RB Leipzig, News und Gerüchte: RBL dementiert Saisonaus von Dominik Szoboszlai

RB Leipzig hat Meldungen dementiert, wonach Dominik Szoboszlai bis Saisonende ausfallen wird. Außerdem: Trainer Julian Nagelsmann hat Kevin Kampl nach dessen Gelber Karte kritisiert. Alle News und Gerüchte rund um RB Leipzig gibt es hier.

RB Leipzig dementiert Meldung von Szoboszlai-Saisonaus

Dominik Szoboszlai wechselte im Winter von RB Salzburg nach Leipzig, mit einer Menge Vorschusslorbeeren nach seinen sehr guten Leistungen in Österreich. Bislang konnte er noch keine Partie absolvieren: Den 20-Millionen-Euro-Mann plagen seit Dezember anhaltende Adduktorenprobleme. Daher konnte Szoboszlai auch noch nicht mit der Mannschaft trainieren.

Die Bild-Zeitung vermeldete unlängst sogar, dass der Ungar sowohl die restliche Saison als auch die Europameisterschaft im Sommer verpassen werde. Das wurde vom Klub aber prompt dementiert. "Die Verletzung von Dominik hat sich zwar etwas hartnäckiger herauskristallisiert als erwartet, aber er ist jetzt auf einem guten Weg. Von Saisonaus kann keine Rede sein", sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche am Freitag dem kicker.

"Er wird in den nächsten Wochen sein Pensum steigern und anschließend ins Mannschaftstraining integriert werden", so Krösche weiter. Für Salzburg hatte der Mittelfeldmann in dieser Saison in 22 Spielen neun Tore erzielt, darunter zwei in der Champions League.

© RB Leipzig Dominik Szoboszlai bei seiner Vorstellung bei RB Leipzig.

RB Leipzig: Die Situation an der Tabellen-Spitze

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 74:35 39 58 2. RB Leipzig 26 48:21 27 57 3. Wolfsburg 25 43:21 22 48 4. Eintracht Frankfurt 25 48:34 14 44 5. Borussia Dortmund 25 52:35 17 42 6. Bayer Leverkusen 25 43:28 15 40

RB Leipzig: Nagelsmann hadert mit Kampls Sperre: "Mich ärgert es"

Kevin Kampl hat am Freitagabend beim 1:0-Sieg der Bullen bei Arminia Bielefeld seine fünfte Gelbe Karte in der Saison gesehen. Er wird damit nach der Länderspielpause im Spitzenspiel gegen den FC Bayern fehlen.

"Wir hätten ihn lieber dabei gehabt, aber so ist es manchmal im Fußball. Es tut mir leid für ihn, am Ende müssen wir es kompensieren", sagte Trainer Julian Nagelsmann. In der 87. Minute, zwei Minuten nach Kampls Verwarnung, hatte er seinen Kreativspieler vom Feld genommen. Letztlich zu spät?

"Grundsätzlich hatte ich die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass Kevin Gefahr läuft, eine Gelbe Karte zu kriegen. Mich ärgert es, dass er sie bekommen hat", sagte Nagelsmann. Kampl hätte in der Situation mit Bielefelds Kapitän Fabian Klos "ein bisschen früher Anschluss haben" müssen, analysierte Trainer weiter: "Dann muss er das Foul nicht so machen."

Nagelsmann zeigte sich nach dem Arbeitssieg auf der Alm dennoch zuversichtlich, dass Kampl beim Spiel gegen die Bayern auf seine Art mithelfen könne: "Kevin kann trotzdem ein wichtiger Faktor werden, weil er auch in der Kabine eine große Bedeutung hat. Dann muss er seine Rolle eben ein bisschen anders interpretieren."

