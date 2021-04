Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wer holt die wichtigen Punkte im Kampf um den Europapokal - Bayer Leverkusen oder Eintracht Frankfurt? Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Die Tabellensituation vor dem Spiel

Vor dem heutigen Tage stehen sowohl die Eintracht als auch Bayer auf einem Europapokal-Platz. Die Frankfurter wären mit Platz vier in der Champions-League-Gruppenphase 2021/22 gesetzt, die auf Platz sechs rangierenden Leverkusener hingegen müssten noch durch die Playoffs, um an der Gruppenphase der Europa League 2021/22 teilnehmen zu dürfen.

So ist klar: Für beide Teams geht es heute um vielleicht entscheidende Punkte. Den Frankfurtern, die bisher 56 Punkte erspielen konnten, sitzt der BVB, heute in Wolfsburg gefordert, mit 52 Zählern im Nacken. Leverkusens ärgster Verfolger ist momentan die Borussia aus Gladbach, diese lauert mit 43 Punkten vier Zählern hinter Bayer auf Platz sieben. Punktgleich folgt Union Berlin.

Bei der Tordifferenz sind ist die SGE ihrem Verfolgern unterlegen, Frankfurt steht aktuell bei +17 (BVB +22). Leverkusen hingegen kommt auf +14 und liegt somit klar vor Gladbach und Union (+8/+7).

Bundesliga: So sieht es im Kampf um den Europapokal aus

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 3. VfL Wolfsburg 30 54:30 24 57 4. Eintracht Frankfurt 30 61:44 17 56 5. Borussia Dortmund 30 64:42 22 52 6. Bayer Leverkusen 30 48:34 14 47 7. Borussia Mönchengladbach 30 54:46 8 43 8. Union Berlin 30 44:37 7 43 9. SC Freiburg 29 44:42 2 40

© getty Florian Wirtz spielt seit Januar 2020 für Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie bei den 18.30-Uhr-Spielen der Bundesliga-Samstage üblich, seht Ihr die Livebilder der Partie ausschließlich bei Sky.

Start in die Vorberichterstattung für das Spiel der SGE gegen B04 ist direkt im Anschluss an die Konferenz, also circa eine Stunde vor Spielbeginn.

Wer im Livestream dabei sein will, benötigt entweder einen Zugang für die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket (monatlich kündbar).

Die Höhepunkte aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN!

Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt

© getty Die SGE kämpft aktuell um eine Champions-League-Teilnahme.

Bundesliga: Alle Spiele von heute im Überblick

Fünf Spiele stehen an, das ursprünglich geplante sechste zwischen Schalke 04 und Hertha BSC wurde wegen der Quarantäne der Berliner abgesagt.