BVB, News und Gerüchte: FC Arsenal bereitet angeblich Angebot für Dan-Axel Zagadou vor

BVB-Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou soll beim FC Arsenal hoch im Kurs stehen. Außerdem: Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hat Borussia Dortmund nur noch eine Rest-Chance auf die Champions-League-Qualifikation. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

Hier geht es zu den News und Gerüchten vom 3. April.

BVB, Gerüchte: FC Arsenal bereitet Angebot für Dan-Axel Zagadou vor

Der FC Arsenal soll großes Interesse an Dan-Axel Zagadou haben. Das berichtet Times-Journalist Duncan Castles im "Transfer Window Podcast". "Er wird von Arsenal schon seit einiger Zeit als starke Option für die Innenverteidigerposition verfolgt und beobachtet. Mir wurde gesagt, dass sie aktiv an der Vorbereitung eines Transfers gearbeitet haben, um ihn diesen Sommer aus der Bundesliga zu holen", so Castles.

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit soll der BVB dennoch vom 21-jährigen Innenverteidiger überzeugt sein. Laut den Ruhr Nachrichten sei daher eine Verlängerung seines im Sommer 2022 auslaufenden Vertrags geplant. Der BVB sei prinzipiell davon überzeugt, dass die Gesundheit bei Zagadou nicht zu einem dauerhaften Problem werde - obwohl er aktuell bereits an der dritten schweren Verletzung in jungen Jahren laboriert (Knie-OP).

Sollte der BVB, auch in Hinblick auf das mögliche Verpassen der Champions-League-Qualifikation, doch einen Verkauf anstreben, wäre Zagadou laut Castles für rund 30 Millionen Euro zu haben. "Vielleicht auch weniger, wenn man bedenkt, dass man nur noch ein Jahr Vertrag hat", schob er noch ein.

Bereits 2019 soll Arsenal an Zagadou interessiert gewesen sein. Nach der Verpflichtung von Mats Hummels entschied sich der BVB aber, Abdou Diallo für 32 Millionen Euro an Paris Saint-Germain zu verkaufen. Zagadou schloss sich 2017 dem BVB an, er wechselte damals ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Dortmund.

BVB nach Niederlage gegen Eintracht Frankfurt nur eine Rest-Chance auf CL-Quali

Nach der enttäuschenden 1:2-Pleite gegen Eintracht Frankfurt sind die Chancen auf das Erreichen der Champions-League-Qualifikation für den BVB nur noch gering. Sieben Spieltage vor Schluss liegen die Schwarz-Gelben sieben Punkte hinter Eintracht Frankfurt.

"Wir brauchen nicht groß drumherum zu reden und irgendwelche Durchhalteparolen zu schmettern", sagte Trainer Edin Terzic. Auch Mats Hummels wurde danach am Sky-Mikrofon deutlich: "Die ist jetzt klein, das müssen wir so klar sagen. Wenn man realistisch ist, dürfte es selbst mit sechs oder sieben Siegen sehr schwer werden."

Die Dortmunder drohen erstmals seit sechs Jahren den Einzug in die Königsklasse zu verpassen. "Nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe. Da sind wir nah dran", sagte Hummels und fügte an: "Logischerweise hat das finanzielle Konsequenzen, und es kann sein, dass man einen nicht kaufen kann, den man haben will, und einen verkaufen muss, den man halten will."

Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich ebenfalls enttäuscht über den Auftritt. "Ich habe eine bessere Leistung erwartet", sagte er nach der bereits zehnten Saisonniederlage: "Wir haben zu oft falsche Entscheidungen am Ball getroffen. Wir müssen jetzt im Prinzip jedes Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu haben."

BVB: Die Situation im Kampf um die internationalen Ränge

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 27 79:35 44 64 2. RB Leipzig 27 48:22 26 57 3. Wolfsburg 27 46:22 24 54 4. Eintracht Frankfurt 27 55:37 18 50 5. Borussia Dortmund 27 55:39 16 43 6. Bayer Leverkusen 27 45:32 13 43 7. Borussia M'gladbach 27 46:41 5 39 8. 1. FC Union Berlin 26 40:32 8 38 9. SC Freiburg 27 40:41 -1 37 10. VfB Stuttgart 26 47:41 6 36

BVB: Dietmar Hamann zerlegt BVB-Bosse und Erling Haaland

Sky-Experte Dietmar Hamann wurde nach der Niederlage gegen Frankfurt deutlich und holte zum Rundumschlag gegen Beteilgte beim BVB aus. Bereits vor dem Spiel nannte er das Verhalten von der Haaland-Seite, die vor dem laut Hamann "wichtigsten Spiel der Saison" zu einer Europa-Reise aufbrachen, um sich mit sämtlichen Klubs zu treffen, "taktlos".

Nach dem Spiel präzisierte er seine Aussagen und ging dabei vor allem die BVB-Bosse Michael Zorc und Sebastian Kehl an. "Keiner der beiden war in der Lage, das Verhalten zu verurteilen. Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Und sie sind nicht in der Lage, das Verhalten anzuprangern." Ihm fehle vor allem "die Schärfe und Härte" bei den Führungskräften des BVB. Kehl hatte vor dem Spiel lediglich gesagt, Dortmund gehe mit der Situation "entspannt" um.

Die Dortmunder "sollten sich Gedanken machen, warum die Spieler ihnen immer wieder auf der Nase herumtanzen", erklärte Hamann weiter und verwies auf Beispiele wie Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembele, die sich ihren Wechsel erstreikten. "Es ist respektlos, schamlos was sich Haaland und sein Beraterteam erlauben."

Der Ex-Nationalspieler führte noch weiter aus: "Mir fehlt da die Führung von der Vorstandsebene, dass man das nicht anprangert." Hamann sah aber auch Haaland in der Pflicht, die Situation aufzuklären. "Wenn er gehen will, dann soll er gehen. Wenn er gehen will, soll er zu Kehl oder Zorc gehen und sagen, ich will weg - ob wir in die Champions League kommen oder nicht. Er soll froh sein, dass er in Dortmund spielen kann."

Borussia Dortmund: Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler gegen Eintracht Frankfurt © getty 1/16 Im direkten Duell um die Champions-League-Plätze hat Borussia Dortmund mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Während die Offensive völlig blass blieb, wusste nur Hummels zu überzeugen. Die Noten der BVB-Spieler. © getty 2/16 MARWIN HITZ: Viel zu zögerlich bei der Flanke vor dem 0:1, gegen den Kopfball dann aber machtlos. Beim zweiten Treffer der Frankfurter von seiner Abwehr im Stich gelassen. Note: 4. © getty 3/16 EMRE CAN: Drei Rechtsverteidiger auf der Bank, doch es spielt Allrounder Can. Defensiv nicht immer sattelfest. Auch am 0:1 beteiligt. Dafür mit der (unfreiwilligen) Vorlage zum 1:1. Note: 4. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Anfangs im Duell mit Jovic oder Kostic meistens Sieger. Aber mit Dribblings im eigenen Strafraum (31.) sorgt der Schweizer für unnötigen Nervenkitzel. Fiel später ab. Note: 4. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Bester Dortmunder. Hatte SGE-Torjäger Silva lange im Griff. Gleich zwei Mal mit der rettenden Grätsche gegen Younes. Per Abstauber auch noch Schütze des 1:1. Note: 2,5. © getty 6/16 NICO SCHULZ (bis 80.): Viel Aufwand, wenig Ertrag. Trotz etlicher Aktionen im Spiel nach vorne zu ungenau. In der Defensive ein Unsicherheitsfaktor. Unglückliches Eigentor zum 0:1. Note: 4,5. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM (bis 56.): Holte sich viele Bälle und trieb das Spiel der Dortmunder voran, ohne dabei echte Wirkung zu erzielen. Oft noch zu unpräzise. War schnell platt. Note: 3,5. © getty 8/16 THOMAS DELANEY: Sehr darum bemüht, die Eintracht vom BVB-Tor wegzuhalten. Dabei aber nicht immer erfolgreich. Hatte Glück, dass sein Handspiel nicht zum Elfmeter führte. Note: 3,5. © getty 9/16 THORGAN HAZARD (63.): Einen vielversprechenden Konter verdaddelt (4.), ein Querpass ins Nichts (14.). Dem Belgier wollte nichts gelingen, daher zu Recht früh ausgewechselt. Note: 5. © getty 10/16 RAPHAEL GUERREIRO: Vom heimlichen zum nominellen Spielmacher. Im Zentrum aber nicht so effektiv wie von der Seite. Starker Pass auf Haaland (21.). Aber vorm 1:2 viel zu passiv. Note: 4. © getty 11/16 MARCO REUS (bis 80.): Der Kapitän war kaum zu sehen. Keine Impulse, wenig Ideen. So ist er keine Hilfe für das wankende Angriffsspiel der Borussia. Note: 5. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Zwei Mal in aussichtsreicher Position vor Eintracht-Keeper Trapp (21., 25.). Beide mal scheiterte der Norweger. Sonst lässt er solche Chancen nicht liegen. Note: 4,5. © getty 13/16 MO DAHOUD (ab 56.): Kam nach gut einer Stunde für den platten Bellingham ins Spiel. Übersah bei einem Konter den besser postierten Reus (68.) und später auch noch Knauff (79.) Note: 4,5. © getty 14/16 ANSGAR KNAUFF (ab 63.): Nach seinem tollen Joker-Einsatz in Köln erneut mit Bundesliga-Minuten belohnt. Diesmal auf links im Einsatz, konnte sich aber nicht in Szene setzen. Note: 3,5. © getty 15/16 GIOVANNI REYNA (ab 80.): Auch der junge Amerikaner durfte zum Schluss noch mal ran, fiel aber nicht weiter auf. Ohne Bewertung. © getty 16/16 REINIER (ab 80.): In den letzten zehn Minuten auf dem Platz, um offensiv für mehr Power zu sorgen. Bleib aber ohne Einfluss aufs Spiel. Ohne Bewertung.

