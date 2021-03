RB Leipzig, News und Gerüchte: Henrichs hofft auf EM-Teilnahme und will in Leipzig bleiben

Benjamin Henrichs hofft weiter auf eine EM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem würde der Verteidiger gerne in Leipzig bleiben. Kevin Kampl glaubt an einen Sieg gegen den FC Bayern. Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig, News: Henrichs hofft auf EM-Teilnahme und will in Leipzig bleiben

Benjamin Henrichs hofft trotz längerer Verletzungspause weiter auf eine EM-Teilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft. "Ich war ja beim letzten Mal [im November 2020] dabei. Wenn ich jetzt wieder gute Leistungen bringen kann, hoffe ich, dass ich bei der nächsten Nominierung bedacht werde", erklärte Henrichs im kicker.

Der Außenverteidiger will außerdem weiter bei den Bullen spielen. "Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben", sagte Henrichs. "In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist." Henrichs ist aktuell von der AS Monaco ausgeliehen, der Bundesligist verfügt jedoch über eine Kaufoption.

Julian Nagelsmann hat der ehemalige Leverkusener als einen besonderen Trainer erlebt, verriet er. "Man merkt, dass er noch ein junger Trainer ist. Im Umgang mit den Spielern, in seiner Ansprache", sagte Henrichs. "Das ist anders, als ich das bisher in meiner Karriere erlebt habe."

"Abseits der Spielersitzungen oder des Trainings verhält er sich wie ein Teammitglied und drückt dir auch mal einen Spruch", verriet der 24-Jährige. "Als Trainer ist er sehr detailversessen. Selbst in englischen Wochen werden Inhalte auch nach dem Training noch in Videosessions nachbesprochen."

© getty Benjamin Henrichs würde gerne bei RB Leipzig bleiben.

RB Leipzig, News: Kampl glaubt, Leipzig braucht gegen Bayern "einen Top-Top-Tag"

Kevin Kampl hofft im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern auf einen Sieg der Leipziger. "Die Bayern werden sich in ihrer jetzigen Form nicht mehr viele Ausrutscher leisten. Also sollten wir gewinnen, um das Rennen eng zu lassen", sagte der Mittelfeldspieler dem Sportbuzzer. Um sein Ziel zu erreichen, brauche RB aber "einen Top-Top-Tag", so Kampl.

Für unschlagbar hält er den Rekordmeister auf jeden Fall nicht. "Wir haben das doch schon mal geschafft. Timo hat das 2:1 gegen die Bayern gemacht, ich habe ihm den Ball durchgesteckt. Wie können Sie das vergessen?", erwiderte Kampl auf einen entsprechende Frage.

RB Leipzig, News: Adams spricht über Länderspiele

Tyler Adams hat in der Frage der Länderspiel-Abstellungen Verständnis für seinen Klub gezeigt. "Es ist sicherlich eine schwierige Entscheidung. Das liegt ja nicht nur am Klub, sondern vor allem an den jeweiligen Gesundheitsämtern", sagte Adams, der ergänzte: "Ich spiele immer gern für die Nationalelf. Aber es bringt ja nichts, wenn ich danach in Quarantäne muss."

"Ich hoffe einfach, dass bei der nächsten Möglichkeit etwas bessere Bedingungen herrschen", sagte Adams gegenüber der Bild weiter. "Reisen ist im Moment schwierig. Egal ob zur Nationalmannschaft oder heim in die USA zu meiner Familie." Aufgrund der Coronapandemie musste der Mittelfeldspieler zuletzt auf die Länderspiele mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft verzichten.

