Schalke 04: Dimitrios Grammozis als neuer Cheftrainer bestätigt

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 hat zwei Tage nach der Trennung von Christian Gross Dimitrios Grammozis als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Der 42-Jährige war seit Sommer 2020 ohne Job und stand zuletzt in Diensten des Zweitligisten Darmstadt 98. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Gross ist Grammozis bereits der fünfte Trainer in dieser Saison auf Schalke.

"Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Dimitrios Grammozis den richtigen Trainer für das letzte Drittel der Saison gefunden haben", erklärt Peter Knäbel, aktuell sportlich Verantwortlicher. "Wir alle wissen um die sportliche Situation, aber völlig unabhängig davon stehen noch elf Bundesliga-Spiele aus - und die wollen wir so erfolgreich wie möglich absolvieren. Dafür ist Dimitrios aus unserer Sicht fachlich wie menschlich die richtige Wahl."

Grammozis selbst sagt: "Ich habe riesige Lust auf diese Aufgabe. Ich werde die kurze Zeit bis zum ersten Liga-Spiel nutzen, um mir mit meinem Trainer-Team ein möglichst umfassendes Bild von der Mannschaft zu machen - und natürlich wollen wir mit einem Sieg gegen Mainz starten."

Schalke 04: Naldo in die Jugendabteilung versetzt

Der neue Cheftrainer wird neben Mike Büskens Sven Piepenbrock als Assistent in seinem Trainer-Team haben. Die bisherigen Co-Trainer Onur Cinel und Naldo hingegen wurden in die Jugendabteilung verschoben. Cinel solle seine Erfahrung aus dem Profibereich weitergeben, Naldo seine Trainer-Lizenz erwerben. "Die Knappenschmiede soll nicht nur Spieler, sondern auch Trainer-Talente ausbilden. Naldo wird das Handwerk von der Pike auf lernen", so Knäbel.

Ex-Profi Grammozis soll auch im Fall des Abstiegs Chefcoach der Königsblauen bleiben. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga taumelt dem vierten Abstieg der Vereinsgeschichte entgegen. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) trifft S04 im Premierenspiel unter Grammozis im Abstiegsduell auf den FSV Mainz 05 mit Sportvorstand Christian Heidel, der auch auf Schalke tätig war.

Als Spieler stand der in Wuppertal geborene Grammozis unter anderem beim Hamburger SV, dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Köln unter Vertrag. Zwischen 2014 und 2019 war Grammozis Nachwuchstrainer beim VfL Bochum, im Februar 2019 erfolgte der Wechsel als Chefcoach nach Darmstadt.

Dimitrios Grammozis: Trainerstationen