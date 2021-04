Bundesliga: Darum zeigt Sky Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute nicht live im TV und Livestream

Am 27. Spieltag der Bundesliga steigt am heutigen Samstag die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg. SPOX verrät Euch, warum die Partie nicht am Freitag stattfindet.

Gladbach - SC Freiburg: Darum zeigt Sky die Partie nicht

Die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg hätte eigentlich am Freitag angepfiffen werden sollen. Aufgrund der Länderspielpause wurde die Partie aber auf Samstag (3. April) verschoben. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Doch welcher Anbieter zeigt die Partie live? Obwohl Sky eigentlich die Rechte an den Samstagsspielen um 15.30 und 18.30 Uhr hat, wird das Spiel nicht beim Pay-TV-Sender ausgestrahlt.

Stattdessen besitzt der Streaminganbieter DAZN die Übertragungsrechte. Sonst zeigt der Streamingdienst alle Freitagsspiele live. Die Vorberichterstattung beginnt mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Freddy Harder und Experte Ralph Gunesch einige Minuten vor dem Anpfiff.

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg heute live: Die Eckdaten

Datum: 3. April 2021

3. April 2021 Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Borussia-Park, Gladbach

Borussia-Park, Gladbach Zuschauer: Nicht zugelassen

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg: Bundesliga im Liveticker

Solltet Ihr die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg nicht live sehen können oder unterwegs sein, könnt Ihr auch auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker für die Partie Gladbach gegen Freiburg.

Gladbach - Freiburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Teams von Beginn an spielen:

BMG: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Thuram - Plea

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Lazaro, Stindl, Thuram - Plea SCF: F. Müller - Schmid, Lienhart, Gulde, Günter - Santamaria, Haberer - Höler, Grifo - Sallai, Demirovic

Diese Klubs setzen im europäischen Vergleich am wenigsten auf Neuzugänge © getty 1/32 Die unterschiedlichen Vorstellungen von Flick und Salihamidzic beim FC Bayern, was die von Brazzo geholten Neuzugänge angeht, sind kein Geheimnis. Doch nicht nur beim FCB kommen Neuzugänge in dieser Saison selten zum Zug. © getty 2/32 Mehr noch: Gleich vier Bundesligisten verteilen noch weniger Einsatzminuten an die Neuzugänge als die Bayern an Marc Roca und Co. Und eine Truppe internationaler Altstars verpasst nur ganz knapp den Spitzenplatz: Das Ranking der Top-5-Ligen. © getty 3/32 Platz 30 – STADE REIMS: 17,2 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert (Quelle: CIES Football Observatory) © getty 4/32 Platz 29 – FC BOLOGNA: 16,6 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 5/32 Platz 28 – AC MILAN: 16,5 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 6/32 Platz 27 – FC VALENCIA: 16,3 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 7/32 Platz 26 – WEST HAM UNITED: 16,2 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 8/32 Platz 25 – RACING STRASSBURG: 15,3 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 9/32 Platz 24 – SSC NEAPEL: 14,9 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 10/32 Platz 23 – EINTRACHT FRANKFURT: 14,8 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 11/32 Platz 22 – LEEDS UNITED: 14,7 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 12/32 Platz 20 – MANCHESTER CITY: 13,3 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 13/32 Platz 20 – BORUSSIA DORTMUND: 13,3 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 14/32 Platz 19 – HSC MONTPELLIER: 13,2 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 15/32 Platz 18 – LEICESTER CITY: 12,9 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 16/32 Platz 17 – WERDER BREMEN: 12,2 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 17/32 Platz 16 – VFB STUTTGART: 11,8 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 18/32 Platz 15 – REAL SOCIEDAD: 11,2 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 19/32 Platz 14 – ATLETICO MADRID: 10,5 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 20/32 Platz 13 – FC BAYERN MÜNCHEN: 10,3 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 21/32 Platz 12 – FC SOUTHAMPTON: 10,1 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 22/32 Platz 11 – GIRONDINS BORDEAUX: 9,8 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 23/32 Platz 9 – FC LIVERPOOL: 9,2 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 24/32 Platz 9 – RB LEIPZIG: 9,2 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 25/32 Platz 8 – FSV MAINZ 05: 9,0 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 26/32 Platz 7 – ATHLETIC BILBAO: 8,7 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 27/32 Platz 6 – US SASSUOLO: 7,9 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 28/32 Platz 5 – MANCHESTER UNITED: 7,7 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 29/32 Platz 4 – BAYER LEVERKUSEN: 7,5 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 30/32 Platz 3 – BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 6,8 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 31/32 Platz 2 – REAL MADRID: 2,9 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert © getty 32/32 Platz 1 – FC BURNLEY: 2,1 Prozent aller Einsatzminuten von Neuzugängen absolviert

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 27. Spieltag