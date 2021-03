FC Bayern München, News und Gerüchte - Ortega über Bayern-Wechsel: "Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe, zu spielen"

Stefan Ortega spricht erneut über einen möglichen Bayern-Wechsel. Jürgen Klopp hat Robert Lewandowski in den höchsten Tönen gelobt. Der Bayern-Star sei der beste Spieler, den er je trainiert habe. Und: Carlo Ancelotti wollte offenbar einen Weltstar zum FC Bayern holen.

Hier findet Ihr noch mehr News und Gerüchte zum FC Bayern!

FC Bayern, News: Ortega spricht über Bayern-Wechsel

Stefan Ortega Morena hat erneut Stellung zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern genommen. "Generell setze ich mir persönliche Ziele. Die Bundesliga war eines, das habe ich jetzt geschafft", sagte Ortega gegenüber dem kicker. "Wenn sich die Chance auf internationale Spiele bietet, möchte ich sie nutzen."

Der Bielefelder Schlussmann war zuletzt mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung gebracht worden. Alexander Nübel ist mit seinem Dauerdasein als Nummer zwei unzufrieden. Ortega könnte der neue Ersatzmann von Manuel Neuer werden.

Ob Ortega sich wirklich bei den Bayern auf die Bank setzen würde, ist allerdings unklar. "Ich würde wohl immer das Angebot vorziehen, wo ich die Chance habe, zu spielen. Aber wir reden von Bayern München, einem der besten Vereine weltweit", zeigte sich der 28-Jährige hin- und hergerissen.

Ortegas Vertrag in Bielefeld läuft noch bis 2022. Sollte die Arminia durch einen Abgang ihres Keepers eine Ablöse erzielen wollen, müsste der Bundesligist also im Sommer verkaufen - oder Ortegas Vertrag verlängern.

FC Bayern, News: Klopp nennt Lewandowski seinen besten Spieler

Jürgen Klopp hat Robert Lewandowski geadelt. In der Sport Bild antwortete Klopp auf die Frage, wer der beste Spieler sei, den er je trainiert habe: "Robert Lewandowski. Es wird eigentlich keinem Spieler gerecht, wenn ich das jetzt sage - außer Lewy."

Angesichts von Spielern wie Virgil van Dijk, Mohamed Salah und Sadio Mane beim FC Liverpool ein Lob in den höchsten Tönen. "Was Lewy aus seinem Potenzial gemacht hat, wie er sich zu diesem Spieler gepusht hat, der er heute ist: Das ist außergewöhnlich", schwärmte Klopp weiter.

Hätte jeder andere Profi so viel aus sich herausgeholt wie Lewandowski, wäre "die Welt des Fußballs komplett verrückt. Dann würden alle spielen wie die absolut Wahnsinnigen", erklärte der 53-Jährige. "Lewy ist jeden Schritt gegangen, den er gehen musste, um diese Tormaschine zu sein. Jeden. Er hat das Spiel gefressen, er weiß einfach in jeder Situation, was er machen muss, wohin er gehen muss."

Klopp trainierte Lewandowski einst bei Borussia Dortmund. Der heutige Coach der Reds war während Lewandowskis komplettem Aufenthalt beim BVB von 2010 bis 2014 Cheftrainer der Schwarz-Gelben.

FC Bayern, Gerücht: Ancelotti wollte offenbar Modric holen

Der FC Bayern stand 2016 offenbar kurz vor einem echten Transfercoup. Bei seiner Ankunft in München hätte Carlo Ancelotti Luka Modric als seinen Wunschspieler identifiziert und die Münchner in der Folge tatsächlich Verhandlungen mit Real Madrid aufgenommen. Das berichtet The Athletic.

Laut des Berichts wurden sich die beiden Teams allerdings nicht über die Ablöse einig. Die Madrilenen hätten demnach eine "verrückte Ablöse" für den Kroaten verlangt. Modric blieb in Madrid, gewann dort dreimal in Folge die Champions League und wurde zum Weltfußballer und Europas Fußballer des Jahres gekrönt.

Ein Jahr später fand schließlich allerdings ein anderer Wunschspieler Ancelottis den Weg nach München: James Rodriguez wechselte damals aus Madrid zum FC Bayern. Sein Förderer Ancelotti wurde allerdings nur wenige Monate nach der 0:3-Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase gegen Paris Saint-Germain entlassen.

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Lazio Rom © getty 1/17 Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League. Nach dem 4:1 im Hinspiel gewann der FCB auch das Rückspiel gegen Lazio Rom mit 2:1 (1:0). Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/17 ALEXANDER NÜBEL: Kam zu seinem 3. Pflichtspiel für die Bayern. Konnte sich nur einmal wirklich auszeichnen, als er 20 Minuten vor dem Ende gut gegen Correa parierte. Beim 1:2 muss er aus dem Tor kommen. Note: 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Ordentliche Leistung des Rechtsverteidigers, der auf die meisten klärenden Aktionen bei den Münchnern kam und die Mehrzahl seiner direkten Duelle gewann. Note: 3. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Führte fünf Zweikämpfe und gewann zwar nicht einen davon, etwas anbrennen ließ er aber nicht. Ging zur Halbzeit für Süle runter. Note: 3,5. © getty 5/17 DAVID ALABA: Zog mit seinem 89. CL-Einsatz mit Schweinsteiger gleich und kam in Halbzeit eins auf die meisten Ballaktionen. Rückte nach Davies‘ Einwechslung ins defensive Mittelfeld vor, bereitete Lewys Pfostenschuss und das 2:0 vor. Note: 2. © getty 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Konnte Roms beste Gelegenheit im ersten Abschnitt von Milinkovic-Savic nicht verhindern, als sich der Lazio-Kapitän in seinem Rücken davonschlich (16.). Als Davies kam, spielte er Innenverteidiger. Note: 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Gewann in Halbzeit eins alle seine Zweikämpfe, bereitete Sanes Chance vor (13.), spielte mit hoher Intensität und großer Übersicht. Leistete die Vor-Vorlage beim 2:0. Sehr dominanter Auftritt. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Nahm den Klammer-Kontakt von Muriqi dankend entgegen und holte so den Elfmeter zum 1:0 heraus. Verzeichnete die beste Passquote beim FCB. Ordentliches Spiel, nach 64 Minuten ausgewechselt. Note: 3. © getty 9/17 LEROY SANE: Zeigte sich spielfreudig und vergab in der 13. Minute die beste Chance, als sein Schuss nur knapp am Tor vorbeistrich. Führte die meisten Zweikämpfe beim FCB. Tolle Vorlage auf Gnabry (90.). Note: 2,5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Recht blasse Vorstellung, offensiv brachte er kaum etwas zustande. Auch nur mit biederer Passquote (72 Prozent). Gegen den Ball solide. Note: 4. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Ohne nennenswerte Offensivszene in den ersten 45 Minuten und mit einer schwachen Passquote von unter 60 Prozent. Nach der Pause etwas aktiver, vergab kurz vor Schluss das 3:0. Note: 4. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte die wenigsten Ballaktionen in Halbzeit eins, schoss aber dennoch seinen 73. Treffer im 96. CL-Einsatz - und sein 39. Pflichtspieltor in dieser Saison. Scheiterte später am Pfosten (67.). Note: 2,5. © getty 13/17 NIKLAS SÜLE: Ersetzte Boateng zur Pause und kam in der Innenverteidigung zum Einsatz. Ließ sich dort nichts zu Schulden kommen - beim 1:2 wurde er erfolgreich weggeblockt. Note: 3,5. © getty 14/17 ALPHONSO DAVIES: Nach 64 Minuten für Goretzka eingewechselt. Spielte ziemlich unauffällig, aber solide. Note: 3,5. © getty 15/17 JAMALS MUSIALA: Müller ging für ihn in Minute 70 aus dem Spiel. Kam jedoch nur auf sechs Ballaktionen und verlor zweimal dabei den Ball. Die Partie lief an ihm vorbei. Note: 4. © getty 16/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Ersetzte Lewandowski in der 70. Minute und traf eine Minute und 58 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 2:0. Note: 2,5. © getty 17/17 JAVI MARTINEZ: Nach 77 Minuten kam er für Kimmich ins Spiel. Beim 1:2 nicht ganz auf der Höhe. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: FCB trauert um Erhan Önal

Der FC Bayern trauert um seinen ehemaligen Spieler Erhan Önal. Das erklärte der deutsche Rekordmeister auf seiner Website. Önal war am Mittwoch im Alter von 63 Jahren in der Türkei verstorben.

Der Mittelfeldspieler war im Alter von sieben Jahren nach Deutschland gekommen und schaffte es als erster Spieler türkischer Abstammung in die Bundesliga. Für die Bayern lief Önal 18-mal auf.

"Der FC Bayern ist in Trauer mit den Angehörigen von Erhan Önal vereint. Er wird immer ein Teil dieses Vereins sein und hat ein Stück deutsche Fußballgeschichte geschrieben", erklärte Bayern-Präsident Herbert Hainer. "Wir werden sein Andenken in Ehren halten."

"Er war ein sehr lustiger, extrem sympathischer Mensch, den wir alle sehr gemocht haben", ergänzte der Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. "Wir werden ihn vermissen und ihn immer in unserer Erinnerung behalten."

FC Bayern, Termine: Die nächsten Spiele in der Bundesliga