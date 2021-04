Am 30. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München unter der Woche auf Bayer 04 Leverkusen. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Der FC Bayern München steht kurz vor seiner 31. Meisterschaft in der Bundesliga. Macht das Team von Trainer Hansi Flick am 30. Spieltag zuhause gegen Bayer Leverkusen einen weiteren Schritt Richtung Titel? Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Spielszene.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen 0:0 Tore Aufstellung FC Bayern Aufstellung Bayer Leverkusen Gelbe Karten

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Vorsprung des FC Bayern auf RB Leipzig in der Tabelle beträgt sieben Punkte. Dementsprechend kann der FCB heute noch nicht Meister werden.

Vor Beginn: Der 30. Spieltag der Bundesliga ist in einer englischen Woche angesetzt. Die Münchner empfangen die Werkself daher am Dienstag in der Allianz Arena. Anpfiff der Begegnung ist um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Musiala - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Musiala - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Tah, Bender, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Aranguiz, Sinkgraven - Diaby, Bailey - Schick

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell der Bayern gegen Leverkusen wird lediglich im Pay-TV zu sehen. Sky zeigt das Spiel live und in voller Länge.

Außerdem wird ein Livestream angeboten, Kunden können auf diesen via Sky Go zugreifen. Außerdem kann man über Sky Ticket einen Monats-Abo kaufen und das Spiel im Livestream verfolgen.

Bundesliga: Tabelle vor dem 30. Spieltag