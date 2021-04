BVB: Unai Simon von Athletic Bilbao bei Borussia Dortmund im Gespräch?

Bundesligist Borussia Dortmund gehört angeblich zu den Interessenten für Torhüter Unai Simon von Athletic Bilbao. Das berichtet die spanische Tageszeitung La Razon.

Demnach habe der BVB bezüglich eines möglichen Simon-Transfers im Sommer allerdings auch große Konkurrenz. Vor allem der FC Arsenal soll den 23-jährigen Spanier ganz genau beobachten, auch West Ham United und die AS Monaco werden gehandelt.

Zudem dürfte Simon aus Bilbao nur sehr schwer loszueisen sein. Schließlich hat der sechsmalige spanische Nationalkeeper, der zuletzt die Nummer eins der Furia Roja war, erst im August vergangenen Jahres seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

BVB an Unai Simon interessiert? Auch Gregor Kobel soll Thema sein

Simon spielte schon in der Jugend für Bilbao und ist bei den Basken unangefochtener Stammtorhüter. In der laufenden Saison stand er in 39 Pflichtspielen im Kasten.

Beim BVB ist derzeit noch unklar, wer kommende Spielzeit die Nummer eins sein wird. Marwin Hitz hat Roman Bürki zuletzt verdrängt und will seinen Posten verteidigen, über die Verpflichtung eines neuen Torhüters wird aber bereits seit längerem spekuliert. Jüngst brachten die Stuttgarter Nachrichten VfB-Keeper Gregor Kobel als möglichen Kandidaten bei den Dortmundern ins Gespräch.

