Matthias Sammer lobt Joshua Kimmich vom FC Bayern München in den höchsten Tönen. Leon Goretzka erläutert seinen Muskelaufbau und Kimmich verrät sein Vorbild. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier.

FC Bayern: Sammer: "Kimmich kann nächster Weltfußballer werden"

Matthias Sammer hat Joshua Kimmich in den höchsten Tönen gelobt. "Joshuas Paket ist unglaublich. Er verfügt über etwas, was ihn antreibt: Er will immer erfolgreich sein, Titel gewinnen. Und er hat den Mut, Dinge zu benennen, sich zu reiben, anzulegen", sagte der 53-Jährige im Interview mit der Sport Bild.

Für Sammer habe der Mittelfeldspieler des FC Bayern eine spezielle Ausstrahlung. Außerdem lese er das Spiel exzellent und gehe immer mit Leistungen voran.

"Er kann ein nächster Weltfußballer aus der Bundesliga werden", konstatierte Sammer. Der 25-Jährige war bereits im vergangenen Dezember zusammen mit seinen Teamkollegen Robert Lewandowski und Alphonso Davies in die FIFA-Weltauswahl gewählt worden.

Joshua Kimmich: Leistungsdaten in dieser Saison für den FC Bayern

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 19 2 10 1.476 Champions League 5 1 3 437 FIFA Klub-WM 2 - - 180 UEFA Super Cup 1 - - 120 DFL-Supercup 1 1 - 90 DFB-Pokal 1 - - 110

Kein Neuer, kein Neymar, kein Mbappe: Das ist die FIFA-Weltauswahl 2020 © getty 1/14 Im Rahmen der Weltfußballer-Wahl hat die FIFA auch die beste Elf des Jahres 2020 bestimmt. In der Weltauswahl befinden sich drei aktuelle und ein ehemaliger Spieler des FC Bayern. Der Welttorhüter ging überraschend leer aus. Die Elf im Überblick. © getty 2/14 Neben Manuel Neuer schauten auch Stars wie Kylian Mbappe oder Neymar in die Röhre. Seit 2005 wählt die FIFPro, die internationale Gewerkschaft der Profifußballer, die Weltelf. Seit 2009 geschieht dies in unverändertem Modus gemeinsam mit der FIFA. © getty 3/14 TOR - ALISSON (FC Liverpool) © getty 4/14 ABWEHR - TRENT ALEXANDER-ARNOLD (FC Liverpool) © getty 5/14 VIRGIL VAN DIJK (FC Liverpool) © getty 6/14 SERGIO RAMOS (Real Madrid) © getty 7/14 ALPHONSO DAVIES (FC Bayern München) © getty 8/14 MITTELFELD - JOSHUA KIMMICH (FC Bayern München) © getty 9/14 THIAGO (FC Bayern München / FC Liverpool) © getty 10/14 KEVIN DE BRUYNE (Manchester City) © getty 11/14 ANGRIFF - LIONEL MESSI (FC Barcelona) © getty 12/14 ROBERT LEWANDOWSKI (FC Bayern München) © getty 13/14 CRISTIANO RONALDO (Juventus Turin) © SPOX / Getty 14/14 Und so sähe diese beeindruckende Welt-Elf im 4-3-3-System aus. Wahnsinn!

FC Bayern: Leon Goretzka erklärt seinen Muskelaufbau

Leon Goretzka ist über das vergangene Jahr deutlich robuster geworden. Der Muskelaufbau des 26-Jährigen im Frühjahr des vergangenen Jahres war augenscheinlich. Im Podcast des FC Bayern hat er seine Transformation erklärt.

"Du kannst ja nicht hier in das Training reingehen und der ganze Körper tut dir weh, weil du maximales Krafttraining gemacht hast. In der Regel haben wir drei Spiele in einer Woche. Da bleibt natürlich wenig Zeit, um eben auch mal hart zu trainieren", sagte Goretzka.

Die Unterbrechung der vergangenen Saison von Mitte März bis Mitte Mai sei im daher entgegengekommen. "Und das waren dann sechs bis acht Wochen, wo ich das nicht hatte, wo ich mich auch mal komplett im Gym auskotzen konnte, und das habe ich dann gemacht. Das Ergebnis war dann irgendwie für alle sichtbar. Und das hat dann sportlich auch wieder weiterhin gut funktioniert", sagte er.

Goretzka äußerte sich außerdem zur schwierigen Zeit unter Ex-Trainer Niko Kovac, zu seinem Wechsel nach München und dem gewonnenen Champions-League-Finale im Vorjahr.

FC Bayern: Kimmich nennt sein Vorbild

Joshua Kimmich hat sich bei der Sport Bild den Fragen einiger Fans gestellt. Dabei nannte der Nationalspieler sein Idol.

"Mein Vorbild war immer Xavi Hernandez von Barcelona. Er war nie der Größte, er hat aber mit Auge, Passspiel und Technik agiert, immer versucht, Mitspieler in Szene zu setzen", sagte Kimmich.

Außerdem gab er an, dass er gerne einmal mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zusammenspielen würde. "Für mich ist es absolut beeindruckend, fast unglaublich, wie man dieses Niveau über 15 Jahre halten kann. Ich würde gerne mal sehen, was die beiden jeden Tag so machen", sagte er.

