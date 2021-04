BVB, News und Gerüchte: Erling Haalands Vater Alfie kritisiert Schiri-Entscheidungen

Erling Haalands Vater Elfie hat nach dem Champions-League-Aus des BVB gegen Manchester City Kritik an den Schiedsrichter-Entscheidungen in den beiden Spielen geübt. Bei Borussia Dortmund können die Spieler und Trainer Edin Terzic den Elfmeterpfiff gegen Emre Can ebenfalls nicht nachvollziehen. Außerdem verstärkt sich die U23 der Schwarz-Gelben mit einem Flügelstürmer. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Alfie Haaland moniert "komische Schiri-Entscheidungen"

Borussia Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden, hat sich gegen den großen Favoriten Manchester City bei den beiden 1:2-Niederlagen aber wacker geschlagen. Zumal man bei den Entscheidungen der Referees in beiden Partien nicht unbedingt vom Glück verfolgt war: Im Hinspiel wurde Jude Bellingham ein Tor aberkannt, am Mittwochabend war der Elfmeterpfiff gegen Emre Can zumindest umstritten.

Das sah auch Alfie Haaland so, der Vater von Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland. "Gut gemacht, City. Glückwunsch", twitterte er nach Abpfiff. Und schob nach: "Aber ein paar komische Schiri-Entscheidungen in den beiden Spielen." Am Donnerstagmorgen wurde der Tweet bereits über 15.000 Mal gelikt.

Die Dortmunder Protagonisten sahen es ähnlich: "Auf den Schiedsrichterschulungen heißt es ganz eindeutig, dass ein Anköpfen des eigenen Armes nicht strafbar ist. Ich sag mal so: Großes Glück haben wir in den beiden Spielen mit den Entscheidungen nicht gehabt", monierte Trainer Edin Terzic. "Ich weiß zu 100 Prozent, dass ich den Ball zuerst mit dem Kopf berührt habe und dann ist der Ball auf die Hand gekommen und ich glaube in den Regeln steht so, dass das dann kein Elfmeter ist", betonte Emre Can. Hier geht es zu den Stimmen und Reaktionen zum Spiel.

BVB gegen Manchester City: Die Noten und Einzelkritiken zum Viertelfinal-Rückspiel © getty 1/28 Beim bitteren, aber verdienten Ausscheiden gegen Manchester City wurden zwei BVB-Spieler zu tragischen Figuren, ein City-Juwel trägt hingegen den Titel "schwarzgelber Albtraum". Die Noten und Einzelkritken. © getty 2/28 MARWIN HITZ: Dortmunds verkappter Aufbauspieler (48 Ballkontakte!). Starke Paraden gegen Mahrez per Fuß und mit den Fingerspitzen gegen Zinchenko. Beim Elfer ohne Chance, bei Fodens Distanzkracher aber sehr unglücklich. Note: 3 © getty 3/28 RAPHAEL GUERREIRO: Stand defensiv ordentlich, hatte angesichts des City-Dauerdrucks aber kaum Zeit für eigene Vorstöße. Nur eine schöne Kombination im ersten Durchgang, offensiv geht bei ihm normalerweise mehr. Note: 3,5 © getty 4/28 MANUEL AKANJI: Mit den meisten Ballaktionen beim BVB (90). Aber auch immer wieder mit Unsicherheiten vor dem eigenen Strafraum. Hatte nach einer Ecke das 2:0 auf dem Kopf. Note: 4,0 © getty 5/28 MATS HUMMELS: Nach Kreislaufproblemen rechtzeitig fit, zum Glück für den BVB. Dortmunds Turm in der Schlacht. Der Abwehrchef hatte den Laden gegen starke Engländer lange Zeit gut im Griff und half auch beim Spielaufbau. Note: 2,5 © imago images 6/28 MATEU MOREY (bis 80.): Von Foden stark gefordert, machte das Beste draus. Schlimmer Patzer vor einem Lattenschuss von De Bruyne, ansonsten stets bemüht. Note: 4,0 © getty 7/28 EMRE CAN: Ausgangspunkt vor dem 1:0. Aber im defensiven Zentrum meist überfordert, dem Dauerdruck der Gäste standzuhalten. Verschuldete den überflüssigen Elfmeter zum 1:1, der Dortmunds Gegenwehr zu früh beendete. Note: 5 © getty 8/28 JUDE BELLINGHAM (bis 80.): Der 17-Jährige kennt keine Grenzen. Sein Debüttreffer nun auch in der Königsklasse. Cool und abgezockt und mit riesigem Laufpensum. Dazu noch mit einer Rettungstat auf der Linie. Er war der beste Dortmunder. Note: 2. © getty 9/28 MAHMOUD DAHOUD (bis 75.): Bemüht, das Dortmunder Offensivspiel anzukurbeln. Mit einigen guten Schüssen aus der Distanz, so auch vor dem ersten BVB-Treffer. Eine Drehung zu viel, sonst hätte der BVB nach der Pause vielleicht das 2:1 gemacht. Note: 3,5 © getty 10/28 MARCO REUS: Der BVB-Kapitän in seinem 50. CL-Spiel sehr engagiert, half auch viel nach hinten mit und klärte bei De Bruynes gefährlichem Freistoß (30.). Im Angriff fehlte oft die Präzision, aber noch mehr die zündende Idee. Note: 4,0 © getty 11/28 ANSGAR KNAUFF (bis 68.): Musste oft defensiv gegen Mahrez aushelfen und kam auf der rechten, offensiven Seite gegen Zinchenko fast nie durch. Dieses Spiel war eindeutig eine Nummer zu groß für den Youngster. Note: 4,5 © getty 12/28 ERLING HAALAND: Von Ruben Dias über weite Strecken des Spiels abgemeldet, ohne eigene Chancen. Hing vorne aber auch meist komplett in der Luft. Immerhin: Der Norweger war am ersten Dortmunder Treffer beteiligt. Note: 4,0 © getty 13/28 GIOVANNI REYNA (ab 68.): Durfte in den letzten zwanzig Minuten für den überforderten Knauff ran. Konnte sich aber auch nicht mehr groß in Szene setzen. Note: 4,0 © getty 14/28 THORGAN HAZARD (ab 75.): In der Schlussviertelstunde noch dabei, um den Siegtreffer zu erzwingen. Doch direkt nach seiner Einwechslung machte City den Plan mit dem 1:2 zunichte. Keine Benotung © getty 15/28 STEFFEN TIGGES (ab 80.): Am Ende warf Trainer Terzic auch noch Tigges aufs Feld, um das Unmögliche möglich zu machen. Allein, es blieb ein Wunsch. Keine Benotung © getty 16/28 JULIAN BRANDT (ab 80.): Kurzeinsatz in den letzten zehn Minuten. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung © getty 17/28 EDERSON | Torhüter | Note: 3,0 | Kaum gefordert, sonst sicher. Beim Gegentreffer kam er mit den Fingerspitzen an den Ball, konnte ihn aber nicht mehr um den Pfosten lenken. © getty 18/28 KYLE WALKER | Rechter Verteidiger | Note: 3,0 | Defensiv gegen Reus kaum gefordert. Offensiv viel unterwegs, aber eher wirkungslos. © getty 19/28 JOHN STONES | Innenverteidiger | Note: 3,5 | Im Aufbau teilweise wacklig. Ließ sich beim Gegentor gegen Haaland zu einfach schlagen. Brachte 98% seiner Pässe an den Mann. © getty 20/28 RUBEN DIAS | Innenverteidiger | Note: 3 | Im direkten Duell gegen Haaland sehr sicher, erstickte viele Dortmunder Umschaltsituationen im Keim. Beim Gegentreffer gegen Bellingham zu inkonsequent. Ähnlich passsicher wie Stones. © getty 21/28 OLEKSANDR ZINCHENKO | Linker Verteidiger | Note: 2,0 | Unter Druck etwas wacklig, aber sehr aktiv. Viele Angrifffe liefen über seine Seite, defensiv agierte er sehr aufmerksam gegen Knauff. © getty 22/28 RODRIGO | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Strahlte eine enorme Präsenz aus und verteilte offensiv viele Bälle mit hoher Präzision. © getty 23/28 KEVIN DE BRUYNE | Zentrales Mittelfeld | Note: 1,5 | Offensiv kaum zu halten, jede gefährliche Situation lief über ihn. Bestimmte das Tempo seines Teams und hatte die große Chance auf die Führung (74.). © getty 24/28 ILKAY GÜNDOGAN | Zentrales Mittelfeld | Note: 2,5 | Verband die Defensive mit der Offensive und wirkte sehr quirlig. War mit 120 Ballkontakten am häufigsten am Ball. © getty 25/28 RIYAD MAHREZ | Rechtsaußen | Note: 3,0 | Machte viele Druck auf die Dortmunder Abwehrkette, wirkte offensiv aber eher glücklos. Verwandelte den Elfmeter sicher. © getty 26/28 BERNARDO SILVA | Hängende Spitze | Note: 3,0 | Ähnlich wie im Hinspiel offensiv kaum ein Faktor, bewegte sich dafür viel zwischen den Räumen und beteiligte sich sehr fleißig an der Defensivarbeit. © getty 27/28 PHIL FODEN | Linksaußen | Note: 1,5 | Wieder sehr aktiv und kaum zu halten. Sprühte Gefahr aus, leitete die meisten Angriffe über seine Seite ein und half auch defensiv aus. Sein Tor markierte das Weiterkommen. Er ist der schwarzgelbe Albrtraum. © getty 28/28 RAHEEM STERLING (ab 88.) | Rechtsaußen | Keine Bewertung | Kam kurz vor Schluss für den angeschlagenen Mahrez.

BVB-Thesen zum Champions-League-Aus: Torhüter benötigt

Borussia Dortmund ist mit zwei 1:2-Niederlagen gegen Manchester City im Champions-League-Viertelfinale gescheitert. Die Thesen zum Aus des BVB findet Ihr hier: Warum Dortmund einen neuen Torhüter braucht - und was Emre Can zum Führungsspieler fehlt.

BVB, News: Lienen schießt gegen "geisteskranke" Handspiel-Interpretation

Noch deutlich schärfer als Haaland senior ging Ewald Lienen die Entscheidung an, Elfmeter für ManCity zu pfeifen. "Wir haben Interpretationen, die geisteskrank sind", sagte der langjährige Bundesliga-Trainer bei Sky: "Diese ganzen Hand-Situationen sind für mich lächerliche Geschichten, die Spiele, Meisterschaften entscheiden. Das ist albern!"

Dietmar Hamann sah es im Sky-Studio ähnlich: "Der Videobeweis wurde eingeführt, um die Sache gerechter zu machen. Wenn solche Entscheidungen nicht zurückgenommen werden, dann weiß ich nicht, ob der Videobeweis Zukunft hat. Das heute war eine skandalöse Entscheidung. Den Dortmundern wurde heute ganz übel mitgespielt."

BVB, News: Dortmunds U23 holt Berkan Taz

Die U23 des BVB hat für die kommende Saison Berkan Taz verpflichtet. Das gab Dortmund am Mittwoch bekannt. Der 22 Jahre alte Außenstürmer kommt ablösefrei vom SC Verl und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Berkan ist ein dribbelstarker und torgefährlicher Offensivspieler, der flexibel einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", erklärte BVB-Teammanager Ingo Preuß auf der Homepage des Vereins.

