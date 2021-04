BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmunds Spielern droht "Schlag ins Gesicht"

Der BVB ist am Samstag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation zum Siegen verdammt. Ein Verpassen der Königsklasse sei gleichzusetzen mit einem "Schlag ins Gesicht" für die Dortmunder Spieler, behauptet Ex-Bundesligatrainer Markus Babbel. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um die Schwarzgelben.

BVB - News: Borussia Dortmunds Spielern droht "Schlag ins Gesicht"

Sollte der BVB die Champions-League-Qualifikation in dieser Saison verpassen, sei das gleichzusetzen mit einem "Schlag ins Gesicht" für die Spieler, behauptet Ex-Bundesligatrainer Markus Babbel im Interview mit ran.de: "Wenn du gewohnt bist, Champions League zu spielen und dich auf einmal mit der Europa League anfreunden musst, ist das nicht einfach."

Die Schwarzgelben empfangen am Samstag mit der Frankfurter Eintracht einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Königsklasse (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und sind angesichts des Vier-Punkte-Rückstands auf die auf Platz vier liegenden Hessen zum Siegen verdammt. Babbel sei "gespannt, wie sie mit der Situation umgehen. In der Vergangenheit haben sie sich schwer getan, wenn sie unter Druck standen und haben dann nicht so performen können, wie man es eigentlich von dem Kader erwarten könnte".

Außerdem äußerte sich Babbel zu den Gerüchten, dass der BVB angeblich "intensiv" über eine Verpflichtung von Bayern Münchens Ersatztorhüter Alexander Nübel nachdenke. Besonders "aus Sicht Nübels" könne sich Babbel einen Transfer "definitiv vorstellen": "Noch ein Jahr ohne Spielpraxis, dann wird es schwer mit seiner Karriere. Wenn er die Chance in Dortmund bekommen sollte, muss er das wagen."

BVB - Transfernews: Haaland soll Wechsel zu Real Madrid bevorzugen

BVB-Stürmer Erling Haaland soll nach Angaben der spanischen Sporttageszeitung AS einen Wechsel zu Real Madrid bevorzugen. Das habe Haalands Vater Alf-Inge dem Geschäftsführer der Königlichen, Jose Angel Sanchez, beim vielbeachteten Treffen zwischen ihm, Haaland-Berater Mino Raiola und den Klubverantwortlichen von Real mitgeteilt.

Allerdings gebe es zwei Hindernisse für einen Transfer: Zum einen sei das die Weigerung des BVB, Haaland verkaufen zu wollen und zum anderen die finanziellen Forderungen von Berater Raiola, behauptet die AS.

Real Madrid werde sich nicht auf ein Wettbieten mit anderen interessierten Klubs wie Manchester City, Barcelona oder Liverpool um Haaland einlassen. Stattdessen wollen die Königlichen nach Angaben des Blattes einen transparenten Weg zum Wohle der Beziehungen mit dem BVB wählen. Bedeutet: Haaland müsse aufgrund seines bis 2024 laufenden Vertrags zunächst einen formellen Wechselwunsch in Dortmund hinterlegen und die BVB-Verantwortlichen um Zorc den Verhandlungen zustimmen, bevor Real ein Angebot abgeben wolle.

Dieses werde laut AS "auf keinen Fall" die in Deutschland für Haaland gehandelten 150 bis 175 Millionen Euro entsprechen. Der norwegische Nationalspieler besitzt zwar angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro in seinem Vertrag, diese kann aber erst 2022 gezogen werden.

Dennoch reisten Raiola und Alf-Inge Haaland zuletzt nach Spanien, um den Markt für Haaland in Spanien und England zu sondieren. Fotos und Videoaufnahmen belegen, dass das Duo in Madrid und Barcelona vorstellig geworden ist, in England sollen einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge Liverpool, Manchester City, Manchester United und dem FC Chelsea einen Besuch abstatten.

Der BVB reagierte auf etwaige Berichte in Person von Zorc "sehr, sehr entspannt": "Ich habe gestern noch mit Raiola gesprochen. Wir haben unsere Intention klar gemacht", erklärte Zorc: "Wenn die beiden ein wenig Sonne am Mittelmeer tanken wollen, ist das doch völlig okay."

BVB gegen Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, T. Hazard - Haaland

Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, T. Hazard - Haaland Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Ilsanker, Ndicka - Durm, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Younes - Silva

