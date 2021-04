BVB (Borussia Dortmund) - Union Berlin: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund bekommt es am heutigen 30. Spieltag mit Union Berlin zu tun. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) - Union Berlin: Wann und wo?

Das Duell zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Union Berlin findet am heutigen Mittwoch, den 21. April, im Signal-Iduna-Park in Dortmund statt. Der Ball rollt dann pünktlich ab 20.30 Uhr. In die Spielstätte der Schwarzgelben dürfen auch heute coronabedingt keine Zuschauer rein.

Die Hauptstädter dürfen mit viel Selbstvertrauen ins Spiel gehen, wenn man bedenkt, dass das Spiel in der Hinrunde gegen Dortmund mit 2:1 gewonnen wurde. Zudem sind die Eisernen drei Spiele lang ungeschlagen.

Der BVB ist hingegen unter Zugzwang. Fünf Spiele bleiben noch, um die anvisierten Champions-League-Plätze zu erreichen.

BVB (Borussia Dortmund) - Union Berlin: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für die Übertragung der Partie zwischen dem BVB und Union Berlin ist heute Sky verantwortlich. Der Pay-TV-Sender bietet das Spiel ab 20.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD an. Martin Groß fungiert als Kommentator und führt Euch durch das Spielgeschehen.

Alle Bundesligaspiele des Tages könnt Ihr zudem in der Mittwochs-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD ab 21.15 Uhr verfolgen.

Neben der Übertragung im TV gibt es Dortmund gegen Union Berlin auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky. Ihr wollt das Spiel im Livestream sehen? Dann braucht Ihr dafür entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

BVB (Borussia Dortmund) - Union Berlin: Bundesliga-Highlights bei DAZN

DAZN bietet 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights an. Auf der Plattform findet Ihr zudem die Highlights der restlichen Bundesliga-Spiele und auch die der 2. Bundesliga.

BVB (Borussia Dortmund) - Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker

Für alle, die kein SkyGo-Abo oder SkyTicket haben, bietet SPOX einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst nichts!

Hier geht's zum Liveticker: BVB vs. Union Berlin.

BVB (Borussia Dortmund) - Union Berlin: Die möglichen Aufstellungen

BVB: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Delaney, Bellingham - T. Hazard, Reus - Haaland

Union Berlin: Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, C. Lenz - Prömel, Andrich - Bülter, K. Endo - Musa, Kruse

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle