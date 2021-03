Uli Hoeneß hat Robert Lewandowski als "Torschützenkönig aller Torschützenkönige" geadelt. Tanguy Nianzou arbeitet an seinem Comeback. Und: Auch Lothar Matthäus kann sich Joshua Kimmich im DFB-Team als Rechtsverteidiger vorstellen. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

Zu den gestrigen News und Gerüchten zum FC Bayern gelangt Ihr hier.

FC Bayern, News - Hoeneß adelt Lewandowski: "Torschützenkönig aller Torschützenkönige"

Robert Lewandowski jagt in der Bundesliga den Rekord von Gerd Müller. Dem Polen fehlen nur noch fünf Treffer in den letzten acht Spielen, um zumindest mit Müller gleichziehen zu können. "Ich habe lange gedacht, dass Gerds Rekord niemals fallen kann. Aber so, wie Robert in dieser Saison und speziell in den letzten Wochen spielt, könnte es durchaus sein, dass Robert es schafft", zeigt sich Uli Hoeneß gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beeindruckt.

"So überragende Leistungen wie er in den letzten Jahren national wie international bringt, wäre er am Ende verdient der Torschützenkönig aller Torschützenkönige", schwärmte der Ehrenpräsident der Bayern weiter. "Ich habe immer gedacht, dem Gerd sollte man es gönnen, dass der Rekord bleibt. Aber wenn es Robert schafft, dann hat er es verdient und man muss ihm gratulieren."

Sollte Lewandowski in dieser Spielzeit tatsächlich eine neue Bestmarke aufstellen, hätte diese sicher erneut etwa 50 Jahre Bestand, glaubt Hoeneß. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es kürzer geht", so der 69-Jährige.

Müller hatte in der Spielzeit 1971/1972 40 Saisontreffer erzielt. Lewandowski steht nach seinem Dreierpack gegen den VfB Stuttgart bei 35 Toren in der laufenden Bundesliga-Saison.

FC Bayern, News - Nianzou kurz vor dem Comeback

Beim deutschen Rekordmeister bahnt sich ein Comeback an: Tanguy Nianzou soll am Montag wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Der Franzose war zuletzt monatelang ausgefallen.

Das Abwehrtalent war in München bislang kaum zum Zug gekommen, gleich zweimal warf ihn eine schwere Muskelverletzung aus der Bahn. Die Bayern sind beim Comeback von Nianzou allerdings behutsam vorgegangen und rechnen nicht mit einem weiteren Rückschlag. Hansi Flick geht davon aus, dass der Youngster keine lange Anlaufzeit benötigen wird.

Schlechter stehen die Zeichen allerdings bei Douglas Costa. Der Brasilianer hatte zuletzt wieder das Lauftraining aufgenommen, erlitt nun allerdings einen Rückschlag bei seiner Arbeit am Comeback. Costa wird den Bayern daher vorerst weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

FC Bayern, News: Matthäus für Kimmich als Rechtsverteidiger

Joshua Kimmich ist aus dem Mittelfeld des Rekordmeisters aktuell nicht mehr wegzudenken. Im Nationalteam könnte Kimmich bald jedoch eine neue Rolle zukommen.

Lothar Matthäus brachte den 26-Jährigen im kicker erneut als Rechtsverteidiger ins Spiel. "Vielleicht sollte Löw das Gespräch mit Kimmich suchen und ihn für die EM rechts hinten einplanen", schrieb Matthäus. Spiele Kimmich hinten rechts, hätte das DFB-Team nur auf der linken Abwehrseite noch eine Schwäche.

Joachim Löw will diese Option nicht ausschließen. "Ich denke zumindest darüber nach", erklärte der Bundestrainer. "Ich will alles einfließen lassen, was für die Mannschaft das Beste ist." Kimmich würde seine Rolle wohl - wenn auch zähneknirschend - akzeptieren: "Wenn die Wahrscheinlichkeit mit mir als Rechtsverteidiger größer ist, dann spiele ich rechts. Aber das entscheidet der Trainer oder auch die Situation der Gegner", erklärte er kürzlich gegenüber der Sport Bild.

FC Bayern München: Das wurde aus den A-Jugendmeistern von 2002 © imago images 1/19 Im Sommer 2002 feierte die A-Jugend des FC Bayern die deutsche Meisterschaft. Mit dabei war Piotr Trochowski, der heute seinen 37. Geburtstag feiert. Wir wünschen alles Gute und verraten Euch, was aus den FCB-Jugendmeistern von damals geworden ist. © imago images 2/19 TOR - MICHAEL RENSING: Stand nach seinem Sprung in die erste Mannschaft 83-mal im Kasten der Münchner. Seit 2010 ist der gebürtige Lingener im Rheinland zuhause - für Köln, Leverkusen und Düsseldorf bestritt er 191 Spiele in der 1. und 2. Liga. © imago images 3/19 MARKUS GRÜNBERGER: Der Ersatzkeeper wechselte aus der Jugend in die zweite Mannschaft des FC Bayern. In der Regionalliga Süd sah er meist von der Tribüne zu und absolvierte in drei Spielzeiten nur 14 Partien. © imago images 4/19 ABWEHR - ALEXANDER AISCHMANN: Ihm gelang der große Durchbruch nicht, der Innenverteidiger verbrachte nach zwei Spielzeiten in den Regionalligen Süd und Nord den Großteil seiner Zeit in der Oberliga. Beendete seine Karriere 2008 beim BV Cloppenburg. © imago images 5/19 DANIEL BRODE (m.): War ebenfalls überwiegend in der Oberliga (109 Spiele) aktiv, machte parallel eine Ausbildung zum Energieelektroniker. Besitzt mittlerweile ein Studio für Reha- und Gesundheitssport. © imago images 6/19 PETER ENDRES: Klapperte zahlreiche Stationen in der Ober- und Regionalliga ab, kam dort auf 236 Einsätze. Am längsten war er für den Goslarer SC aktiv (2008-2013), 2014 beendete er bei den Würzburger Kickers die Karriere. © Simon Stürmlinger 7/19 DOMINIK HAAS: Hat überwiegend in den regionalen Ligen Bayerns gekickt. Stieg mit dem TSV 1860 Wasserburg fünfmal in Folge (!) von der A-Klasse bis in die Bayernliga auf, ehe der Mathematik- und Sportlehrer 2020 seine Karriere beendete. © imago images 8/19 PHILIPP LAHM: War nach kurzem Intermezzo in Stuttgart 12 Jahre für den deutschen Rekordmeister aktiv. Weltmeister, Champions-League-Sieger, achtfacher deutscher Meister und sechsfacher DFB-Pokalsieger – seine Trophäensammlung muss sich nicht verstecken. © imago images 9/19 CHRISTIAN LELL: Auch Lell schaffte den Sprung in die erste Mannschaft der Bayern, gewann je zweimal die Meisterschaft und den DFB-Pokal. Sicherte zwischen 2010 und 2012 die rechte Seite von Hertha BSC und versuchte es abschließend noch einmal in Spanien. © imago images 10/19 MITTELFELD - BARBAROS BARUT: Stand seit 2003 für 12 Vereine in Deutschland und der Türkei auf dem Feld, unter anderem in Unterhaching und Fürth. Absolvierte 80 Partien in der 2. Bundesliga und 63 Spiele in der Süper Lig. © imago images 11/19 ANDREAS OTTL: Nach zwei Saisons in der Regionalliga stieg er 2005 in den Bundesliga-Kader auf, holte mit den Bayern je drei Meisterschaften und Pokalsiege. Folgte Lell 2011 nach Berlin, verschwand jedoch schnell gen Augsburg, wo er bis 2014 aktiv war. © imago images 12/19 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Schweini kann auf eine ähnlich illustre Karriere wie sein Kollege Lahm zurückblicken. Neben zahlreichen Titeln mit den Bayern und Manchester United gewann er 2014 die Weltmeisterschaft, versucht sich aktuell als TV-Experte. © imago images 13/19 BORUT SEMLER: Hatte seine erfolgreichste Zeit in der slowenischen Heimat. Er feierte dort 2008 mit NK Domzale die Meisterschaft und durfte zudem siebenmal für sein Nationalteam auflaufen. Steht aktuell beim USV Hengsberg unter Vertrag. © imago images 14/19 PAUL THOMIK: Nach 40 Zweitligaspielen für die SpVgg Unterhaching war er mit Unterbrechungen fünf Jahre lang für den VfL Osnabrück aktiv und ist mittlerweile beim SV Heimstetten gelandet. © imago images 15/19 PIOTR TROCHOWSKI: Der 35-fache Nationalspieler gewann 2003 mit den Profis Meisterschaft und Pokal. Wechselte 2005 für sechs Jahre zum HSV und durfte mit dem FC Sevilla anschließend zweimal die Europa-League-Trophäe in die Höhe recken. © imago images 16/19 CHRISTIAN WIMMER: Beendete seine aktive Karriere im Jahr 2008 nach 145 Partien in der Ober- und Regionalliga. Mittlerweile coacht er die U19 des VfL Wolfsburg. © imago images 17/19 STURM - SERKAN ATAK: Lebt und spielt seit 2005 in der Türkei, wo er in 76 Erstliga- und 157 Zweitligaspiele 19 Buden schoss. Im Jahr 2017 verkündete er bei Bugsas Spor sein Karriereende. © imago images 18/19 YUNUS KARAYÜN: Konnte sich als Profifußballer nicht wirklich durchsetzen. Der Finanzfachwirt kickte vor allem im bayrischen Amateurbereich. © imago images 19/19 ERDAL KILICARSLAN: Wechselte 2005 zusammen mit Serkan Atak zu Gaziantepspor in die Türkei. Nach 159 Partien in der Süper Lig beendete er 2017 seine Karriere in der Regionalliga Bayern.

FC Bayern, Gerücht - Choupo-Moting soll verlängern

Der Vertrag von Eric-Maxim Choupo-Moting läuft am Saisonende aus. Die Chancen stehen allerdings gut, dass der Angreifer mindestens noch ein weiteres Jahr in München bleibt.

Die Bayern schätzen seinen Einsatz sowie sein Verhalten neben dem Platz. Nach dem kicker berichtet nun auch die Bild, dass der Rekordmeister plant, den Kontrakt des Kameruners um ein Jahr zu verlängern.

"Choupo hat es mit den gesetzten und herausragenden Konkurrenten Robert Lewandowski und Thomas Müller schwerer als die anderen. Gerade im Training macht er seine Sache aber sehr gut. Wir sind froh, dass wir ihn haben", lobte Flick Choupo-Moting kürzlich öffentlich. In 24 Pflichtspielen traf der Stürmer für den FCB bislang fünfmal und lieferte zusätzlich eine Vorlage.

Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern: Vertreter einer raren Spezies

FC Bayern: Der Spielplan