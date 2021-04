BVB, News und Gerüchte: Diese Torwart-Kandidaten hat Borussia Dortmund im Visier

Marco Rose darf bei Borussia Dortmund auf Verstärkung zwischen den Pfosten hoffen. Ein Verbleib von Erling Haaland hängt offenbar von dem Erreichen der Champions League ab, Ansgar Knauff war offenbar bei den Bayern begehrt. Hier gibt es News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB, Gerücht: Diese Torwart-Kandidaten hat der BVB auf der Liste

Der BVB treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Ein Ziel der Verantwortlichen soll die Verpflichtung eines neuen Torhüters sein. Laut der Bild sind fünf Kandidaten im Gespräch: Peter Gulacsi (30, RB Leipzig), Gregor Kobel (23, VfB Stuttgart), Odisseas Vlachodimos (26, Benfica), Bartlomiej Dragowski (23, AC Florenz) sowie Mike Maignan (25, OSC Lille).

Die Bedingung dafür soll jedoch der Verkauf des zur Nummer zwei hinter Marwin Hitz (33) degradierten Schweizers Roman Bürki (30) sein. Dessen Vertrag läuft noch bis 2023.

BVB, Gerücht: Hoeneß wollte Ansgar Knauff wohl zu Bayern II locken

BVB-Shootingstar Ansgar Knauff (19) hat in der Vergangenheit offenbar Begehrlichkeiten beim FC Bayern München geweckt. Das berichtet die Sport Bild.

Demnach wollte Sebastian Hoeneß, einst Trainer der zweiten Mannschaft der Bayern und heutiger Hoffenheim-Coach, den Angreifer nach München lotsen.

Knauff entschied sich jedoch für einen Verbleib in Dortmund und unterschrieb in der Folge seinen ersten Profivertrag. Mittlerweile kommt der deutsche U19-Nationalspieler unter BVB-Trainer Edin Terzic zunehmend zum Einsatz und feierte zuletzt auch sein Debüt in der Champions League gegen Manchester City.

BVB: Diese Regeln und Strafen gelten für die Stars von Borussia Dortmund © getty 1/17 "Bild" hat den Strafenkatalog sowie etwaige Verhaltensregeln beim BVB enthüllt. Dabei geht es in dieser Sache nicht ganz so stringent und teuer zu wie beim FC Bayern, doch bestimmte Vergehen werden auch in Westfalen hart bestraft. Ein Überblick. © getty 2/17 FALSCHPARKEN AUF DEM VEREINSGELÄNDE: 250 Euro - jeder BVB-Profi hat seinen eigenen Parkplatz. Wer woanders parkt, muss blechen. © getty 3/17 HANDY KLINGELT AUF DEM WEG ZUM SPIEL: 1000 Euro - im Mannschaftsbus gilt auf dem Weg zum Spiel laut '"Bild" absolute Konzentration. © getty 4/17 VERSPÄTUNG AM MANNSCHAFTSBUS VOR EINEM SPIEL: 1000 Euro - Pünktlichkeit ist das A und O bei der Vorbereitung auf ein Spiel. © getty 5/17 UNENTSCHULDIGTES FEHLEN BEIM TRAINING: 5000 Euro - hierüber freut sich die Mannschaftskasse ganz besonders. Zudem soll angeblich auch eine eine weitere Vereinsstrafe drohen. © getty 6/17 ZU SPÄTE RÜCKKEHR VON EINEM LÄNDERSPIEL: 100.000 Euro - Jadon Sancho kam nach einer Länderspielreise mit England im Jahr 2020 zu spät und wurde so richtig zur Kasse gebeten. © getty 7/17 Darüber hinaus strich ihn Trainer Lucien Favre aus dem Kader für das folgende Spiel gegen Gladbach. Und er musste eine Stunde bei strömendem Regen alleine übers Trainingsgelände laufen. © getty 8/17 FALSCHE KLEIDERORDNUNG: 100 Euro - Vorsicht ist beim BVB seit 2020/21 an Spieltagen geboten, denn in CL und Bundesliga spielt die Borussia mit unterschiedlichen Hauptsponsoren! © getty 9/17 VERPASSTER WERBETERMIN: 1000 Euro. Wie erwähnt geht Pünktlichkeit immer vor! © Orravan Designs 10/17 ANGEMESSENE TRAININGSKLEIDUNG: Zusätzlich zum Strafenkatalog gibt es weitere Regeln, die beim BVB befolgt werden müssen. Pierre-Emerick Aubameyang etwa trat zum Training mal mit Swarovski-Kristallen an den Schuhen an … © getty 11/17 Dem damaligen Trainer Jürgen Klopp gefiel das offenbar eher mittel - Auba musste dann das Schuhwerk wechseln und auf "angemessene Sport-Kleidung" umsatteln. © getty 12/17 VORGESCHRIEBENES WOHNGEBIET: Knallhart ist der BVB in Sachen Spielerbehausung. Alle Spieler dürfen nur maximal 20 Kilometer vom Signal Iduna Park entfernt wohnen. Die meisten sind daher am Phoenix-See untergebracht. © getty 13/17 FIST-BUMPS STATT HANDSHAKE: Trainer Lucien Favre soll sich als Visionär erwiesen haben - lange vor Corona führte er zur Begrüßung die sogenannten Fist-Bumps anstelle von Händeschütteln und Umarmungen zur Begrüßung ein. Grund: Eine Grippewelle im Team. © getty 14/17 SOCIAL-MEDIA-REGELN: Beim BVB ist man sich darüber im Klaren, wie wertvoll die privaten Social-Accounts der Stars sind. Dennoch sollen drei übergreifende Regeln im Umgang mit Social Media gelten. © getty 15/17 1. Die Spieler sollen sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Spieler sollen möglichst nichts posten, was gegen diese verstoßen könnte, also auch keine unüberlegten Party-Bilder etc. © getty 16/17 2. Im Internet geht nichts verloren. Es ist die Rede davon, dass sich Spieler darüber im Klaren sein sollen, dass Inhalte, die sie posten, nicht einfach wieder gelöscht werden können. Daher ist Vorsicht geboten. © getty 17/17 3. Spieler sollen sich selbst treu bleiben. Sprich: Die Stars sollen sich nicht verstellen, sondern schon auch das posten, was ihren Persönlichkeiten entspricht. Andernfalls wird das den Fans wohl früher oder später auffallen und das Interesse verlieren.

BVB, News: Zorc fordert "Kraftanstrengung"

Am 29. Spieltag (heute ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bekommt Borussia Dortmund es im heimischen Signal Iduna Park mit Union Berlin zu tun. Ein weiterer Dreier ist unabdingbar, um die Chancen auf die Champions-League-Qualifikation zu wahren. Das hat Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit der Sport Bild abermals unterstrichen

"Wir sind weiter in der Rolle des Jägers - und wir werden weiter nicht aufgeben. Uns ist bewusst, dass das eine absolute Kraftanstrengung erfordert", sagte Zorc. Der Rückstand auf den Viertplatzierten VfL Wolfsburg beträgt fünf Punkte. "Je geringer der Rückstand auf die Champions-League-Plätze wird, desto größer wird die Motivation und der Glaube, es noch zu schaffen."

BVB, Gerücht: Haaland-Verbleib soll von CL abhängen

Ohne Königsklasse kein Verbleib von Top-Torjäger Erling Haaland? Dieses Szenario nennt die Sport Bild in ihrer aktuellen Ausgabe. Der 20-jährige Norweger wolle unbedingt in der Champions League spielen. Vor dem Hintergrund, dass Dortmund sie verpassen könnte, sei die Zukunft des Angreifers trotz des Wechselverbots von Hans-Joachim Watzke und Co. "weiter offen".

"Jeder von uns will in der kommenden Saison lieber in der Champions League als in irgendeinem anderen Wettbewerb spielen. Da spreche ich jetzt gar nicht von wirtschaftlichen, sondern vielmehr sportlichen Faktoren. Die Champions League hat mit ihren großen Spielen und besonderen Momenten einen unglaublichen Reiz", stellte Sportdirektor Michael Zorc klar.

Haaland hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2024. Sein Vater Alf-Inge sowie sein Berater Mino Raiola flogen zuletzt aber quer durch Europa, um sich Angebote mehrerer Topklubs einzuholen. Die hohen finanziellen Forderungen der Haaland-Seite lassen einen Transfer in Zeiten von Corona aber eher kompliziert erscheinen.

