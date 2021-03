RB Leipzig, News und Gerüchte: Emil Forsberg, Marcel Sabitzer und Co. vor Abgang?

RB Leipzig könnte bald einige langjährige Leistungsträger ziehen lassen. Julian Nagelsmann will Konrad Laimer belohnen. Perry Bräutigam bedankt sich bei den Fans der Sachsen. News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig, News: Forsberg, Sabitzer und Co. vor Abgang?

Bei RB Leipzig deutet sich offenbar ein Umdenken in der Kaderplanung an. Davon berichtet der kicker. Demnach sei es denkbar, dass einige Leistungsträger die Bullen in Zukunft ablösefrei verlassen.

Die Verträge von Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Marcel Halstenberg und Willi Orban laufen alle 2022 aus. Dass mit allen verlängert wird gilt - trotz ihrer langjährigen Verdienste um den Verein - als praktisch ausgeschlossen. "Es kann sich auch mal ergeben, dass wir mit einem Spieler in sein letztes Vertragsjahr gehen", erklärte Sportchef Markus Krösche.

"Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die Dinge entwickeln, wie sie ihre Zukunft sehen und wie wir die Zukunft angehen wollen", so Krösche weiter. Erste Gespräche habe es bislang ausschließlich mit Orban gegeben.

Leipzig hat durch Neuzugänge wie Brian Brobbey, Josko Gvardiol oder Mohamed Simakan, dessen Wechsel in Kürze offiziell werden soll, bereits zahlreiche Transfers für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. In der Folge werden Abgänge bei den Sachsen immer wahrscheinlicher.

RB Leipzig, News: Nagelsmann will Laimer belohnen

Konrad Laimer kämpft nach seiner Knie-OP im September weiter für sein Comeback. Mitte April soll der Mittelfeldspieler wieder ins Mannschaftstraining der Leipziger einsteigen. Kommt er damit in dieser Spielzeit nochmal zum Einsatz?

"Bei Konny müssen wir nach seinem Einstieg dann schauen, wie fit er ist, weil er sehr lange weg war. Wir müssen jetzt schauen, wie schnell er wieder auf sein Energielevel kommt", zeigte sich Julian Nagelsmann zurückhaltend. "Grundsätzlich ist er ja auch ein Spieler, der seinen Körper wegen seiner Spielweise braucht. Dann hat er einfach eine mega Qualität."

"Wenn er nur bei 80 Prozent ist, dann würde es eher nichts bringen. Wir werden dann sehen, wie die Saison verläuft", so der Cheftrainer, der allerdings auch betonte: "Ich bin gerne bereit, dann auch Spieler, die lange verletzt waren, für ihre teilweise nervige und harte Reha zu belohnen."

U21-Europameisterschaft: Ohne Bayern-Spieler! Diese Bundesliga-Profis sind dabei © getty 1/21 Die Bundesliga ist bei der am 24. März beginnenden U21-EM stark vertreten. Aber auch die 2. Liga ist mehrfach vertreten. Dazu kommt ein Profi eines Drittligisten. Die Talente des FC Bayern gingen hingegen leer aus. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/21 1. FC Saarbrücken (3. Liga) - MARIN SVERKO (Kroatien, Abwehr, 23) © getty 3/21 SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga) - David Raum (Deutschland, Abwehr, 22 - im Bild) und Anton Stach (Deutschland, Mittelfeld, 22) © getty 4/21 VfL Bochum (2. Bundesliga) - Maxim Leitsch (Deutschland, Abwehr, 22) © getty 5/21 Erzgebirge Aue (2. Bundesliga) - Florian Krüger (Deutschland, Sturm, 22) © getty 6/21 VfL Osnabrück (2. Bundesliga) - Ludovit Reis (Niederlande, Mittelfeld, 20) © getty 7/21 SV Sandhausen (2. Bundesliga) - Nikolas Nartey (Dänemark, Mittelfeld, 21) © getty 8/21 Hamburger SV (2. Bundesliga) - Josha Vagnoman (Deutschland, Abwehr, 20 - im Bild) und Stephan Ambrosius (Deutschland, Abwehr, 22) © getty 9/21 Eintracht Frankfurt (Bundesliga) - Markus Schubert (Deutschland, Tor, 22) © getty 10/21 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) - Finn Dahmen (Deutschalnd, Tor, 22 - im Bild) und Jonathan Burkhardt (Deutschland, Sturm, 20) © getty 11/21 Bayer Leverkusen (Bundesliga) - Moussa Diaby (Frankreich, Sturm, 21 - im Bild) und Lennart Grill (Deutschland, Tor, 22) © getty 12/21 Arminia Bielefeld (Bundesliga) - Amos Pieper (Deutschland, Abwehr, 23 - im Bild) und Arne Maier (Deutschland, Mittelfeld, 22) © getty 13/21 1. FC Union Berlin (Bundesliga) - Nico Schlotterbeck (Deutschland, Abwehr, 23 - im Bild) und Petar Musa (Kroatien, Sturm, 23) © getty 14/21 1. FC Köln (Bundesliga) - Ismail Jakobs (Deutsch, Abwehr, 21 - im Bild) und Salih Özcan (Deutschland, Mittelfeld, 23) © getty 15/21 FC Schalke 04 (Bundesliga) - Malick Thiaw (Deutschland, Abwehr, 19) © getty 16/21 VfB Stuttgart (Bundesliga) - Borna Sosa (Kroatien, Abwehr, 23 - im Bild) und Mateo Klimowicz (Deutschland, Mittelfeld, 20) © getty 17/21 VfL Wolfsburg (Bundesliga) - Ridle Baku (Deutschland, Abwehr, 22) © getty 18/21 Borussia Dortmund (Bundesliga) - Youssoufa Moukoko (Deutschland, Sturm, 16 - im Bild), Mateu Morey (Spanien, Abwehr, 21 - verpasst wohl Gruppenspiele verletztungsbedingt) und Kolbeinn Birgir Finnsson (Island, Mittelfeld, 21) © getty 19/21 Hertha BSC (Bundesliga) - Matteo Guendouzi (Frankreich, Mittelfeld, 21 - im Bild), Javairo Dilrosun (Niederlande, Sturm, 22) und Deyovaisio Zeefuik (Niederlande, Abwehr, 23) © getty 20/21 RB Leipzig (Bundesliga) - Justin Kluivert (Niederlande, Sturm, 21 - im Bild) und Ibrahima Konate (Frankreich, Abwehr, 21) © getty 21/21 TSG 1899 Hoffenheim (Bundesliga) - Ryan Sessegnon (England, Abwehr/Mittelfeld, 20)

RB Leipzig, News: Bräutigam bedankt sich bei Fans

Perry Bräutigam hat auf den steilen Aufstieg von RB Leipzig in den vergangenen zehn Jahren zurückgeblickt. Er halte es für eine sensationelle Leistungen, was "hier in den letzten Jahren gewachsen ist nach 2009, als wir mit relativ wenig Mitteln angefangen haben", erklärte der heutige Vereinsrepräsentant gegenüber Sport1.

"Natürlich ist das fantastisch, wenn wir in dieser Saison wieder da oben stehen", so Bräutigam. "Aber noch großartiger ist, wenn ich nach hinten schaue. Da sieht man, was Julian für eine Arbeit macht", sagte der ehemalige Torwarttrainer und Scout über den Vorsprung von zwölf Zählern auf Platz fünf.

"Das Schöne ist, wir sind mit den Fans gewachsen. Ohne sie hätte es RB in der Form nicht so gegeben, wenn sie uns nicht schon in der vierten, fünften Liga begleitet hätten", freute sich Bräutigam. "Dass wir jetzt im fünften Bundesligajahr sind und zum vierten Mal in der Champions League, da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Auch da muss man sich bei allen bedanken, die den Weg mit begleitet haben."

