehlen wird, steht das Mitwirken von Lukas Klostermann noch auf der Kippe.

RB Leipzig, News: Freund kein Kandidat für Krösche-Nachfolge

Nach dem Aus von RB-Sportdirektor Markus Krösche galt Christoph Freund, der bei Partnerklub Salzburg ebenjene Position innehat, als möglicher Nachfolger. Diesen Gerüchten ist der 43-Jährige nun entgegengetreten. "Das ist für mich kein Thema. Ich werde auch in der kommenden Saison bei Red Bull Salzburg arbeiten", sagte er bei Sky.

Krösche, dessen Vertrag laut kicker auch aufgrund interner Differenzen bei der Personalie Nagelsmann vorzeitig aufgelöst wurde, soll eins zu eins ersetzt werden. Vorerst springt Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ein, Christopher Vivell als Technischer Direktor und Florian Scholz als Kaufmännischen Leiter werden weiterhin ihre gewohnten Verantwortungsbereiche betreuen.

"Wir wollen den Weggang von Markus auffangen. Das war ja sowieso keine One-Man-Show, sondern ein Dreigestirn. Die Lücke schließen wir mit meiner Unterstützung", erklärte Mintzlaff.

